«Не хочу тухелей и прочих иностранцев» – говорил Галицкий в 2018-м. А теперь взял немца Фарке

Удивительно, как долго живет в нашем футболе легенда об особенном руководителе клуба Сергее Галицком. Владелец «Краснодара» представляется все время суперпатриотом российского футбола, который год от года мечтает выпустить в старте 11 своих воспитанников, но при этом постоянно закупается новыми легионерами. На деле все у «быков» так же, как и у других участников лиги. Нет никакого своего пути. Сплошной популизм.

Лишний раз в этом убеждаешься, глядя на непонятное посленовогоднее увольнение Виктора Гончаренко и назначение немецкого специалиста Даниэля Фарке, о котором вряд ли знали многие до того момента, как пошли новости о его возможном приходе в Краснодар. Тут-то и стали вспоминать слова Галицкого, сказанные им в свое время при назначение на должность главного тренера Мурада Мусаева. Все тогда поражались, как такой клуб можно отдать ноунейму, а босс объяснял:

«Я не хочу тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, которые здесь выросли. Это их земля. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наемники, которые приехали сюда за зарплатой. Вот на таких ребятах будет строиться наш клуб».

Это было при увольнении Игоря Шалимова в 2018-м. Достаточно было довести безвыигрышную серию до трех туров, чтобы одному «своему парню» указали на дверь, когда он шел пятым в РПЛ. И взять другого своего – «быки» же патриоты нашего футбола. О Мусаеве никто не слышал никаких подробностей, вопросов возникла масса. Галицкий позицию обозначил.

Чего она стоит – убедились сегодня, когда в Краснодар приехала очень плохенькая копия Тухеля. Очевидно, за зарплатой. За чем же еще.

Фарке по осени уволили из английского «Норвича». На тот момент под его руководством клуб провел 11 матчей и набрал всего 5 очков при ужасающей разнице мячей - минус 21. Но до этого он всех в клубе устраивал. При скромном бюджете дважды выводил команду в АПЛ. А мог ли достичь большего – неизвестно. После его ухода «Норвич» разжился теми же пятью очками в девяти играх и занимает последнюю строчку в английском чемпионате. Скорее всего – снова вылетит из элитной лиги.

Даниэль с футболом как игрок закончил рано - в 31 год. Признавался в то время, что тренером быть не хочет, мечтал о посте спортивного директора. Им и стал, когда выучился на спортивного менеджера в университете Падерборна. В небольшом клубе «Липпштадт» Фарке начал строить свою карьеру. Но пришлось посреди сезона совмещать две должности – тренера уволили за скверные результаты, он заступил вместо него. Новый наставник «Краснодар» тогда сумел спасти немецкую команду от вылета, после чего дела пошли на лад. Клуб даже построил новый стадион, а условием инвестора было совмещение Фарке обоих постов.

«Липпштадт», выступавший в третьей бундеслиге, Фарке покинул в 2015-м. Его звали в «Штутгарт» и «Айнтрахт», но оказался он в молодежке дортмундской «Боруссии». Причем ключевую роль в этом сыграл… Томас Тухель. Этот факт в биографии Даниэля добавляет сегодня сарказма убеждениям Галицкого, который не хотел видеть в своем клубе «тухелей и прочих иностранцев». Быть может, изменил свое мнение после победы «Челси» в Лиге чемпионов под руководством немецкого специалиста?

Сильными качествами Фарке называют ставку на атакующий футбол, умение работать с молодежью и вести грамотную кадровую политику. Есть в этом что-то особенное? Конечно, нет. Это стандартный набор требований для любого тренера под топ-клуб. К этому, правда, неплохо добавить быть умение добиваться побед, а вот с этим у немца все грустно. Что только усиливает удивление от такого выбора.

Что ж, посмотрим за новым направлением в краснодарском футболе и подождем, когда «быки» позовут самого Тухеля.