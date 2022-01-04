Азмун в команде с Дембеле, Вейналдумом и Коутиньо? «Ньюкаслу» по силам полностью обновить состав

Шейхи из Саудовской Аравии категорически не согласны терять целый сезон из-за вылета в чемпионшип, поэтому зимой постараются сделать все возможное для усиления состава «Ньюкасла». Список заинтересовавших «сорок» футболистов поистине впечатляет. И пусть далеко не каждый трансфер действительно будет осуществлен, с финансовыми средствами богатых владельцев возможен любой.

Мы решили представить, как выглядел бы «Ньюкасл», если бы его руководителям удалось привлечь всех звезд, которых они себе наметили на ближайшее трансферное окно. Исходя из новостей, окружающих клуб, они удовлетворены только вратарской линией. Ее представляют Карл Карлоу (8 матчей), Мартин Дубравка (7) и Фредди Вудман (5). На все остальные позиции могут прийти новички. Теоретически состав команды в феврале может выглядеть следующим образом.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Киран Триппьер, 31 год – «Атлетико», 18 млн евро (оценочная стоимость игрока)

Трансфер почти завершен. Англичанин сам хочет вернуться в АПЛ, а «Ньюкасл» нуждается в усилении флангов обороны, так что стороны легко обо всем договорились. Тем более, что Триппьер знаком с главным тренером «сорок» Эдди Хау по игре за «Бернли». Мадридцы начали искать ему замену. Ожидаемая сумма трансфера составит 25 млн фунтов (около 30 млн евро).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Самуэль Умтити, 28 лет – «Барселона», 2 млн

В последний раз чемпион мира-2018 сыграл более 14 матчей в примере еще в сезоне-2017/18, а в текущем провел на поле только 90 минут, поэтому и оценивается в жалкие пару миллионов. Тем не менее, для желающих укрепить центр обороны «сорок» он является одним из приоритетных вариантов, поэтому они готовы выложить за футболиста, от которого каталонцы и так пытаются избавиться всеми силами, аж в 10 (!) раз больше и заодно насыпать ему хорошую зарплату. Расчет на то, что категорически отказывающийся уезжать из «Барселоны» (да еще и не в клуб без билета в Лигу чемпионов) Умтити все-таки дрогнет. Шансы на это не так уж и малы.

Джейсон Денайер, 26 лет – «Лион», 20 млн

Как и многие другие сильные футболисты, не очень стремится окунуться в борьбу за выживание в АПЛ и вообще намерен продлить истекающий летом контракт, но «Ньюкаслу» необходим сильный центральный защитник, поэтому они готовы удовлетворить финансовые запросы всех заинтересованных сторон.

Альтернатива: Свен Ботман («Лилль», 30 млн), Матиас Гинтер («Боруссия» М, 24 млн), Натаниэль Филлипс («Ливерпуль», 8 млн)

«Лилль» продолжает выступление в Лиге чемпионов и крайне заинтересован в том, чтобы и в следующем сезоне принять участие в турнире, поэтому зимой будет готов расстаться с 21-летним Ботманом только за колоссальные 70 млн. Плюс в конкурентах у «сорок» «Милан», считающий защитника приоритетной целью.

Гинтер освободится только летом, после истечения контракта, и он куда ближе к «Интеру» (предлагают 4-летний контракт с зарплатой в 3-4 млн) или «Баварии».

Филлипс хочет играть больше, и Юрген Клопп готов его отпустить при получении достойного предложения. Таковое помимо «Ньюкасла» готовят «Вест Хэм» и «Наполи» (если сорвется трансфер Акселя Таунзебе из «МЮ»). Сумма трансфера – около 18 млн.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Лейвин Курзава, 29 лет – «ПСЖ», 9 млн

Француз провел в сезоне 9 минут. Парижане хотят его продать, а потенциальные работодатели – «Ньюкасл», «Лацио», «Наполи», «Эвертон» и «Вест Хэм» – для начала взять в аренду с последующим правом выкупа. Считается, что сам он хотел бы продолжить карьеру в Риме.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Бубакар Камара, 22 года – «Марсель», 25 млн

Еще одна крайне необходимая «Ньюкаслу» позиция для усиления. В идеале руководство клуба хотело бы закрыть ее полузащитником провансальцев, но для этого им предстоит выиграть серьезную борьбу у «Манчестер Юнайтед», «Ромы», «Барселоны» и «Ювентуса». Представители Англии и Испании в этой гонке считаются очевидными фаворитами.

