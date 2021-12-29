Березуцкий не устраивает Гинера? Новым тренером ЦСКА может стать Николич

НИКОЛИЧ – КРЕАТУРА ГИНЕРА

Пока все готовятся к встрече нового года, в офисе ЦСКА работают не покладая рук. В течение нескольких часов пришли две важные новости о будущем армейцев. По информации «СЭ», новым главным тренером команды в январе может стать сербский тренер Марко Николич, отлично знакомый нашим болельщикам по работе в «Локомотиве».

20 декабря он признавался, что у него есть серьезное предложение из России. Вероятно, переговоры шли уже тогда.

«Доволен ли я своей работой в Москве? Абсолютно. В Сербии это чувствуется в меньшей степени — не знаю, почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро вернусь в России

Мне уже поступали предложения из европейских лиг, но я не уверен, что стоит брать команду, которая борется за выживание в середине сезона. Идея не в том, чтобы просто пойти, поработать полгода и уехать. Чтобы добиться результата, как в «Локомотиве», нужно иметь возможность годами работать в одной стране», - рассказывал он в интервью Espreso.

ЦСКА для плодотворной многолетней работы подходит как нельзя лучше. В 2010-е годы, как известно, команду возглавляли всего два тренера – Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко. Только в 2021-м что-то пошло не так – Алексей Березуцкий стал третьим наставником за год после того же Гончаренко и Ивицы Олича. Многие связывали это с тем, что многолетний президент клуба Евгений Гинер утратил былое влияние и уже не все стратегические вопросы решает единолично.

Меж тем, по информации «Советского спорта», если в данном утверждении коллег и есть доля истины, то крыться она может исключительно в желании Гинера, поскольку наши источники в клубе уверяют – председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин (Гинер с весны является его заместителем) кандидатуру Николича не рассматривает. И вообще увольнения Березуцкого не планирует. Тем не менее, ничего исключать нельзя, поскольку кадровые вопросы в тренерском штабе – прерогатива Гинера и спортивного директора клуба Романа Бабаева.

ИСК О БАНКРОТСТВЕ

Другая новость выглядит не так интересно, но проговорить ее стоит. Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Бета» подало в суд о признании ЦСКА банкротом. Эта компания является правопреемницей ООО «Ф-Групп», бывшего генеральным подрядчиком при строительстве «ВЭБ Арены». Ранее суд постановил взыскать с армейцев 348 миллионов рублей в пользу этой компании в связи с тем, что клуб удержал 548 миллионов за нарушение сроков выполнения работ.

Судя по всему, ЦСКА решение суда до сих не выполнил, однако сложно поверить, чтобы дело действительно дошло до банкротства. Как минимум потому, что данная процедура – нормальная практика в бизнес-сообществе для желающих в максимальные сроки вернуть долги. Аналогичным образом Федеральная налоговая служба осенью 2021 года подавала в суд о банкротстве «Советского спорта». Как вы догадываетесь, все необходимые суммы были уплачены, и издание продолжило работу.

То же произойдет и с ЦСКА. Видимо, армейцы рассчитывают отбиться в судах, но если это и не удастся, они без труда вернут нужную сумму, составляющую всего 4,73 млн долларов по курсу на 29 декабря. Для сравнения, состав красно-синих оценивается в 88 млн долларов, а для погашения задолженности, если потребуется, достаточно будет продать Ильзата Ахметова (4,5 млн), заодно сэкономив и на его зарплате.