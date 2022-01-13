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Леонид Слуцкий: Пытаемся найти интересных, талантливых футболистов в низших дивизионах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью пресс-службе клуба рассказал о сборах, которые начались у казанской команды в Турции, новичках и восстановлении травмированных.
Леонид Слуцкий: Пытаемся найти интересных, талантливых футболистов в низших дивизионах
13 января 2022 10:47
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

- «Рубин» традиционно выбрал местом проведения сборов Турцию, ту же самую гостиницу и поля. Почему?

- Какой смысл искать добра от добра? У нас поле, которое выдерживает все дожди. Сегодня шел проливной дождь, а здесь прекрасный дренаж. Также есть специальная площадка для преактивации. Это такой специальный шатер, где хранятся все велосипеды и другое необходимое оборудование для восстановления. В любом другом отеле нам пришлось бы все это организовывать заново. А учитывая то, что турецкие отели не так сильно отличаются по уровню, мне кажется, сейчас многие команды выбирают те места, которые им уже привычны. Нет никаких административных проблем.

- Медосмотр «Рубина» проходил в Москве у русской части футболистов. С чем это связано? Почему не в Казани?

- Так просто логистически было удобно. Мы улетали из Москвы. Кто-то из ребят находился в Москве, кому-то удобнее было сюда прилететь, чтобы пройти медосмотр.

- В каком настроении сейчас находится команда?

- Все нормально. Новые сборы, длинный отрезок. Кому-то нужно доказывать, кому-то улучшать состояние и общий уровень мастерства. Все как всегда.

- «Рубин» подписал Ломовицкого и Апшацева. Что можете о них рассказать? Почему выбор пал на этих футболистов и как будете их использовать?

- Ломовицкий уже давно на слуху. У него не все получилось в «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он дважды был в аренде в Туле. Он там хорошо себя проявлял, а также был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть молодежного чемпионата Европы. Поэтому, естественно, на Ломовицкого мы серьезно рассчитываем. Это многопрофильный футболист, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас. А что касается Апшацева, это молодой игрок, который неплохо себя проявил в ФНЛ. Одна из ветвей нашей селекции традиционно распространяется на ФНЛ. Таким путем у нас проходили и Макаров, и Самошников, и Мусаев, который был больше футболистом «Зенита-2», чем основного состава питерцев. Поэтому мы пытаемся находить молодых, интересных игроков в ФНЛ. Ни для кого не секрет, что существует проблема с поиском качественных россиян.

- Можете рассказать про футболистов, которые находятся на просмотре у «Рубина»?

- Здесь все то же самое. Они очень четко ложатся в ситуацию с Апшацевым. Тесленко – это игрок «КАМАЗа», Стрельник выступал за «Краснодар-2», Вахания – игрок «Зенита-2». Это попытка найти интересных, талантливых футболистов в низших дивизионах.

- Какое сейчас состояние у Самошникова, который много пропустил из-за травмы?

- У нас есть группа футболистов, которая пока не приступила к занятиям в общей группе, потому что травмы у них достаточно серьезные. Но у нас длинные сборы, поэтому надеемся, что всех ребят сможем подвести ко второй части сезона в оптимальном состоянии.

- Тальби сейчас находится в сборной. Когда он вернется, и дадите ли ему дополнительные выходные?

- Мы обязаны дать ему выходные, потому что это прописано во всех регламентах. Учитывая, что он сразу приступил к подготовке, пока я не могу ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от того, как сборная Туниса будет выступать, и какое количество игрового времени Тальби получит в составе своей национальной команды.

источник: «Советский спорт»
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