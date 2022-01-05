Дмитрий Селюк: Николич сильнее Гончаренко, но у него не сложились отношения с Крыховяком

- Меня уже давно называют самым точным предсказателем, потому что все мои предсказания сбываются, - говорит Дмитрий Селюк. – Я всегда говорил, что Гончаренко не тренер для больших команд. Он ловит на лозунги руководителей клубов – я буду развивать молодежь и т.д. Это уже привело к коллапсу в ЦСКА. А когда Галицкий пригласил Гончаренко, я единственный говорил, что он делает ошибку.

Я не говорю, что Гончаренко плохой специалист, но он не для топ-клубов, а для команд из второй части таблицы больше подходит.

На мои слова люди иногда обижаются, хотя считаю, что к моим оценкам стоит прислушиваться. У меня колоссальный опыт работы в футболе. В отличие от многих я в нем разбираюсь. И занимаюсь этим делом из любви к футболу, а не, между прочим, среди других бизнесов. Ральф Рангник берет за консультации 4 миллиона, я бесплатно даю советы в СМИ.

- Про Марко Николича пошли разговоры, что он заменит Гончаренко.

- Недавно были вбросы, что Николич может возглавить ЦСКА, думаю, с сербом тогда вступил в переговоры «Краснодар».

- Думаете или знаете?

- Почти уверен на 90 процентов, что с Николичем как минимум разговаривали.

- Галицкого Николич устраивает?

- Галицкий хочет русскоговорящего тренера, чтобы с ним можно было поговорить, что-то обсудить. Не сомневаюсь, что будет иностранец. Пока русского тренера на горизонте не видно, который бы устроил «Краснодар», чтобы клуб мог бороться за высокие места. Поэтому кандидатура Николича выглядит очень вероятной.

Хотя я против кандидатуры Николича не из-за того, что он плохой тренер, просто Галицкий уже взял одного уволенного из большого клуба тренера. И все это быстро закончилось. Как бы с Николичем не повторилась ситуация, как с Гончаренко. Хотя Николич сильнее Гончаренко.

Есть еще нюанс - Крыховяк сейчас один из лидеров «Краснодара», а у него сложились в «Локомотиве» плохие отношения с Николичем.