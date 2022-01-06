Андрей Червиченко: Игнатьев в отпуске, можно и снять стресс, все спортсмены это делают

- Помните, управдом Нона Мордюкова клеймила позором пьяницу и дебошира Горбункова С.С. Игнатьева стоит клеймить?

- Не стоит. Процентов на восемьдесят все спортсмены одинаковы. И когда выпадает такая возможность в отпуске, они выпивают, нарушают режим и т.д. А поскольку здоровье у всех не дюжее, то не чувствуют меры. Если это не сказывается на спортивных показателях, то ничего страшного. А сейчас Игнатьев, как я понимаю, в отпуске. Эмоциональная разгрузка для молодого человека даже полезна. Хуже, если это происходит во время сезона. Но руководство в «Рубине» такое, что мышь не проскочит. Там все про своих футболистов знают. Быстро штраф - и человек приходит в себя.

- То есть, в отпуске футболист имеет право снять стресс…

- Если это не сказывается на функционале твоего организма, ничего страшного. А пьянство у нас пока не приравнивается к допингу, не является нарушением, за него не дисквалифицируют.

Мне рассказывали, как в советские времена наши футболисты снимали стресс, нынешним и не снилось. Главное, чтобы это не было системой.

- Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева.

- Рустем опытный руководитель, он разберется. У него не забалуешь.

- Зарплата Игнатьева порядка 5 млн рублей в месяц. За два года форвард не забил ни одного гола.

- Надо смотреть: может, он пьет из-за того, что забить не может. Тогда другое дело. Но не думаю - день рождения, отпуск, парень просто решил расслабиться.

СУТЬ ВОПРОСА

Нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал с друзьями свой 23-й день рождения.

Журналист Иван Карпов сообщает, что Игнатов в состоянии алкогольного опьянения «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой из клуба. Затем Игнатьеву все же позволили вернуться в заведение.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева.