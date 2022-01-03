В «Зенит» не ходил, стулом не размахивал. Смолов для «Динамо» - хороший вариант

Заочная дискуссия развернулась жаркая. Кто-то полагает, что лучшие дни 31-летнего форварда уже позади, он вообще человек настроения, но есть и иное мнение — Смолов по-прежнему топ-игрок для нашего чемпионата, который может очень сильно помочь бело-голубым в весенней части турнира.

«Динамо» ведет борьбу с «Зенитом» за чемпионство, отрыв питерцев всего два очка. Однако часто перед зимней паузой в РПЛ приходилось слышать, что москвичам необходимо кадровое усиление, чтобы иметь шансы побороться за золото с чемпионом трех последних лет. Приход Смолова в этом плане может добавить глубины в атаке команде Сандро Шварца.

Собственно немецкий тренер «Динамо» наряду со спортивным директором клуба Желько Бувачем и стали инициаторами возвращения в клуб игрока, который начинал здесь свою профессиональную карьеру. По своему потенциалу он точно входит в тройку лучших нападающих с российским паспортом. Было бы иначе, не сделал бы на него ставку по осени в сборной России Валерий Карпин. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что талантом бог одного из самых успешных наших форвардов последнего десятилетия не обидел.

Смолов по-прежнему мобильный, мощный, но к физическим данным награжден еще и футбольным интеллектом. Федор умный игрок, неслучайно в последнее время мы часто отмечали не его эффектные голы, а классные передачи, в том числе в играх за национальную команду.

Да, футболист он непростой, характерный. Ему важно чувствовать доверие тренера. Если оно есть — он платит хорошей игрой. Шварц не стал бы звать игрока, которого готов просто взять, что называется, до кучи. Свой шанс Федор обязательно получит. Другое дело, что в нынешнем «Динамо» удалось создать хорошую здоровую конкуренцию. Но у Смолова есть все возможности и данные, чтобы ее выдержать.

Шварц работает со своими игроками в открытую, это наверняка знает Федор. Никаких подковерных интриг тут ждать не стоит. В таких условиях конкуренция только подстегивает.

Шварц готов всегда идти на контакт со своими футболистами, пообщаться лично, обсудить любые проблемы. К тому же в «Динамо» есть человек, которого Смолов до сих пор уважительно называет дядя Андрей. Это, разумеется, Воронин. Который отлично знает Федю со всеми его плюсами и минусами по периоду совместной игры за команду.

Поэтому неудивительно, что Смолов сегодня сам хочет оказать в «Динамо». В клубе, который не только родной для него, но — что также важно — ведет борьбу заа места в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Так что и со спортивной точки зрения переход из «Локомотива» в нынешнее «Динамо» можно расценивать шагом вперед.

При этом, как сообщают источники, вопрос зарплаты не так сильно беспокоит игрока, как это пытаются представить некоторые СМИ. Смолов готов на понижение своей действительно большой по меркам РПЛ зарплаты в 3 с лишним миллиона евро (это вместе с бонусами) едва ли не вдвое. Означать это может только одно. В приоритете для Смолова - играть в футбол, а футбол Шварца ему импонирует настолько, что к новому для себя вызову нападающий готов.

Если было бы иначе, то он вряд ли бы срывался посреди сезона с хлебного места. Отработал бы до конца контракт с железнодорожниками, который завершается только летом. А потом в качестве свободного агента вышел бы на рынок, где — можно не сомневаться — будет по-прежнему востребован. Мог бы найти себе хороший вариант, да срубить подъемных. Спрос на Смолова в РПЛ хороший.

Не деньги лежат в основе его желания поменять клуб. Федор дает четкий сигнал – он в футболе. Готов доказывать свой профессиональный уровень, приняв новый вызов.

Ну а «Динамо» в его лице нужен нападающий с опытом. Выезжать на 19-летнем Тюкавине и немногим более старшем товарище Грулеве можно. Но до определенного момента. От спадов молодые игроки не застрахованы. С ними это часто случается. К тому же уходит Игбун, так что качественное усиление в атакующей линии команде необходимо.

Можно, конечно, было взять на легионера. Но тут есть свои минусы. В новой стране и чужом чемпионате не всякий заиграет сразу. Легионер точно также может в какой-то момент проиграть конкуренцию, оказаться временно в запасе и раскиснуть, как было у «Динамо» с тем же Филиппом.

Смолов к нашим условиям привычный. Шварц умеет интегрировать нужных ему футболистов в свой стиль. Лаксальт и Варела тому доказательство. Как и Бальбуэна. Все пришли в «Динамо» тоже при определенном скепсисе со стороны фанатов, но быстро вышли на тот уровень, который радует и убеждает в правоте тренерского штаба.

Если Смолов нужен Шварцу, то можно не сомневаться, тот знает, как его правильнее использовать. Забивать Федор умеет, а вписать его эффективно в модель игры должен суметь тренер. Имеет значение и мнение Бувача с Ворониным. Оно позитивное – Смолов «Динамо» нужен. Нет никаких сомнений, что все данные Федора по сезону были скрупулезно и детально изучены.

У Смолова отличные текущие скоростные качества (более 9,1 м/c) и выносливость, что позволяет ему выполнять несколько ускорений подряд и быстро менять свою позицию внутри одной атакующей комбинации. По фитнес данным Федор один из наиболее мобильных форвардов лиги. При общем объёме двигательной активности порядка 11-11,5 км (данные Instat), он способен пробегать на рывках и спринтах до 1200-1400 метров, а в матче с «Краснодаром» в августе этот показатель достигал 1638 метров и является лучшим среди всех нападающих лиги в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что объём двигательной активности Смолова в некоторых матчах сезона превышает пиковые показатели двух его предыдущих сезонов, что говорит об улучшении физической формы.

Да и в целом видно, что Смолов был в порядке как в чемпионате, так и в матчах за сборную. У Карпина команда играет примерно по той же схеме и с похожими требованиями, что и шварцевское «Динамо». В этом еще один плюс для футболиста и клуба. Смолову всегда импонировал такой стиль – атакующий, резкий, вертикальный.

Cборы позволят подтянуть игроку компоненты, которые того требуют. С мотивацией проблем быть не должно.

Контракт, кстати, планируется достаточно короткий – на полтора года. Раз Смолов на него согласен, значит, понимает, что отбывать номер и раскачиваться просто не будет времени. Так что есть как футбольные, так и человеческие факторы, говорящие в пользу этого перехода. Безусловно, Феде еще нужно будет разворачивать требовательных динамовских болельщиков к себе лицом. Когда-то Смолов с Кокориным вписались в их сознание как символ золотой молодежи, разменявшей футбол на удовольствия жизни. Но в какой-то момент истории двух форвардов перестали быть похожими. Смолов вернулся в игру, в хороший клуб и в сборную. Ну а Кокорин…

Сейчас Федор возвращается домой, где ему когда-то были совсем не рады. Практически собрали котомку с вещами и указали на дверь. Федор ушел не сам, а вынужденно. Была обида. Умением договариваться в клубе раньше славились нечасто. С тех пор Смолов попадал в разные житейские истории, к счастью, совсем не такие, как у того же бывшего «однополчанина» Кокорина.

Поговорить с фанами Федору, если состоится его возвращение, конечно, не помешает. Потому что не придумано еще людьми более миротворческого фактора, чем честный разговор глаза в глаза. Смолову тут раскаиваться не в чем. В «Зенит» не уходил, за «Спартак» не играл, стулом не размахивал и динамовскую эмблему не проклинал. Будет все на поле в порядке, будет и поддержка с трибун.