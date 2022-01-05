Первая тренерская отставка 2022 года. «Краснодар» уволил Гончаренко и Березуцкого

«КРАСНОДАР» ИЗГНАЛ ГОНЧАРЕНКО

Утром 5 января официальный сайт «Краснодара» бабахнул новостью – сколь короткой по содержанию, столь же крупной по смыслу: «Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича». По утверждению клубной пресс-службы, с белорусским специалистом расторгнут контракт.

В этом сообщении привлекает несколько моментов, вызывающих впечатление спонтанности произошедшего. Во-первых, дата публикации. Если бы руководство клуба было недовольно результатами «Краснодара», не стало бы ждать начала января. Пауза большая, нового тренера найти несложно. Так что, очевидно, решение это пришло спонтанно, а значит, произошло нечто, что стало триггером.

В-вторых, сам текст. Так коротко и сухо с тренерами обычно не прощаются. Зачастую им пишут некоторую благодарность. Мол, спасибо за работу, желаем дальнейших успехов. Тут ничего этого нет, лишь полторы строчки текста об увольнении. Хотя бы фотография тренера нашлась, уже немало. Вообще стиль явно намекает, что в клубе в момент написания текста добрых слов по отношению к Гончаренко не нашли – ушел, и точка.

В-третьих, и в заголовке, и в сообщении указывается, что решение принято представителями клуба. Никаких вам «по обоюдному согласию». Все должны понять, что его выперли.

Но в чем же причина столь скоропалительных изменений?

ВСТУПИЛСЯ ЗА ПОМОЩНИКА

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что к отставке Гончаренко привела его реакция на увольнение в декабре одного из помощников – Руслана Зубика. Это был сигнал главному тренеру, что им недовольны и требуют изменений в игре команды (а заодно и в тренерском штабе).

Однако Гончаренко отреагировал слишком болезненно. Давно уже понятно, что он не «плюшевый мишка», и на эмоциях может выдать лишнее. Да и за товарищей, если информация верна, стоит горой. Тем более, что Зубик работал с Гончаренко везде – от БАТЭ и «Кубани» до ЦСКА и «Краснодара». Гончаренко что-то такое рубанул, чем всех взбесил, и с ним мгновенно и вот так сухо попрощались.

ПЛОХАЯ ИГРА И ОТНОШЕНИЯ С ГАЛИЦКИМ

Вероятно, белорус мог бы остаться в «Краснодаре», если бы Галицкого устраивало происходящее на поле и в турнирной таблице, но и здесь все было далеко не на высшем уровне. «Быки» играли совсем не в тот футбол, к которому привык владелец, выиграли всего два матча из шести последних и завершили осеннюю часть сезона всего лишь пятыми.

Плюс у тренера явно не сложились отношения с легионерами из дальнего зарубежья. Неслучайно же в заключительном матче года с «Нижним Новгородом» из таковых в заявке оказались только серб Урош Спаич и швед Виктор Классон, что привело к очередной потере очков (ничья 0:0).

Также Гончаренко могли спасти личные хорошие отношения с Галицким, которые долго выручали его предшественника Мурада Мусаева, но характер эмоционального белоруса не позволил ему найти контакт с самым погруженным в дела своего клуба РПЛ владельца. Еще в ЦСКА Гончаренко проявлял строптивость, выпадал в астрал и уезжал на родину. В Краснодаре он в подобном замечен не был, но можно легко представить, что аналогичное психологическое состояние Галицкий заставал не раз и оставался недоволен диалогами в такие моменты.

«БЫВШИЙ ТРЕНЕР ЦСКА»

На самом деле, отставка Гончаренко довольно неожиданна исключительно для такого терпеливого руководства, как в «Краснодаре», однако в целом это вполне закономерный результат. Белорус изначально казался не тем тренером, который нужен «горожанам». Не из-за уровня квалификации (все мы знаем, что он сильный специалист), а из-за взглядов на футбол.

Даже Галицкий в интервью признавался, что у него были сомнения в отношении Гончаренко из-за оборонительно-сбалансированного, так сказать, стиля игры, но тот пообещал играть в атакующий футбол. Это свое обещание он сдержал, но краснодарская «тики-така» сошла на нет, и удовольствие от игры команды пропало. «Краснодар» был довольно эффективен в матчах с равными командами (где можно было убегать в контратаки), но постоянно терял очки в матчах с аутсайдерами – 0:0 с «Нижним», 3:3 с «Химками», 0:1 от «Крыльев Советов» и так далее. Потому что позиционное нападение вообще не является сильной стороной Гончаренко, что было понятно еще по ЦСКА.

«Футбольный Биги» уверяет, что в клубе довольно быстро поняли, что все-таки просчитались, сделав ставку на класс тренера вне его философских взглядов на игру. И вскоре стали называть «просто бывшим тренером ЦСКА».

Проще говоря, тренер так и не смог выстроить отношения ни с кем, кроме тренерского штаба, и не давал результат, потому что в принципе не подходил команде. Так что здесь надо говорить о том, что с кандидатурой тренера ошибся именно Галицкий. Только когда «Краснодару» на это указывали, реакция клуба всегда была очень болезненной. Уверен, таковой она останется и впредь, что никак не отменяет правоту критиков, которую «быки» по своей традиции не станут признавать.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ? НИКОЛИЧ, КОНОНОВ?

Согласно статистике на сайте клуба, у Гончаренко всего 50% набранных очков. Меньше по этому показателю было только у Славолюба Муслина (45,4%), но тогда «Краснодар» только вышел в РПЛ и даже близко не был так крут и амбициозен, как сейчас. А вот Мурад Мусаев (52,9%), Игорь Шалимов (54,5%) и Олег Кононов (62,8%) демонстрировали куда более высокие результаты.

Последний вполне мог бы стать преемником Гончаренко, поскольку найти тренера с тем видением игры, который присущ владельцу «быков», не так-то просто. А Кононов любит этот «спартаковский» футбол, был лучшим тренером «Краснодара» в премьер-лиге и в данный момент свободен от обязательств. Он не работает с ноября 2020 года, когда покинул «Ригу».

Другим кандидатом называют Марко Николича, но сложно поверить, чтобы Галицкий вновь рискнул поставить на тренера, не разделяющего его мировоззрение.