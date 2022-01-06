Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Червиченко: Игнатьев в отпуске, можно и снять стресс, все спортсмены это делают

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не осуждает Ивана Игнатьева и считает, что в отпуске футболист имеет право расслабиться
Андрей Червиченко: Игнатьев в отпуске, можно и снять стресс, все спортсмены это делают
06 января 2022 18:10
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Рубин"

- Помните, управдом Нона Мордюкова клеймила позором пьяницу и дебошира Горбункова С.С. Игнатьева стоит клеймить?
- Не стоит. Процентов на восемьдесят все спортсмены одинаковы. И когда выпадает такая возможность в отпуске, они выпивают, нарушают режим и т.д. А поскольку здоровье у всех не дюжее, то не чувствуют меры. Если это не сказывается на спортивных показателях, то ничего страшного. А сейчас Игнатьев, как я понимаю, в отпуске. Эмоциональная разгрузка для молодого человека даже полезна. Хуже, если это происходит во время сезона. Но руководство в «Рубине» такое, что мышь не проскочит. Там все про своих футболистов знают. Быстро штраф - и человек приходит в себя.

- То есть, в отпуске футболист имеет право снять стресс…
- Если это не сказывается на функционале твоего организма, ничего страшного. А пьянство у нас пока не приравнивается к допингу, не является нарушением, за него не дисквалифицируют.

Мне рассказывали, как в советские времена наши футболисты снимали стресс, нынешним и не снилось. Главное, чтобы это не было системой.

- Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева.
- Рустем опытный руководитель, он разберется. У него не забалуешь.

- Зарплата Игнатьева порядка 5 млн рублей в месяц. За два года форвард не забил ни одного гола.
- Надо смотреть: может, он пьет из-за того, что забить не может. Тогда другое дело. Но не думаю - день рождения, отпуск, парень просто решил расслабиться.

СУТЬ ВОПРОСА

Нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал с друзьями свой 23-й день рождения.

Журналист Иван Карпов сообщает, что Игнатов в состоянии алкогольного опьянения «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой из клуба. Затем Игнатьеву все же позволили вернуться в заведение.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа причина увольнения Гончаренко из "Краснодара"Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноПочему ЦСКА не надо продлевать контракт с Акинфеевым
«Главное — чтобы всю сборную не отправили на карантин». Что происходит вокруг Латыпова
Накануне этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе Эдуард Латыпов, наш лучший спортсмен в 2021-м, заразился коронавирусом и был изолирован. Он единственный, кто брал медали в индивидуальных гонках в нынешнем сезоне, а теперь становятся непонятными его олимпийские перспективы.
Великого — изолировать и допросить! Почему Джоковича не пускают в Австралию?
Сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича, прилетевшего в Мельбурн, где 17 января стартует первый турнир «Большого шлема»-2022, задержали в аэропорту и отказали в визе. Причина: серб не хочет раскрывать, сделал ли он прививку от коронавируса.
Сказка про меланому. Как хоккейная фанатка спасла жизнь менеджеру клуба НХЛ, заметив раковую родинку
На Новый год в НХЛ случилась настоящая рождественская история: никому не известную доселе болельщицу наградили стипендией в 10 000 долларов за маленький подвиг ценой в человеческую жизнь.
КХЛ наплевала на регламент и провела матч в условиях ЧП! Как «Барыс» и «Магнитка» сыграли в охваченном протестами Казахстане
КХЛ решила не отменять матч регулярного чемпионата между «Барысом» и «Металлургом», несмотря на введенный в Нур-Султане режим чрезвычайного положения. Причиной такого шага властей стали массовые беспорядки в ряде городов Казахстана.
«Может, Галицкий назначит тренером себя — как Ротенберг?» Кирьяков — об отставке Гончаренко
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» решение «Краснодара» уволить главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Русская Бьорген, она же Большунов в юбке. Долгий путь Натальи Непряевой к триумфу на «Тур де Ски»-2022
В последние годы успехи лыжной сборной были связаны в основном с мужчинами. Тем больше радость от триумфа Натальи Непряевой, первой из российских лыжниц выигравшей многодневку «Тур де Ски».
Гончаренко указали на дверь в Краснодаре и даже не поблагодарили. Кого теперь позовет Галицкий?
Вместе с главным тренером покинет «Краснодар» и весь штаб Виктора Гончаренко.
Равнение на Моуринью. Ротенберг выиграл первый матч как главный тренер СКА и назвал своих учителей
С утра вторника 4 января хоккейный мир обсуждает официальное назначение главным тренером СКА Романа Ротенберга.
Большунов проиграл Клэбо даже последнюю гору. А как победить норвежца на Олимпиаде?
В Италии победой Йоханнеса Клэбо завершилась многодневка «Тур де Ски». Наш Александр Большунов, занявший второе место, в общем зачете уступил норвежцу больше двух минут.
Хозяйка снежной горы! Непряева — первая в истории российская чемпионка «Тур де Ски»
В последней гонке «Тура»-2021/22 Наталья Непряева финишировала четвертой, но по сумме всей многодневки ее превосходство не вызывало сомнений. В общем зачете российская лыжница выиграла у ближайшей соперницы 46 секунд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика