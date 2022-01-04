Геннадий Костылев: Если Акинфеев не продлит контракт, вратарская позиция станет проблемной для ЦСКА

– Появилась информация, что ЦСКА до сих пор не продлил соглашение с Игорем Акинфеевым. У него контракт истекает летом. Что вы об этом думаете?

– Освободиться от такого футболиста – легенды клуба – это далеко не лучший ход.

– То есть вы считаете, что армейцы хотят избавиться от него?

– Ну раз они пока тянут, видимо, какие-то черные мысли у них в голове крутятся. Надо как-то вести переговоры с Игорем. Но может быть они договорились, что после завершения контракта он будет выполнять какие-то другие функции в клубе.

А если ЦСКА больше не хочет пользоваться его услугами, тогда все. Это будет беда. Ведь это легенда армейцев. Хотя бы в плане воспитательной помощи, к которой можно прибегать с помощью Акинфеева. Даже если он не будет играть, то вполне может выполнять какую-то другую роль в клубе.

Но я не знаю, может быть Игорь сам хочет что-то поменять в жизни – сменить специализацию, уйти в бизнес или еще что-то найти.

– Вы бы хотели чтобы Акинфеев еще поиграл в ЦСКА, или ему стоит завершить карьеру летом?

– Что бы Игорь не решил, он должен оставаться в клубе. Его колоссальный опыт и авторитет просто незаменимы. Другое дело, как решит сам вратарь. Может он примет новый вызов в жизни. Я не знаю, хочет ли он остаться в ЦСКА. Но если здоровье позволяет, он должен продолжить карьеру.

– Если Акинфеев не продлит контракт, станет ли вратарская позиция проблемной для ЦСКА?

– Думаю, что станет.

– Вы видите преемника Акинфеева?

– Таких вратарей пока не вижу. Может быть кто-то подрастает, но голкиперы сами не появляются. Нужен авторитетный тренер, который поможет преодолеть многие вещи, чтобы человек мог стать классным вратарем. Не каждому все дается от бога, мастерство надо достигать. Тут от помощников многое зависит.

– Вы можете представить нынешний ЦСКА без Акинфеева?

– Не знаю, кого они найдут. Может быть какого-то таланта. Но у меня большие сомнения на этот счет. Потому что такое случается очень редко. И Акинфеев в этой связи просто уникальный парень.