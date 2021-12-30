«Барселона» и «Ньюкасл» ищут защитников, «Реал» готовится вернуть Азара в «Челси»

АНГЛИЯ

Состоявшиеся переходы:

Ферран Торрес, из «Манчестер Сити» в «Барселону» за 55 млн евро

Топ-слухи:

Обмен: Азар («Реал») на Джеймса («Челси»)

Зиеш, из «Челси» в «Милан» (в аренду)

Дест, из «Барселоны» в «Арсенал» или «Челси»

Коутиньо, из «Барселоны» в «Арсенал» (в аренду)

Артур, из «Ювентуса» в «Арсенал» (в аренду)

Влахович, из «Фиорентины» в «Арсенал»

Эн-Несири, из «Севильи» в «Арсенал»

Кулусевски и Маккенни, из «Ювентуса» в «Арсенал»

Кессье, из «Милана» в «Тоттенхэм» или «МЮ»

Марсьяль, из «Манчестер Юнайтед» с «Севилью» (в аренду)

Кавани, из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» или «Коринтианс»

Умтити, из «Барселоны» в «Ньюкасл»

Триппьер, из «Атлетико» в «Ньюкасл»

Курзава, из «ПСЖ» в «Ньюкасл» или «Эвертон»

Иско, из «Реала» в «Ньюкасл»

Вейналдум, из «ПСЖ» в «Ньюкасл»

«ЧЕЛСИ»

Победитель Лиги чемпионов нуждается в замене выбывшему до конца сезона Бену Чилуэллу. Первый кандидат – Лука Динь («Эвертон»), которого синие готовы взять в аренду, следом за ним идут Эмерсон («Лион») и Ян Матсен («Ковентри»).

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Юрген Клопп присматривается к нападающим Джеррарду Боуэну («Вест Хэм»), Рафинье («Лидс») и Арно Груневельду («Вильярреал»). Правда, с наибольшей вероятностью один из этих переходов состоится только летом. Также красные хотели бы переманить у «Реала» Эдуарда Камавинга, которого немецкий наставник особо ценит за хорошие физические данные, но в Мадриде полузащитника считают одним из перспективнейших игроков мира.

«АРСЕНАЛ»

У «канониров» завелись деньги, и они настроены их потратить. Они рассматривают возможность приобретения защитника Сержиньо Деста («Барселона»). Каталонцы хотят за него 45 млн, но желание поскорее избавиться от него позволяет лондонцам рассчитывать на снижение стоимости. Помимо них в Десте заинтересованы «Челси», «Бавария» и «Аякс».

Для укрепления средней линии Микель Артета планирует арендовать бразильцев Филиппе Коутиньо («Барселона») или Артура Мело («Ювентус»). Коутиньо считает такой вариант продолжения карьеры приоритетным, а Артура туринцы предлагают сами – чтобы у него появилось больше игрового времени. Также им интересуется «ПСЖ».

А в нападении «канонирам» нужна замена Пьеру-Эмерику Обамеянгу, окончательно потерявшему доверие Артеты. Они бы хотели подписать Душана Влаховича, за которого «Фиорентина» просит 80 млн, но сам серб не стремится в «Арсенал». Другие варианты – Доминик Кальверт-Льюин («Эвертон») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).

«ТОТТЕНХЭМ»

Антонио Конте надеется усилить полузащиту футболистами «Ювентуса» Деяном Кулусевски и Уэстоном Маккенни, за каждого из которых туринцы просят по 35 млн. Также «шпоры» благодаря своему спортивному директору Фабио Паратичи лидируют в борьбе с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» за хавбека Франка Кессье («Милан»), которому готовы предложить 10 млн в год. Но это сделка на лето, когда у него истечет контракт.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Ральф Рангник недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить ее Рональдом Араухо («Барселона»), в котором видит фигуру, сопоставимую по значению с Вирджилом ван Дейком в «Ливерпуле». «МЮ» готов заплатить каталонцам 30 млн. Также в сферу интересов манкунианцев попал Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), за которого готов побороться и «Челси».

«АСТОН ВИЛЛА»

Стивен Джеррард хочет перетащить за собой в Бирмингем Глена Камару («Рейнджерс»). Шотландцы вроде бы не против.

