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«Динамо» снова хочет вернуть Смолова. Для чемпионской битвы с «Зенитом»?

Похоже, первый громкий российский трансфер нового года может состояться с участием Федора Смолова. Инсайдеры уверяют, что «Динамо» хочет видеть в своих рядах 31-летнего нападающего «Локомотива».
«Динамо» снова хочет вернуть Смолова. Для чемпионской битвы с «Зенитом»?
02 января 2022 12:06
автор: Иван Сергеев

Источник сообщает, что бело-голубые уже провели предварительные переговоры с железнодорожниками об условиях перехода, обозначив позиции сторон, но договариваться придется и с самим игроком.

Смолов в лучшие времена стоил недешево по меркам РПЛ. Перед стартом чемпионата мира в России его рыночная стоимость достигала 16 млн евро. ЧМ-2018 Федор провел средне, не стал лидером команды, дошедшей до четвертьфинала турнира, и больше его в такие деньги не оценивали.

При переходе из «Краснодара» в «Локо» в августе того же года сумма компенсации составила 9 млн евро, а сейчас за форварда, чьи лучшие годы уже позади, много точно не дадут. Тем более что контракт с красно-зелеными истекает летом. Если клуб не имеет планы продлевать с ним соглашение – самое время Смолова продавать.

«Динамо» давно хотело вернуть игрока, который выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год, периодически уходя в аренду (»Фейеноорд», «Анжи», «Урал»). Правда, тогда все поражались, как Федор имеет в мачтах столько голевых моментов, но почти ничего не забивает. Несчастные 4 мяча в 77 проведенных играх давали поводы для разговоров, что на нападающем пора ставить крест. Но он сумел реанимировать свою карьеру.

Свое в «Локомотиве» Смолов вероятно уже отыграл. На зарплату в 3,1 млн евро сегодня можно найти много кандидатов для усиления атаки. Поговаривали, что Федор рассматривает даже варианты с американской МЛС, в это охотно веришь, ведь в его «железнодорожной» карьере уже была зарубежная командировка.

Аренда в «Сельту» вышла тогда неудачной, через полгода россиянина испанский клуб отправил обратно. Успел отметиться он в Примере голами в ворота грандов, но в целом игра на чужбине у него не задалась.

«Динамо» предстоит договориться со Смоловым по личному контракту. Его зарплата сильно кусается, он уже не молод. Если нужно взять опытного форварда для достижения сиюминутных задач, тогда он вполне подойдет. А похоже, что у бело-голубых как раз такая ситуация.

Им надо усиливаться в борьбе за чемпионскую гонку. Отставание от «Зенита» всего два очка. Однако все эксперты отмечают в один голос, что без точечных приобретений на ряд позиций москвичам не справиться с питерцами. Это будет трудно сделать и с новичками, но тогда хотя бы появиться шанс. Мало ли что на футбольном поле может произойти.

«Динамо» делало попытки вернуть Смолова еще в мае 2019-го. Тогда писали, что Федор был приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно. На тот момент его ценник колебался около 12 млн евро, но тем летом форвард никуда не ушел, а в январе следующего года уехал в «Сельту».

Новые слухи об уходе Федора появились не на пустом месте. Его цена идет вниз, сейчас он стоит 7 млн, а «Локо» строит новую команду, в которой нужны новые перспективные футболисты. Смолова надо либо продавать сейчас, либо продлевать с ним контракт, иначе летом не получишь за него ничего. Но зарплата слишком большая, как мы уже сказали, аппетиты у игрока хорошие. Вряд ли футболист готов сильно ужаться, а клубу нет резона переплачивать.

«Динамо» и может оказаться тем местом, в котором сойдутся интересы всех сторон при разрешении этой проблемы. Если, конечно, не найдется тот, кто даст Смолову большие деньги. В его возрасте это будет приоритетной задачей при выборе о клуба.

источник: «Советский спорт»
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