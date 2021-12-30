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В «Реале», «Атлетико» и «Барселоне» вспышка ковида, а тур уже через три дня. Это шанс для Лунина

Особенно пострадали каталонцы. У Хави в распоряжении семь полевых игроков и два вратаря.
В «Реале», «Атлетико» и «Барселоне» вспышка ковида, а тур уже через три дня. Это шанс для Лунина
30 декабря 2021 17:55
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Реал»

Вслед за чемпионатом Англии, где в течение последнего месяца были перенесены 17 матчей, вспышки коронавируса грозят подобными неприятностями и испанскому футболу. За пару дней положительные тесты на ковид сдали футболисты ведущих клубов «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», а также «Валенсии».

Список заболевших выглядит следующим образом.

«Реал» - четыре игрока: Тибо Куртуа, Эдуард Камавинга, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

«Атлетико» - четыре игрока и тренер: Антуан Гризманн, Коке, Жоау Феликс, Эктор Эррера и Диего Симеоне.

«Барселона» - десять (!) игроков: Жорди Альба, Дани Алвес, Клеман Лангле, Самуэль Умтити, Серджиньо Дест, Абде Эззалзули, Алехандро Бальде, Гави, Усман Дембеле и Фелиппе Коутиньо.

«Валенсия» - четыре игрока: имена не называются…

Все заразившиеся изолированы и выполняют предписания врачей, однако ситуация все равно выглядит критической. Особенно для «Барселоны» и «Атлетико».

«Матрасники» лишились ключевых игроков атаки и тренера, при том, что и без того в предыдущих турах потерпели четыре поражения подряд – от «Мальорки», «Реала», «Севильи» и «Гранады». Уже 2 января им предстоит встреча с «Райо Вальекано», имеющим на очко больше и располагающимся на четвертом месте.

Каталонцам еще тяжелее. Команда в таблице плетется на седьмом месте, а у Хави в распоряжении вообще осталось только девять футболистов, из которых двое – вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рики Пуч и Люк де Йонг, которого тренер старательно пытается сбагрить.

Сине-гранатовым также предстоит сыграть 2 января – в гостях у «Мальорки». Чтобы вписаться в испанские правила, им надо набрать хотя бы 13 футболистов, что в данный момент можно сделать только при условии включения игроков академии. Неужели даже в такой ситуации ла лига не перенесет матч?

А «Валенсию» «Эспаньол» ждет вообще… 31 декабря, то есть завтра. Но, по крайней мере, «летучим мышам» есть кем играть, хотя и до сих пор фамилии заразившихся не названы и неизвестно, входит ли в их число российский полузащитник Денис Черышев.

Проблемы «Реала» на этом фоне выглядят не столь катастрофично. Конечно, Куртуа и Винисиус являются важными игроками основы, но замену им найти все-таки реально. Так, наконец может дебютировать в чемпионате украинский вратарь Андрей Лунин, проведший за полтора сезона только один матч на Кубок – против «Алькояно», завершившийся сенсационным вылетом сливочных.

Вместо Винисиуса может выйти целая группа игроков вплоть до Эдена Азара и Гарета Бэйла, так что и это не трагедия. Что до Вальверде и Камавинга, то француз пока довольствуется ролью игрока ротации, а уругваец с 3 октября только дважды вышел в основе (правда, в предыдущих двух турах). Их потеря хотя и крайне неприятна для Карло Анчелотти, но все-таки на катастрофична, тем более, что Камавинга и так пропускает ближайший тур из-за перебора желтых карточек – он умудрился заработать пять (!) предупреждений за 489 сыгранных в примере минут, то есть в среднем по одной каждые 98 минут.

Лидер чемпионата ближайший матч также должен сыграть 2 января – в гостях у «Хетафе».

источник: «Советский спорт»
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