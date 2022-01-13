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Дмитрий Селюк: Газизов должен извиниться перед Федуном и «Спартаком» за трансферы Кокорина и Урунова

Октябрьский районный суд Уфы вынес решение в пользу гендиректора уфимского футбольного клуба Шамиля Газизова по поводу выплаты ему выходного пособия, сообщает pravdapfo.ru.
Дмитрий Селюк: Газизов должен извиниться перед Федуном и «Спартаком» за трансферы Кокорина и Урунова
13 января 2022 15:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Иск был принят к производству в начале мая 2021 года. Бывший гендиректор «Спартака» требовал около 300 млн рублей задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Он был уволен из «Спартака» после пяти месяцев работы.

Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении к трудовому договору, по которому его «золотой парашют» составляет 399,2 млн рублей. При этом он отметил, что 99,8 млн рублей клуб ему уже выплатил.

Иск бывшего гендиректора московского клуба Шаимля Газизова к АО «ФК «Спартак-Москва» удовлетворен, сообщается на сайте Октябрьского районного суда. Полностью решение еще не готово.

– Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать, – рассказала «Чемпионату» адвокат «Спартака» Татьяна Завьялова.

В свою очередь, «Спартак» обвинял Газизова в нечистоплотности сделок по переходу в клуб Александра Кокорина и Остона Урунова.

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что Газизов должен не судиться со «Спартаком», а извиниться перед владельцем клуба Леонидом Федуном и болельщиками за трансферы Кокорина и Урунова.

- Когда я слышу, что Газизов судится со «Спартаком», и считает своей заслугой трансферы Кокорина и Урунова, это вызывает недоумение, - говорит Дмитрий Селюк. – Это показатель непрофессионализма. Он должен не судиться с клубом, а извиниться перед Леонидом Федуном и болельщиками «Спартака» за то, что привел в клуб таких футболистов. Урунов известен, как блуждающий по московским магазинам форвард, а Кокорин получил в Италии приз «Золотой унитаз» (Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой удостаиваются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год. - Прим. ред.).

источник: «Советский спорт»
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