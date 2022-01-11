«Локомотив» отзаявил Смолова. «Динамо» усиливается в борьбе за золото

В ПОИСКЕ БОМБАРДИРА

«Динамо» здорово выступило в первой части сезона, отстав от «Зенита» по итогам 18 туров всего на пару очков. Такой результат равносилен заявлению о борьбе за чемпионство. Тем более, что команда демонстрирует едва ли не наиболее привлекательный футбол в лиге – веселый, энергичный, местами бесшабашный.

Тем не менее, стабильности бело-голубым все же не хватало, чему подтверждением домашние поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Крыльев Советов» (0:1). Эксперты в поиске слабых мест команды сходились во мнении, что ей не достает более результативного бомбардира.

Действительно, при всем уважении к молодым талантам Вячеслава Грулева и Константина Тюкавина 10 голов на двоих за 2 062 минуты (по голу на 206 минут) маловато для борьбы за золото. Для сравнения, активно критикуемые осенью зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун забили на двоих 17 мячей, отчего во многом и сложилось преимущество чемпионов в 10 голов (44 мяча против 33).

ЦОРН РАЗДАЕТ ПОДАРКИ

Сандро Шварц и Желько Бувач тоже осознавали, что если и искать усиление на стороне, то в первую очередь именно в центре нападения. Их выбор пал на нападающего сборной России Федора Смолова, чей контракт с «Локомотивом» истекает в июне. Железнодорожники продолжают гнуть свою линию по омоложению состава, поэтому Томас Цорн твердо решил расстаться с форвардом еще зимой (а заодно и с возрастным Мацеем Рыбусем), чтобы выручить за его трансфер хотя бы какую-то сумму.

В последние пару-тройку недель сообщалось, что к Смолову есть интерес в МЛС и Испании. Сам Федор якобы хотел попробовать свои силы в США и даже нанял для этих целей агентство Gold Star, работающее со спортсменами на североамериканском рынке. Но динамовцы быстро сориентировались в новостном потоке и вступили в переговоры с представителями нападающего, предложив ему полуторагодичный контракт с опцией продления еще на сезон. Судя по всему, он совершит переезд в пределах МКАДа.

Во вторник «Локомотив» отзаявил Смолова, так что официального объявления о трансфере можно ждать в течение ближайших часов, если не минут. Журналист Дмитрий Егоров уверяет, что он уже прошел медосмотр и снимается в презентационном ролике. Для «Динамо» это практически новогодний подарок от конкурентов лиге.

СМОЛОВ ВОЗВРАЩАЕТ СВОЙ 2007-Й

В целом, это решение понятно для обеих сторон. Динамовцы получат опытного результативного нападающего. Даже в таком ужасном для «Локо» сезоне он умудрился забить семь мячей в 15 матчах РПЛ. Кроме того, как отмечал его бывший партнер Кевин Кураньи, Федор отлично говорит по-английски, а значит, сможет быть связующим звеном между россиянами и легионерами.

Для Смолова же плюс в том, что он не просто останется в России, но и вернется в родную команду (он ведь воспитанник «Динамо», дебютировал в большом футболе в 2007 году), да еще и с перспективами выиграть что-то серьезное и сыграть в Лиге чемпионов.

Из смущающих факторов отметим высокую зарплату нападающего в «Локомотиве», где он получал около 3 млн евро в год. В «Динамо» таких окладов нет, а это значит, что или ему придется пойти на значительное снижение, или руководство рискует своими руками устроить проблемы в раздевалке. Вряд ли футболисты обрадуются тому факту, что парню, пусть и с именем, но не сделавшему для клуба еще ничего, платят заметно больше, чем тем, кто все это время тянул команду на себе. Все мы помним, чем обернулся приход Халка и Акселя Витселя в «Зенит».

КАК СМОЛОВ ВПИШЕТСЯ В ИГРУ «ДИНАМО»?

Второй аспект чисто футбольный. Смолов – форвард штрафной площади, тогда как бело-голубые часто ищут возможность завершить атаку со средней дистанции. В этом отношении показательно, что по количеству ударов (17,8 за матч) команда первая в РПЛ, а по ударам из штрафной (8,4) – лишь четвертая.

Полузащитники Арсен Захарян, Денис Макаров и Себастьян Шиманьски мастерски бьют с любой дистанции, чем и пользуются, нанося по 2,6-2,9 ударов за игру. По этому показателю все трое входят в топ-10 (!) РПЛ. При этом Смолов вообще самый бьющий игрок лиги (3,4 удара), однако для нанесения результативного удара ему требуется качественная доставка мяча в опасные зоны, а динамовцы зачастую вскрывают оборону соперника прострелами и подачами, за которые форварду придется цепляться. Да и сами удары в такой ситуации зачастую бывают без подготовки и в противодействии со стороны защитников.

Кроме того, свой лучший футбол Смолов демонстрировал в «Краснодаре», где вся игра была заточена на владение мяча и его доведение в штрафную, тогда как динамовцы стараются проводить свои атаки стремительно. Те же Тюкавин и Грулев много опускались в глубину для поддержания быстрого контрвыпада, тогда как сильные качества Смолова такой стиль «распыляет».

Это значит, что Шварцу придется как-то корректировать игру команды в весенней части (зимние сборы предоставят для этого достаточно времени). В противном случае ожидаемой отдачи от трансфера Федора команда может не получить или получить, но не в полном объеме (все-таки в контратакующем «Локо» свои семь мячей он забил). Первые товарищеские матчи наверняка дадут ответ, станет ли немецкий специалист подстраивать игру команды под потенциально очень результативный наконечник, и как атакующая группа игроков будет распределять обязанности по завершению атак.