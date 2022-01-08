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Сергей Силкин: В этом сезоне Кокорин провел всего пять матчей за «Фиорентину». Ему надо уходить

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
Сергей Силкин: В этом сезоне Кокорин провел всего пять матчей за «Фиорентину». Ему надо уходить
08 января 2022 13:34
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Фиорентина»

- Появилась информация, что Кокорин может перейти в «Химки». Что об этом думаете?

- Для «Химок» это подходящий вариант, потому что в клубе нет таких нападающих. Да и Саша в «Фиорентине» все равно сидит, не играет. Самое главное чтобы он был здоров. Вы вспомните, сколько он пропустил из-за этих своих кренделей. А возраст уже не молодой. Он много травмируется только из-за того, что много пропустил и не занимался своим профессиональным делом. А когда пошли большие и постоянные нагрузки, мышцы не выдержали. Тем более, Кокорин – парень быстрый и ему мышечный аппарат нужно держать все время в тонусе.

- В «Химки» недавно перешел Мамаев. Вы не опасаетесь, что если туда перейдет и Кокорин, то футбол для них может отойти на второй план?

- Ха! Для них он уже давно отошел на второй плане с учетом того, что они никак в себя не придут. Один был в Ростове, другой в Италию поехал, и не смог проявить себя по разным причинам. Тренеры же не враги себе и не будут сильного игрока держать на лавке. Даже Миранчук сидит в «Аталанте».

- Считаете, отъезд Кокорина в «Фиорентину» был ошибкой?

- Нет. Не ошибка. Наоборот. Другая страна, новый вызов. Но Саша не смог там адаптироваться по разным причинам. Хотя уровень мастерства Кокорина позволял ему заиграть в этой команде.

- В этом сезоне на счету Кокорина пять игр и ноль результативных действий. Надо менять команду?

- Конечно. Ему же не двадцать лет, а 31 год. Четвертый десяток пошел. В мое время людям в 27 лет уже начинали намекать, что скоро пора заканчивать карьеру. Он поехал в чемпионат, уровень которого все знают. Это итальянский футбол. Он непростой. Для того, чтобы там играть, надо что-то из себя представлять, как в свое время Шалимов, Колыванов. Это были боевые единицы. А Кокорин не в составе. Если он не хочет завершать карьеру, ему надо играть. Не думаю, что он сильно потеряет в финансах.

- Если менять клуб, то лучше возвращаться в Россию или постараться найти зарубежный вариант?

- Все зависит он его здоровья и желания. Когда Саша только начинал карьеру, он был очень голодный до футбола. Он и «Динамо» тащил, забивая мячи, и в сборной был ведущим форвардом. А потом все это поменялось на другое. Самое сложное для него в данный момент – найти мотивацию, потому что он много чего видел, много чего доказал. Возвращаться назад мало у кого получается. Хотя потенциал у Кокорина высокий. Я надеялся, что он заиграет в Европе. Но не получилось.

- На данный момент «Химки» являются единственным клубом, который проявляет интерес к Кокорину. Это удивляет?

- Да нет. Чтобы на тебя были покупатели – надо играть и приносить пользу, отдавать передачи и забивать. А если он сыграл пять матчей – о чем говорить? Какая Италия?

источник: «Советский спорт»
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