Дмитрий Селюк: «Динамо» в свою бочку меда плеснуло ведро дегтя в лице сбитого летчика Смолова

– Мне очень нравится, как развивается «Динамо» в последнее время, – говорит Дмитрий Селюк. – Мне нравится направление развития, которое взял клуб после прихода спортивного директора Желько Бувача и главного тренера Сандро Шварца. Но сейчас, когда я увидел новость, что в «Динамо» переходит Смолов, вначале просто не поверил в ее реальность.

Видимо, в «Динамо» решили, что в их бочке меда слишком много меда, и решили туда плеснуть не ложку, а ведро дегтя в лице сбитого летчика Смолова.

– Я понимаю, какой логикой руководствовалось «Динамо», приглашая Смолова. В атакующей группе много молодежи, а Смолов будет дядькой-наставником.

– Это не так. Еще в «Сельте» все увидели, что Смолова хватает максимум на 50 минут, а в прессинге и отборе он не участвует. И дело даже не в этом, а в его отрицательном влиянии на молодежь. Федя будет кричать на партнеров, что ему не дали пас. Если он останется на скамейке, он там не будет сидеть молча, а будет будоражить всю команду.

Если вы почитаете форумы болельщиков «Локомотива», вы увидите, что это самые счастливые люди – они получили отличный подарок от Деда Мороза. И почитайте форумы динамовских болельщиков – они не понимают, что же такое происходит?