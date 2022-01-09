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Каннаваро выигрывал «Золотой мяч», тренировал только в Азии. Новый тренер соперника России по стыкам

Несмотря на скудный тренерский опыт, Фабио Каннаваро рассматривается даже в качестве преемника Роберто Манчини в сборной Италии. Сейчас он в шаге от того, чтобы возглавить поляков.
Каннаваро выигрывал «Золотой мяч», тренировал только в Азии. Новый тренер соперника России по стыкам
09 января 2022 12:39
автор: Артем Зибрак
автор фото: Football Italia

Новым главным тренером сборной Польши, по всей вероятности, станет Фабио Каннаваро. Стороны уже провели переговоры, итальянцу предложен контракт на два года. Он вроде как попросил пару дней на размышления, но, по сведениям Football Italia, склоняется к тому, чтобы принять предложение. Если все-таки передумает, этот пост будет предложен его соотечественнику Андреа Пирло. По иронии судьбы, именно эти две легенды «Ювентуса» назывались в роли возможных преемников Роберто Манчини в сборной Италии.

Выбор наставника для польской сборной весьма экзотичен. Каннаваро был очень известным и классным футболистом (чемпион мира и обладатель «Золотого мяча»-2006), но в качестве тренера никогда не работал в Европе. Он завершал карьеру игрока в «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов (последующий месяц в Индии не в счет) и здесь же начинал работать тренером. Причем первые пару лет был советником по стратегии и торговал лицом – был представителем клуба на международной арене.

Тренировать он начал летом 2013 года, став помощником пришедшего из «Аль-Айна» (чемпиона предыдущего сезона) румына Козьмина Оларойу. Вместе они провели мощнейший сезон – с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя выиграли чемпионат ОАЭ, взяли Кубок лиги и Суперкубок страны. После этого Каннаваро позвали тренировать в Китай, футбольные клубы которого пытались переварить сумасшедшие финансовые вливания, которые последовали за решением местного правительства делать налоговые вычеты для компаний, вкладывающихся в спорт.

В «Гуанчжоу Эвергранд» Каннаваро сменил мэтра Марчелло Липпи, а тренировал Паулиньо (поиграл за «Тоттенхэм» и «Барселону») и Робиньо (не оправдавший ожиданий талант, в резюме которого «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан»).

Затем был короткий вояж в Саудовскую Аравию (13 матчей в «Аль-Наср») и возвращение в Китай – чуть более сезона в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (тренировал Акселя Витселя, Алешандре Пато, Жуниора Мораеса из сборной Украины и Антони Модеста) и возвращение в «Гуанчжоу» на четыре года. И только в последнем случае ему наконец удалось проявить себя с лучшей стороны. Под его руководством команда набирала в среднем по 2,06 очка за игру и выиграла чемпионат Китая, в довесок к которому пошел местный Суперкубок.

Работа Каннаваро так впечатлила китайскую федерацию футбола, что когда главному тренеру сборной Липпи потребовалась подмена на пару матчей, позвали именно его соотечественника. Получилось, правда, плохо – оба домашних товарищеских матча с Таиландом и Узбекистаном китайцы проиграли с одинаковым счетом 0:1. Это единственный опыт тренера Каннаваро на уровне сборных.

В августе 2021 года он покинул Китай, а в декабре наряду с Пирло назывался возможным преемником Роберто Манчини в сборной Италии, которой также предстоят стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2022 в Катар. Ее соперниками станут Северная Македония и победитель пары Португалия – Турция. Возможно, над этой возможностью Каннаваро и раздумывает в данный момент, поэтому не принял предложение поляков сразу.

Напомним, что тренер польской сборной понадобился после бегства в конце декабря Паулу Соузы, которого переманил «Фламенго». Португалец выплатил 300 тысяч евро за расторжение контракта и отбыл в Бразилию.

Меж тем, осталось всего два с половиной месяца до решающих матчей. 24 марта поляки выйдут на поле «Лужников» биться со сборной России за право принять участие в ЧМ-2022. Это будет полуфинальный матч, победителя которого в решающей игре будет ждать сильнейший в паре Швеция – Чехия.

источник: «Советский спорт»
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