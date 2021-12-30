Дмитрий Селюк: Николич в ЦСКА? Уверен - это фейк

- Новость последнего дня - Марко Николич может возглавить ЦСКА. Верите в такой вариант?

- Не верую – думаю, это фейк. Даже уверен, что фейк.

- Почему не верите, и почему фейк?

- Алексей Березуцкий вчера сказал, что не в курсе, ему о таком не известно. Но дело не в этом. Давайте рассуждать, как здравые люди. ЦСКА – один из грандов российского футбола. Он не будет приглашать тренера, которого уволили из тоже большого клуба. И вообще, круговорот тренеров – это не стиль руководителей армейцев.

Есть важное понятие - имидж клуба. Николич неплохой тренер, но в связи вышесказанным, ЦСКА не может подписать Николича.

А то ведь у нас происходит круговорот тренеров. Божович уже половину команд РПЛ тренировал. А сейчас даже пошел на второй круг – опять возглавил «Арсенал».

С Николичем такого не будет. И, тем более, гранды его точно не позовут – не только ЦСКА, но и «Спартак». Про «Зенит» даже говорить не будем.

- Согласен с вами по поводу грандов, но возвращение Николича в российский чемпионат вполне возможно…

- Возможно, но в клубы, так скажем, не гранды. Так их назовем.

- То есть, Николич не уровень ЦСКА?

- Уровень ЦСКА, точнее, имидж, немного упал в последние годы из-за Гончаренко. Который все обещал, что скоро команда заиграет, будут титулы. И так продолжалось четыре года, пока в руководстве армейцев поняли, что Гончаренко не то, что нужно.

Уверен, что ЦСКА не станет брать уволенного из другого российского клуба тренера.

ИНСАЙД

Меж тем, по информации «Советского спорта», если в новости о приходе Николича и есть доля истины, то крыться она может исключительно в желании Евгения Гинера, поскольку наши источники в клубе уверяют – председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин (Гинер с весны является его заместителем) кандидатуру Николича не рассматривает.