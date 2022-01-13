Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не хочу тухелей и прочих иностранцев» – говорил Галицкий в 2018-м. А теперь взял немца Фарке

«Краснодар» объявил о заключении контракта до лета 2024 года с экс-тренером «Норвича» 45-летним Даниэлем Фарке.
«Не хочу тухелей и прочих иностранцев» – говорил Галицкий в 2018-м. А теперь взял немца Фарке
13 января 2022 14:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Норвич»

Удивительно, как долго живет в нашем футболе легенда об особенном руководителе клуба Сергее Галицком. Владелец «Краснодара» представляется все время суперпатриотом российского футбола, который год от года мечтает выпустить в старте 11 своих воспитанников, но при этом постоянно закупается новыми легионерами. На деле все у «быков» так же, как и у других участников лиги. Нет никакого своего пути. Сплошной популизм.

Лишний раз в этом убеждаешься, глядя на непонятное посленовогоднее увольнение Виктора Гончаренко и назначение немецкого специалиста Даниэля Фарке, о котором вряд ли знали многие до того момента, как пошли новости о его возможном приходе в Краснодар. Тут-то и стали вспоминать слова Галицкого, сказанные им в свое время при назначение на должность главного тренера Мурада Мусаева. Все тогда поражались, как такой клуб можно отдать ноунейму, а босс объяснял:

«Я не хочу тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, которые здесь выросли. Это их земля. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наемники, которые приехали сюда за зарплатой. Вот на таких ребятах будет строиться наш клуб».

Это было при увольнении Игоря Шалимова в 2018-м. Достаточно было довести безвыигрышную серию до трех туров, чтобы одному «своему парню» указали на дверь, когда он шел пятым в РПЛ. И взять другого своего – «быки» же патриоты нашего футбола. О Мусаеве никто не слышал никаких подробностей, вопросов возникла масса. Галицкий позицию обозначил.

Чего она стоит – убедились сегодня, когда в Краснодар приехала очень плохенькая копия Тухеля. Очевидно, за зарплатой. За чем же еще.

Фарке по осени уволили из английского «Норвича». На тот момент под его руководством клуб провел 11 матчей и набрал всего 5 очков при ужасающей разнице мячей - минус 21. Но до этого он всех в клубе устраивал. При скромном бюджете дважды выводил команду в АПЛ. А мог ли достичь большего – неизвестно. После его ухода «Норвич» разжился теми же пятью очками в девяти играх и занимает последнюю строчку в английском чемпионате. Скорее всего – снова вылетит из элитной лиги.

Даниэль с футболом как игрок закончил рано - в 31 год. Признавался в то время, что тренером быть не хочет, мечтал о посте спортивного директора. Им и стал, когда выучился на спортивного менеджера в университете Падерборна. В небольшом клубе «Липпштадт» Фарке начал строить свою карьеру. Но пришлось посреди сезона совмещать две должности – тренера уволили за скверные результаты, он заступил вместо него. Новый наставник «Краснодар» тогда сумел спасти немецкую команду от вылета, после чего дела пошли на лад. Клуб даже построил новый стадион, а условием инвестора было совмещение Фарке обоих постов.

«Липпштадт», выступавший в третьей бундеслиге, Фарке покинул в 2015-м. Его звали в «Штутгарт» и «Айнтрахт», но оказался он в молодежке дортмундской «Боруссии». Причем ключевую роль в этом сыграл… Томас Тухель. Этот факт в биографии Даниэля добавляет сегодня сарказма убеждениям Галицкого, который не хотел видеть в своем клубе «тухелей и прочих иностранцев». Быть может, изменил свое мнение после победы «Челси» в Лиге чемпионов под руководством немецкого специалиста?

Сильными качествами Фарке называют ставку на атакующий футбол, умение работать с молодежью и вести грамотную кадровую политику. Есть в этом что-то особенное? Конечно, нет. Это стандартный набор требований для любого тренера под топ-клуб. К этому, правда, неплохо добавить быть умение добиваться побед, а вот с этим у немца все грустно. Что только усиливает удивление от такого выбора.

Что ж, посмотрим за новым направлением в краснодарском футболе и подождем, когда «быки» позовут самого Тухеля.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Погиб в автокатастрофе: оборвалась жизнь известного футболистаПогиб в ДТП в возрасте 27 лет! Не стало известного футболистаОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытно
«Закон Родченкова» добрался до США. Спортивному врачу светят 10 лет тюрьмы — и он не русский, а американец
Федеральная прокуратура США обвинила врача Эрика Лиру в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио.
Мишина и Галлямов побили мировой рекорд, Смолов взял в «Динамо» №40, «Интер» выиграл Суперкубок Италии
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Трансляции Кубка Англии от Bet365 ускорили реформу букмекерского рынка
Футбольная ассоциация Англии (FA) запретит букмекерам вести трансляции матчей Кубка страны на своих платформах.
«Закрыл автокредит, остальное вложу в дачу!» Автором уникального экспресса с кэфом 8686 оказался кладовщик, который болеет за «Спартак»
Перед Новым годом в БК «Лига Ставок» был зарегистрирован удивительный экспресс из семи событий с общим коэффициентом 8 686,67: при ставке в 300 рублей чистый выигрыш клиента компании превысил 2,6 миллиона рублей! Автор пари рассказал о том, как подобное стало возможным.
«Барса» возрождается, «Реал» побеждает. Эль-класико в Эр-Рияде получилось классным!
В полуфинале Суперкубка Испании мадридцы в дополнительное время вырвали победу у каталонцев (3:2).
Кондратюк – 99, Семененко – 99, Мозалев – тоже 99! Три наших парня блестяще начали ЧЕ-2022
В Таллине стартовал чемпионат Европы, который станет для наших фигуристов последней проверкой перед Олимпиадой в Пекине. После мужской короткой программы россияне опережают всех: Андрей Мозалев – первый, Марк Кондратюк – второй, Евгений Семененко – третий.
Миронова не бежит, Резцова не стреляет… Старт Рупольдинга-2022 получился удручающим для России
На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге лучшей из россиянок по итогам спринта стала Светлана Миронова, занявшая лишь восьмое место.
«Смолов может присесть на скамейку — Грулев и Тюкавин будут биться!» Терехин — о суперновичке «Динамо»
Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин, забивший за бело-голубых 79 голов в 179 матчах, оценил для «Плеймейкера» приход в команду нападающего Федора Смолова.
Жирков предпочел «Нижнему» Кержакова «Химки» Мамаева. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Смолов — не первый, кто играл за «Локо» и «Динамо». Набирается целая сборная с тренером Семиным
В команде футболистов, поигравших в чемпионате России за два столичных клуба, Федор Смолов составил компанию Сергею Овчинникову, Александру Самедову и Дмитрию Хохлову. И этот состав наверняка боролся бы в РПЛ за золото.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика