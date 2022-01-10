Воссоединение Березуцких. Василий вернется в ЦСКА в роли ассистента брата?

Легендарный защитник армейцев Василий Березуцкий в ближайшее время войдет в тренерский штаб своего брата Алексея, сообщает Sport24. Это логичное решение на фоне вынужденного ухода из «Краснодара», последовавшего за неожиданной отставкой Виктора Гончаренко.

Идея о его возвращении возникла сразу. Еще в интервью Нобелю Арустамяну наставник красно-синих, отвечая на вопрос о возможности воссоединения с братом, ответил: «Допускаю. Почему нет?»

Василий явно не прочь вернуться в родную команду. «Информации о моем возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым», – приводит слова экс-тренера «быков» «Матч ТВ». Из этого ответа можно сделать вывод, что официально решение еще не принято, но заинтересованность у тренера есть.

Пожалуй, если бы букмекеры делали ставки на подобные события, коэффициент на приход Василия в ЦСКА был бы довольно низким. Все-таки политика поддержания контактов характерна для этого клуба. Можно вспомнить, как Валерий Газзаев в 2004 году возвращался после ухода семью месяцами ранее. Другой пример – Вагнер Лав. В начале десятых он прокатился по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро – Москва. Или вот из свежего – Константин Марадишвили в интервью Sport24 рассказал, что во время прощального разговора с Бабаевым тот подчеркнул, что для полузащитника двери всегда открыты.

Тем не менее, есть и сомнения в целесообразности данного воссоединения, ведь Василий уже работал в ЦСКА в 2020-2021 годах. Сначала занимал должность заместителя генерального директора, затем трудился в тренерском штабе, но покинул его вскоре после отставки Гончаренко. Со стороны кажется, что из-за обиды на руководство, ведь на место белорусского специалиста взяли не его – прославленного ветерана, отличного знакомого с возможностями футболистов, – а не имевшего никакого самостоятельного опыта Ивицу Олича. Алексей остался, а Василий вслед за патроном уехал в Краснодар.

Так что еще большой вопрос, как он впишется в уже сложившуюся иерархию в тренерском штабе. Как будет взаимодействовать с коллегами Григорием Бабаяном и Райландом Моргансом. Какие чувству будет испытывать в ситуациях, когда они с Алексеем не сойдутся во мнении по тому или иному вопросу. На протяжении большей части карьеры именно Василий был в этом дуэте ведущим, а теперь окажется в роли ведомого. Не самая критическая и вполне решаемая проблема, но она может возникнуть. Это тоже надо учитывать.

И все же на бумаге это воссоединение выглядит красиво. Удивительным образом братья почти все 39 лет прошли вместе – тренировались в «Смене», начинали в «Торпедо-ЗИЛ», 16 лет играли за ЦСКА и сборную России, синхронно завершили карьеры, в том числе и в национальной команде, вместе ездили с Леонидом Слуцким в «Витесс» и возвращались в ЦСКА. Менее года они провели порознь – с апреля прошлого года, когда Василий покинул стан армейцев. Березуцкие – олицетворение верности красно-синим цветам, поэтому будет очень интересно посмотреть за их совместной работой. Может, Алексей теперь не будет выглядеть таким одиноким на тренерской скамейке, как было прошлой осенью.