Александр Ломовицкий: Переход в «Рубин» для меня чистый лист

- Расскажите, как состоялся ваш переход и почему вообще решили продолжить карьеру в «Рубине»? - вопрос Ломовицкому.

- Переход состоялся достаточно быстро, потому что быстро договорились. «Рубин» - это хорошая команда с хорошим тренером. Я принял решение что-то поменять в своей карьере. Для меня сейчас это чистый лист. Теперь с новыми силами и целями я перешел в «Рубин».

- Сегодня ваш второй день в команде. Какие эмоции от пребывания в «Рубине»?

- Сейчас мы только приехали. Пока знакомлюсь со всеми. Многих ребят знал, а с остальными постараюсь как можно быстрее познакомиться и втянуться в работу.

- Какие задачи сейчас стоят у команды, и ставите перед собой личные цели?

- Самое главное на сборах – это хорошо подготовиться к возобновлению сезона, набрать хорошую форму и очень важно обойтись без травм.

- Был ли у вас перед переходом личный разговор со Слуцким?

- Да, мы с ним общались.

Кто для вас сейчас самый близкий человек в команде?

- Бакаев, Зуев и Влад Инатьев.

«Моя цель – пробиться в состав «Рубина»

- Расскажите, как долго шли переговоры, и был ли у вас перед переходом личный разговор со Слуцким? – вопрос Апшацеву.

- Разговора с главным тренером перед переходом не было. Я долго проходил медобследование. Просто агент позвонил и сказал, что есть интерес у «Рубина». Я прилетел, прошел медосмотр и подписал контракт.

- Что можете сказать о нынешнем «Рубине»? Вы смотрели матчи первой части сезона и вообще следили за командой?

- Конечно, матчи смотрел. Очень интересная команда, в которой собраны хорошие ребята.

- Вы уже провели две тренировки. Какие первые впечатления?

- Впечатления самые лучшие. Сегодня было тяжеловато на тренировке, если честно. Но буду потихоньку привыкать.

- Какие цели ставите перед собой?

- Моя цель – остаться в команде и в дальнейшем пробиться в состав.