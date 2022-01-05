«Прям психанули, а не уволили». Болельщики об увольнении Виктора Гончаренко из «Краснодара»

Гуго Капет

«Честно говоря, резанул неуважительный тон объявления, от «Краснодара» такого не ожидал».

Stt

«Значит, Гончаренко крупно налажал».

Rb

«Не первый раз уже говорят, насколько Галицкий вмешивается в игру и тренерскую работу. Это еще во время Мусаева сильно обсуждалось. Гончаренко не из тех, кто будет действовать по чужому плану. Так что, видимо на этом и ссора произошла. Но «Краснодар» поступил очень не красиво».

Собиратель хаоса

«Походу серьезный косяк за Михалычем, раз ушли одним днем. Втихаря рассматривал схемы с пятью защитниками? Пришел на работу с пакетом из Пятерочки?»

Gord

«Прям психанули, а не уволили».

Артем Бреховских

«Ни по игре, ни по результатам Гончаренко не заслуживал увольнения в данный момент. Его могли увольнять по осени, но сейчас это суперстранное решение. Полагаю, появились какие-то личные терки».

Виктор Власов

«Гончаренко еще после ЦСКА следовало бы отдохнуть и обновить методички».

Владислав Снабженцев

«Ганчаренко, насколько видел его вьюхи, довольно резкий парень. Люди типа Галицкого обычно считают это неуважением. Вероятно, не сошлись чисто по-человечески. Плюс результаты команды оставляют желать лучшего».

LLirikk

«Вспоминая годы тренерства Гончаренко в ЦСКА, да и глядя на тот отрезок, который он провёл в «Краснодаре», решение Галицкого таким уж прям неожиданным не выглядит: осознанного рисунка игры у команды не появилось, были потеряны многие очки в играх с соперниками, которые заведомо уступали, никакого «базиса» не создано.

Я, как и многие, писал ещё по следам увольнения белоруса из армейского коллектива, что он - не тренер для клуба, претендующего на звание ТОПа. Да, что-то где-то подретушировать он может, но «в долгую» этот процесс не работает. Проще говоря, временщиком для условного «Урала» Гончаренко был бы идеальным, а вот человеком, готовым всерьёз навязать борьбу прочим за чемпионство - точно нет».