«ЭВЕРТОН»

Сообщается, что «ириски» в ближайшее время объявят о трансфере защитника Виталия Миколенко («Динамо», Киев). Трансфер оценивается в 21-23 млн.

«НЬЮКАСЛ»

Главный ньюсмейкер зимы. «Сороки» стоят навылет, поэтому рассматривают целую группу игроков. В первую очередь им требуется решить проблемы в обороне. С этой целью они готовы вступить в переговоры по Самуэлю Умтити («Барселона»), Кирану Триппьеру («Атлетико») и Лейвину Курзава («ПСЖ»). За Умтити, от которого хочет избавиться Хави, они готовы заплатить 20 млн, а за Курзава придется пободаться с «Лацио» и «Эвертоном».

Также команду могут пополнить вратарь Андрей Лунин («Реал» просит за него около 10 млн, в конкурентах – «Боруссия» Дортмунд) и полузащитники Иско (выставлен «Реалом» на трансфер, летом у него истечет контракт) и Жоржиньо Вейналдум («ПСЖ»). Голландец разочарован положением в Париже и хочет вернуться в АПЛ, но в «Ливерпуле» его не особо ждут, поэтому он готов прийти и в «Ньюкасл», за который выступал в сезоне-2015/16.

ИСПАНИЯ

Состоявшиеся переходы:

Ферран Торрес, из «Манчестер Сити» в «Барселону» за 55 млн евро

Дани Алвес, свободный агент в «Барселону»

Рафинья, из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад» (в аренду)

Топ-слухи:

Иско, из «Реала» в «Ньюкасл»

Обмен: Азар («Реал») на Джеймса («Челси»)

Марсьяль, из «Манчестер Юнайтед» с «Севилью» (в аренду)

Эн-Несири, из «Севильи» в «Арсенал»

Триппьер, из «Атлетико» в «Ньюкасл»

Дест, из «Барселоны» в «Арсенал», «Челси», «Баварию» или «Аякс»

Умтити, из «Барселоны» в «Ньюкасл»

Солер и Гайя, из «Валенсии» и «Барселону»

Кавани, из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

«РЕАЛ»

Чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказалась «Барселона», сливочные планомерно расчищают состав и готовятся к обновлению команды, хотя осознают, что зимой заполучить качественного игрока будет непросто.

Помимо Иско Карло Анчелотти готов отпустить Гарета Бэйла (у обоих летом истекают контракты), Марсело, Мариано Диаса, Луку Йовича и Эдена Азара. Последнего Флорентино Перес хочет обменять в «Челси» на Риса Джеймса, способного закрыть проблемную позицию на правом фланге обороны. Также мадридцы заинтересованы в Антонио Рюдигере, но уже летом, когда он станет свободным агентом. Попал в сферу интересов «королевского клуба» и форвард Джонатан Дэвид («Лилль»).

«СЕВИЛЬЯ»

Сделали предложение по аренде Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед») с опцией выкупа и без, но пока не дождались ответа.

«АТЛЕТИКО»

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» из МЛС предлагает Луису Суаресу двухлетний контракт. Переход может состояться летом. Интерес к форварду также проявляет «Коринтианс».

«РЕАЛ СОСЬЕДАД»

Взяли в аренду Рафинью («ПСЖ»).

«БАРСЕЛОНА»

Хави и Жоан Лапорта активно перестраивают команду. Ее уже пополнил Ферран Торрес («Манчестер Сити»), за которого заплатили 55 млн и еще 10 млн доплатят бонусами. В полузащиту может прийти и Карлос Солер («Валенсия»), а в оборону его одноклубник Хосе Гайя, Сесас Аспликуэта и Андреас Кристенсен (оба – «Челси»). У последних двоих истекают контракты, и они не прочь переехать в Каталонию. А в пользу согласия «летучих мышей» говорит тот факт, что им до конца сезона требуется заработать 37 млн, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Гайя и Аспиликуэта нужны Хави для укрепления флангов обороны, куда также рассматривается Нуссайр Мазрауи («Аякс»). В этом случае отъезд Деста станет неизбежен. В нападение Хави хочет пригласить Эдинсона Кавани («Манчестер Юнайтед»), но на него также претендует «Коринтианс», готовый перебить предложение сине-гранатовых. В любом случае в услугах Люка де Йонга каталонцы не нуждаются. Его пытались сбагрить в «Кадис», но он пока сопротивляется.

