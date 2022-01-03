Дни Лукаку в «Челси» сочтены? Бельгиец пожалел об уходе из «Интера» и тут же вылетел из состава

«Челси» и «Ливерпуль» накануне выдали прекрасный спектакль в Лондоне, завершив встречу красивой боевой ничьей – 2:2. А главной английской футбольной темой по-прежнему остается нашумевшее интервью Sky Sports бельгийского нападающего «синих» Ромелу Лукаку, из-за которого он не попал в заявку своей команды на важнейший матч.

Эксперты отмечают, что отсутствие одного из лучших форвардов мира пошло команде Томаса Тухеля только на пользу. Специалисты подсчитали, что «Челси» успешнее контролировал игру в тех матчах, когда бельгиец в них не участвовал. Качество игры в атаке повышалось, а самый удачный отрезок команды пришелся на матчи, в которых не выходили на поле Лукаку и немецкий нападающий Тимо Вернер. То есть когда лондонцы играли без чистых форвардов.

Тухель объяснил «посадку» Ромелу необходимостью оградить подготовку команды к игре от излишней шумихи. «У нас был разговор на эту тему, мы дважды общались с лидерами. И поняли, что ситуация слишком серьезная, а до игры оставалось мало времени. По этой причине мы отложили принятие окончательного решения».

Разговор Тухеля и Лукаку еще предстоит. Такое интервью, какое игрок дал авторитетному СМИ, бесследно в Англии пройти не могло по определению. Ромелу признался, что жалеет о летнем переезде из Милана в Лондон. И говорит о том, что несчастен в своем нынешнем клубе.

Вот ключевые моменты из его «крика души».

«Я до сих пор переживаю по поводу прощания с «Интером» и сказанного в отношении ухода. Хочу поделиться своими чувствами. Я всегда говорил, что вернусь, надеюсь на это и сейчас. Я полюбил Италию, мечтаю снова играть в этой стране. Причем сделать это не в конце своей карьеры, а когда буду все еще играть на топ-уровне».

«Мне надо извиниться перед болельщиками «Интера». Признаю, что в тот момент мои слова были неуместны» (Лукаку назвал трансфер в «Челси» шансом всей жизни. – Прим.).

«После выигрыша Скудетто я попросил клуб обновить мой контракт. Я сообщил руководству, что хотел бы переехать в Милан и перевезти туда свою семью. Но мне отказали. Причина, которую я услышал – проблемы с деньгами. Мне было тяжело это принять».

«Я хотел еще на пару лет остаться в «Интере», а потом перейти в «Реал», «Барселону» или «Баварию». Но летом я не увидел, что мне идут навстречу. И решил уйти в «Челси». Хотя за год до этого было серьезное предложение от «Сити». Я не задумывался об уходе, но сложилось так, что «Челси» сам пришел за мной. Меня подкупило, что они так хотят моего возвращения».

«У нас были разговоры с тренером по поводу моей роли в команде. Я сказал, что мог бы выполнять различные функции. Я недоволен ситуацией. Тренер решил играть по другой системе, это нормально. Я не сдаюсь, но не буду скрывать, что меня не устраивает текущее положение вещей».

Тухель после таких заявлений должен был реагировать. Он подчеркнул: ему не казалось, что игрок несчастлив. И дал понять, что по-прежнему рассчитывает на Ромелу. Томас допускает, что Лукаку выйдет в составе в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». Игра состоится уже 5 января.

Между тем именно к «шпорам» слухи отправляют бельгийца. Если ситуация в «Челси» не разрешится для него в лучшую сторону, то Лукаку может перебраться к своему бывшему тренеру по «Интеру» Антонио Конте. Ему сегодня нужен хороший форвард. Если «Тоттенхэм» переманит к себе строптивого форварда, то может отказаться от покупки у «Фиорентины» Душана Влаховича.

Вопрос в том, в какую сумму обойдется его трансфер. «Челси» покупал летом Лукаку у «Интера» за 115 миллионов евро. Сейчас рыночная цена за Ромелу – около 100 млн. Однако такие сделки редко совершаются посреди сезона, так что шансов на скорый уход игрока не так много.

Тухель, похоже, пока еще надеется загладить ситуацию. По крайней мере в своих высказываниях немец очень осторожен и не хочет подливать масла в огонь. «Он наш игрок и останется им. Мы всегда будем беречь своих футболистов. Прежде чем принимать какие-то шаги, нам необходимо все изучить. Мы должны понять, что конкретно было сказано и почему. Интервью не первый раз создают такой шум. Лично я не ощущая себя задетым и не злюсь по этой причине».

Что ж, скорая встреча с «Тоттенхэмом» может дать ответы на многие вопросы.