Альтернатива: Денис Закария («Боруссия» М, 27 млн), Сандер Берге («Шеффилд Юнайтед», 18 млн)

Как и одноклубник Гинтер, Закария освободится только летом после истечения действующего соглашения, а список претендентов: «Бавария», «Барселона» и «Ювентус». Преимущество «Ньюкасла» лишь в том, что он готов платить здесь и сейчас. И все же куда вероятнее переезд 23-летнего норвежца Берге, чей «Шеффилд» идет всего лишь 13-м в чемпионшипе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Жоржиньо Вейналдум, 31 год – «ПСЖ», 25 млн

Голландец крайне недоволен своим положением в Париже и хочет сменить обстановку. По всей видимости, «Ливерпуль» не очень заинтересован в возвращении беглеца, поэтому основные варианты – «Ньюкасл» и «Ювентус». Как и в ситуации с Курзава, претенденты на игрока предлагают только арендные соглашения, тогда как «ПСЖ» необходимо закрывать финансовую дыру, поэтому они нацелены на продажу. В пользу «Ньюкасла» говорит тот факт, что Вейналдум выступал за этот клуб в сезоне-2015/16.

Альтернатива: Жерсон Сантос («Марсель», 18 млн), Матиас Весино («Интер», 5 млн)

Контракт Весино с «Интером» истекает через полгода, поэтому клуб готов расстаться с ним уже сейчас. В претендентах – «Ювентус» (им нерадзурри отказали), «Лестер» и «Ньюкасл». Жерсон Сантос также входит в шорт-лис разбогатевшего аутсайдера, но пока позиция «Марселя» неизвестна.

ПРАВЫЙ ВИНГЕР

Усман Дембеле, 24 года – «Барселона», 30 млн

Совершенно непонятно, зачем Хави травматичный недисциплинированный футболист с огромным окладом, тем не менее, еще совсем недавно каталонцы были в шаге от продления контракта Дембеле. Правда, он в своей излюбленной манере в последний момент опять все переиграл. Усман хочет остаться, но только на безбожных условиях – 40 млн в год плюс 20 млн подъемными. С подписанием Феррана Торреса это требование выглядит еще абсурднее, так что клуб готов его отпустить француза уже сейчас – через аренду до конца сезона. Один из претендентов – «МЮ».

В «Ньюкасле», между прочим, тоже сомневаются в необходимости этого трансфера. Эдди Хау в принципе не жаждет связываться с капризными звездами с огромными окладами, которых потом будет тяжело контролировать. Так что этот переход среди всех представленных видится наименее вероятным.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Иско, 29 лет – «Реал», 9 млн

Мадридцам нужны деньги на приобретение звезд летом и не нужны лишние игроки, отягощающие финансовое бремя. Иско из их числа, поэтому может уйти уже сейчас, за полгода до истечения контракта. Претенденты, правда, не выстроились в очередь. Наиболее вероятен переход именно в «Ньюкасл». У Флорентино Переса также есть мысль предложить игрока «Тоттенхэму».

Альтернатива: Лукас Пакета («Лион», 35 млн), Юсуф Языджи («Лилль», 15 млн)

Лидеру «Лиона» уже сделано предложение в размере 10 млн в год, но он его отверг. Посмотрим, насколько настойчивы будут «сороки». Альтернатива – турецкий полузащитник «Лилля», основным претендентом на которого называют ЦСКА.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Филипе Коутиньо, 29 лет – «Барселона», 18 млн

Коутиньо наконец созрел для того, чтобы все-таки покинуть Каталонию, но готов отправиться только в АПЛ или серию A. В Италии его зарплату потянет лишь «Ювентус», совсем в бразильце не заинтересованный, зато в Англии есть варианты с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Естественно, сам Коутиньо больше стремится в Лондон.

НАПАДАЮЩИЙ

Сердар Азмун, 27 лет – «Зенит», 25 млн

Долгое время наиболее вероятным новым клубом иранца считался «Лион», но в конце декабря «Ньюкасл» всерьез вклинился в борьбу, намекнув о готовности перебить любое предложение конкурента. Было бы крайне любопытно взглянуть на Азмуна именно в АПЛ и особенно в столь амбициозном проекте.

Альтернатива: Артур Кабрал («Базель», 15 млн)

Забавно, что переход Азмуна зависит от того, сможет ли «Зенит» договориться с другим форвардом, на которого также претендует «Ньюкасл». За нападающим «Базеля» следят не только чемпионы России и «сороки», но и «Вест Хэм» с «Барселоной». Правда, до конкретики дело пока не дошло.