Галицкому – здоровья, Семину – возвращения, а сборной России – побед! 15 пожеланий на 2022 год

СБОРНОЙ РОССИИ – выйти из группы на ЧМ-2022

Фактически, это двойное пожелание. Пусть команда Валерия Карпина выиграет оба стыковых матча в «Лужниках» и не только отправится в Катар, но и пошумит там не меньше, чем четырьмя годами ранее на домашнем мундиале. Если хотя бы это желание сбудется, уже будет чем гордиться.

РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – провести реформы

Скоро почти год, как российский футбол стоит на пороге системной революции, но в нерешительности продолжается топтаться на пороге. Пора уже сделать этот шаг и провести в РПЛ изменения, которые сделают турнир интереснее для болельщиков. Все только выиграли бы от появления третьего круга или хотя бы раунда плей-офф по примеру той же КХЛ, а вот расширение лиги до 18 участников ничего, кроме кучи проходных никому не интересных матчей, не даст.

БОЛЕЛЬЩИКАМ – вернуться на трибуны

Реформа в РПЛ привлекла бы на трибуны зрителей, которых разве что не палками гонят со стадиона. Уже известно, что фан-движение «Зенита» «Ландскрона» отказалась от оформления fan-ID. Наверняка за ней последуют и другие. Как бы мы ни поддерживали этот демарш мысленно, все-таки очень не хочется терять болельщиков, без которых футбольные матчи теряют самое главное. Поэтому на Новый год загадываем, чтобы нашелся какой-нибудь компромисс, который устроит всех.

ХАЧАТУРЯНЦУ – честных судей

В 2021 году Ашот Хачатурянц завершил работу с судьями и пошел на повышение – в премьер-лигу. Но каждая ошибка арбитра по-прежнему будет бить не только по отдельным командам и нашему отношению к чемпионату, но и по репутации главы лиги. Пусть будет меньше судейских скандалов и больше честного футбола.

ГАЛИЦКОМУ – здоровья

Интервью владельца «Краснодара» в «Коммент.Шоу» получилось очень тревожным. Сергей Галицкий упомянул о проблемах со здоровьем и несколько раз обращался к теме того, как клуб будет жить без него. Нам бы очень хотелось пожелать Сергею Николаевичу еще долгих и плодотворных лет на благо своего клуба, Краснодарского края и всего отечественного футбола.

ГИНЕРУ – вернуть контроль над ЦСКА

Что бы в клубе ни говорили о сохранении старой команды управленцев, конкретные шаги руководства (три тренера за год, возвращение Антона Заболотного) говорят о том, что влияние Евгения Гинера в ЦСКА ослабло. Финансовое положение клуба стабилизировалось, а вот спортивная составляющая по-прежнему страдает. На днях Гинер выкупил базу клуба и будет здорово, если у него хватит средств полностью вернуть клуб себе.

ГАЗИЗОВУ – отсудить уже хоть что-нибудь

Генеральный директор «Уфы» проиграл все суды «Спартаку» и не смог выбить из Леонида Федуна ни золотой парашют, ни акции клуба. Находящемуся на грани башкирскому клубу очень нужны деньги, поэтому пожелаем Шамилю Камиловичу удачи. Ему она в 2022 году будет необходима.

ФЕДУНУ – сохранить людей, а САЛИХОВОЙ – открыть Youtube-канал

В «Спартаке» такая кадровая карусель, что хочется пожелать его владельцу хотя бы 2022 год завершить с теми же людьми, с которыми он его начнет. Ну, а его супруге продолжить жечь напалмом в авторском шоу на Youtube. Не факт, что это пойдет красно-белым на пользу, зато обеспечит журналистов работой на десятилетие вперед.

«ЗЕНИТУ» - выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Три года подряд питерский клуб не может выбраться из группы Лиги чемпионов. В текущем сезоне команде Сергея Семака удалось сделать маленький шажок и пройти в плей-офф Лиги Европы, поэтому следующей осенью пожелаем ей доказать всей Европе силу российского футбола.

«ЛОКОМОТИВУ» - счастливого пути

Попросим Деда Мороза, чтобы немецкий машинист не завел железнодорожников тупик.

СЛУЦКОМУ – Дзюбу и новых крутых клипов

Чтобы выправить дела «Рубина», Леониду Слуцкому потребуется классный форвард, а Артему Дзюбе нужен тренер, который будет в него абсолютно верить. Этот союз обещает стать идеальным. Да и классные клипы казанцев с появлением Дзюбы обретут новые краски.

СЕМИНУ – возвращения в футбол

Очень хочется, чтобы полтора месяца в «Ростове» не остались последними в большом футболе для мэтра отечественного тренерского цеха. Семин заслуживает того, чтобы получить еще одну возможность поработать в РПЛ.

ЗАХАРЯНУ – уехать в «Реал»

Давненько у нас не было действительно ярких молодых талантов, способных заинтересовать ведущие клубы Европы, и было бы очень здорово, если бы воспитанник «Динамо» отправился в «Реал» или другой топ-клуб представлять нашу страну.

КОКОРИНУ – забить гол

Судя по игре некогда считавшегося талантливым нападающим Кокорина, о большем и просить нельзя. Дед Мороз, сделай так, чтобы Александр забил, и не на тренировке, а в официальном матче. Даже если это произойдет и не в «Фиорентине».

ВСЕМ НАМ – коронавирус, уходи!

Пусть главный разрушитель наших планов в последние два года перестанет досаждать и не станет препятствием для проведения крупных турниров, как это произошло с молодежным чемпионатом мира по хоккею. Да и вообще во время боя колоколов все вместе загадаем, чтобы эта проблема исчезла раз и навсегда.