ИТАЛИЯ

Состоявшиеся переходы:

Костас Манолас, из «Наполи» в «Олимпиакос» (2,4 млн)

Топ-слухи:

Кессье, из «Милана» в «Тоттенхэм», «МЮ» или «ПСЖ»

Зиеш, из «Челси» в «Милан» (в аренду)

Инсинье, из «Наполи» в «Баварию» или «Торонто»

Миранчук, из «Аталанты» в «Дженоа» или «Верону» (в аренду)

Артур, из «Ювентуса» в «Арсенал» или «ПСЖ» (в аренду)

Кулусевски, из «Ювентуса» в «Арсенал» или «Баварию»

Маккенни, из «Ювентуса» в «Арсенал»

Милик, из «Марселя» в «Ювентус»

Влахович, из «Фиорентины» в «Арсенал»

Курзава, из «ПСЖ» в «Лацио»

«ИНТЕР»

Нерадзурри намерены вступить в переговоры о приобретении нападающего Джанлуки Скамакки («Сассуоло»), на которого также претендует «Ювентус». Преимущество миланского клуба в том, что в сделку могут быть включены форвард Андреа Пинамонти или защитник Лоренцо Пирола.

«МИЛАН»

Россонери находятся в поисках защитника на замену Симону Кьяеру, выбывшему до конца сезона. Они нацелены на Абду Диалло («ПСЖ»), которого парижане готовы выставить на трансфер, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Также красно-черные заинтересованы в полузащитнике Хакиме Зиеше («Челси»). Считается, что хорошие отношения между клубами могут способствовать переходу в формате аренды с правом выкупа.

«НАПОЛИ»

Неаполитанцы отчаялись продлить контракт на пониженных условиях с воспитанником Лоренцо Инсинье. Клуб предлагает 3,5 млн в год, а игрок хочет не менее 5 млн. В результате 30-летний вингер дождался предложений от «Баварии» и «Торонто». Причем канадский клуб готов подписать контракт на 5 лет с зарплатой 11,5 млн. Мюнхенцы же не хотят платить так много, зато готовы выкупить трансфер уже зимой. Инсинье ждет реакции «Наполи».

«АТАЛАНТА»

Бергамаски намерены заменить Алексея Миранчука, которому предложено прокатиться в аренду в «Дженоа» и «Верону», на Антонина Барака («Верона»). Не исключен даже обмен между клубами, но на чеха также претендуют «Вест Хэм» и «Милан». Также в «Аталанте» нацелились на Жереми Бога («Сассуоло»). Стороны уже согласовали трансферную стоимость в размере 22 млн.

«ЮВЕНТУС»

Туринцы уже в очередной раз вернулись к кандидатуре нападающего Аркадиуша Милика («Марсель») в качестве усиления атаки.

«РОМА»

Римляне готовы заплатить 500 тысяч евро за аренду полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса («Арсенал») с возможностью выкупа за 12 млн.

ГЕРМАНИЯ

Топ-слухи:

Дест, из «Барселоны» в «Баварию»

Кулусевски из «Ювентуса» в «Баварию»

Инсинье, из «Наполи» в «Баварию»

Рафинья, из «Лидса» в «Баварию»

«БАВАРИЯ»

Мюнхенцы могут заплатить 50 млн за нападающего «Лидса» Рафинью. Сообщается, что «Авай», в котором бразилец начинал карьеру, уже включил 1,5 млн от этого трансфера в бюджет на 2022 год.

ФРАНЦИЯ

Состоявшиеся переходы:

Рафинья, из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад» (в аренду)

Топ-слухи:

Кессье, из «Милана» в «ПСЖ»

Артур, из в «ПСЖ» (в аренду)

Курзава, из «ПСЖ» в «Ньюкасл», «Эвертон» или «Лацио»

Вейналдум, из «ПСЖ» в «Ньюкасл»

Азмун, из «Зенита» в «Лион»

Милик, из «Марселя» в «Ювентус»

«ЛИОН»

«Львы» увеличили предложение за Сердара Азмуна («Зенит») до 4 млн. Контраст с футболистом согласован, но питерцы по-прежнему не хотят отпускать нападающего до истечения контракта, поскольку еще не нашли ему замену.