Александр Ломовицкий: Переход в «Рубин» для меня чистый лист

- Расскажите, как состоялся ваш переход и почему вообще решили продолжить карьеру в «Рубине»? - вопрос Ломовицкому.
- Переход состоялся достаточно быстро, потому что быстро договорились. «Рубин» - это хорошая команда с хорошим тренером. Я принял решение что-то поменять в своей карьере. Для меня сейчас это чистый лист. Теперь с новыми силами и целями я перешел в «Рубин».
- Сегодня ваш второй день в команде. Какие эмоции от пребывания в «Рубине»?
- Сейчас мы только приехали. Пока знакомлюсь со всеми. Многих ребят знал, а с остальными постараюсь как можно быстрее познакомиться и втянуться в работу.
- Какие задачи сейчас стоят у команды, и ставите перед собой личные цели?
- Самое главное на сборах – это хорошо подготовиться к возобновлению сезона, набрать хорошую форму и очень важно обойтись без травм.
- Был ли у вас перед переходом личный разговор со Слуцким?
- Да, мы с ним общались.
Кто для вас сейчас самый близкий человек в команде?
- Бакаев, Зуев и Влад Инатьев.
«Моя цель – пробиться в состав «Рубина»
- Расскажите, как долго шли переговоры, и был ли у вас перед переходом личный разговор со Слуцким? – вопрос Апшацеву.
- Разговора с главным тренером перед переходом не было. Я долго проходил медобследование. Просто агент позвонил и сказал, что есть интерес у «Рубина». Я прилетел, прошел медосмотр и подписал контракт.
- Что можете сказать о нынешнем «Рубине»? Вы смотрели матчи первой части сезона и вообще следили за командой?
- Конечно, матчи смотрел. Очень интересная команда, в которой собраны хорошие ребята.
- Вы уже провели две тренировки. Какие первые впечатления?
- Впечатления самые лучшие. Сегодня было тяжеловато на тренировке, если честно. Но буду потихоньку привыкать.
- Какие цели ставите перед собой?
- Моя цель – остаться в команде и в дальнейшем пробиться в состав.