Дмитрий Селюк: Если уйдут Азмун и Дзюба, «Динамо» догонит «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем твиттере. По информации источника, у 33-летнего нападающего есть много вариантов для продолжения карьеры в России и Европе.

При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

«На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона. Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований», – заявил Медведев.

- Считаю, что это идет торг, - говорит Дмитрий Селюк. – В России часто появляется информация, что таким-то игроком интересуется «Реал», Барселона» и т.д., а на самом деле все эти разговоры ведутся с прицелом на «Зенит». Но если Азмун и Дзюба уйдут, думаю, «Динамо» догонит «Зенит».

Знаю Семака, он очень грамотный и спокойный парень, и он не эмоциональный. Поэтому чтобы там ни говорили, что у него не сложились отношения с Дзюбой, Сергей не будет рубить сгоряча. Он прекрасно понимает, что Дзюба, как и Азмун, ключевые игроки его команды.

Там есть, кого убрать, начиная с тренерского состава, который насчитывает 31 человека.

- Но все же – про Дзюбу. Давно говорят, что им интересуются турецкие клубы. Все-таки, он может уйти?

- Конечно, может. Ему уже 33, и у него осталось не так много карьеры. И он прекрасно понимает, что может стать еще раз чемпионом с «Зенитом». А в новом клубе непонятно, как все сложится. Хотя, конечно, какой-то российский клуб может его взять, и у него будет еще пара сезонов. Но таких клубов мало, например, шли разговоры про «Рубин». А в условную «Уфу» он сам не пойдет.