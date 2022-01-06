Голы не главное - Игнатьев зарабатывает в «Рубине» 60 млн в год, может себе позволить праздник

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Согласно сведениям источника, Игнатьев в состоянии алкогольного опьянения «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой из клуба. Затем Игнатьеву все же позволили вернуться в заведение.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева, сообщает «Спорт-экспресс».

Согласно информации Inkazan, Иван Игнатьев зарабатывает в «Рубине» около 60 миллионов рублей в год. Таким образом, среднемесячный заработок игрока составляет около 5 миллионов рублей. По сегодняшнему курсу около 60 тысяч евро. Очень хорошие деньги для молодого человека. Может себе позволить сводить друзей в ночной клуб, и может там оторваться от души.

Другое дело, что Игнатьев уже почти два года не забивает за свой клуб. А в девяти матчах чемпионата России нынешнего сезона у форварда нет ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов рассмотреть варианты с уходом в аренду нападающего.