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Максим Деменко: У меня нет объяснения, почему «Краснодар» уволил Гончаренко именно сейчас

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением по поводу увольнения Виктора Гончаренко. Он отметил, что ничего не предвещало увольнения тренера, а также отметил, что Марко Николич, которого сейчас называют сменщиком Гончаренко, был бы хорошим вариантом для «быков».
Максим Деменко: У меня нет объяснения, почему «Краснодар» уволил Гончаренко именно сейчас
05 января 2022 11:18
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Краснодар"

- Как отнеслись к увольнению Гончаренко?

- Удивлен. Ничего этого не предвещало. Но, наверное, это случилось не просто так. Мне кажется, что-то происходило в плане игроков и Гончаренко, видимо, это не нравилось. Другого объяснения, почему именно сейчас произошла отставка, у меня нет.

- Еще один вариант отставки - Гончаренко был не доволен увольнением своего помощника Зубика, а поскольку он своенравный человек, то мог взбрыкнуть, за что и был отправлен в отставку. Как вам такой вариант?

- Запросто такое могло быть. Он же приглашал своего помощника, человеку что-то гарантировал, а когда случилось увольнение, может, Гончаренко неправильно высказался, и Галицкому это могло не понравится или задеть его. Понятно, что будут разные варианты увольнения, но мне кажется, что все-таки это связано с игроками. Суммы там большие идут при покупке. «Краснодар» максимально делает для этого. Возможно, ему купили кого-то, кого он не хотел видеть, и тренер начал что-то говорить.

- С кем-то не договорился?

- Да. Какие могут быть еще причины? Если бы этот разговор шел после пары игр, мы могли бы понять причину, что что-то пошло не так в клубе. А сейчас матчей нет, идет подготовка ко второму кругу и тут увольнение. Но, возможно, Гончаренко сам подошел к руководству с такой просьбой и у него уже были другие предложения. В общем, ситуация запутанная. Мы потом это узнаем. Может к этому все шло.

- Пишут, что на пост главного тренера «быков» может прийти Николич. Как вам такой вариант?

- Мне он нравится. Николич сделал в «Локомотиве» многое. Причем он попал в очень тяжелую ситуацию после увольнения Юрия Семина. Но вспомните, как он себя держал. Николич показал себя хорошим тренером. Игра команды была друга. Если сейчас анализировать и сравнивать, мне его футбол нравился. Да и как человек Николич тоже импонирует. Например в беседах с журналистами. Поэтому я считаю, что «Краснодар» может взять хорошего тренера, если пригласит Марко.

- Пишут, что одной из причин увольнения Гончаренко мог стать стиль футбола, который прививал команде этот тренер. Этот стиль не нравился Галицкому.

- Если придет кто-то другой, стиль команды в любом случае изменится. Хотя все равно «Краснодар» играет в свой футбол на протяжении многих лет. Галицкий просит команду играть зрелищно, в атакующий футбол. У нас только три клуба так играют: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». А «быки» работают точечно по футболистам, все приходятся ко двору и потом продаются. А уходят порядочно. Здесь проблем нет.

- А то, что возможно, придет зарубежный тренер вас не смущает?

- Если придет Николич - это будет правильно, потому что он проявил себя в России. Да, в Европе он ничего существенного не добился, но все равно показав игру в Европе и чемпионате России, мне он понравился. Будет интересно посмотреть на его работу в «Краснодаре». Мне кажется, Николичу будет там проще, чем в «Локомотиве».

источник: «Советский спорт»
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