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Лука Каттани: Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в интервью клубному ютуб-каналу рассказал о том, как оказался в российской команде, покупках Свинова, Хлусевича и Николсона, а также работе в «Палермо».
Лука Каттани: Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне
13 января 2022 17:24
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

- До того, как вы попали в «Палермо» и стали спортивным директором «Спартака», вы работали журналистом. Почему решили стать функционером?

- Это был самый простой путь, чтобы оказаться в контакте с футболом. Потом уже у меня появилась возможность попасть внутрь этого мира.

- То есть, это история мальчика, который хотел стать футболистом, но по каким-то причинам не смог этого сделать и ищет пути, чтобы быть поближе к тому, что он любит?

- Моя мечта стать профессиональным футболистом закончилась очень быстро. У меня не было ни таланта, ни хорошего игрового мышления, а также не хватало самоотверженности и решительности. Я быстро понял, что просто теряю время, но страсть к футболу осталась. Для меня это не спорт, а стиль жизни.

- Когда вы стали журналистом, был план, который вы должны были выполнить, чтобы попасть внутрь индустрии или его не было?

- Самым важным было делать работу, которую я люблю, и быть в футболе. А уже потом открылись возможности. В итоге мне удалось прийти к своей основной цели. Сейчас я доволен тем, как развивается моя карьера. Мне удалось быстро попасть в футбол и остаться в нем.

- Могли бы выделить два-три знакомства, которые помогли погрузиться внутрь футбола и поменяли мышление, когда вы еще не работали в клубе?

- Таких людей было много. Когда я работал журналистом, то специализировался на трансферах, поэтому у меня было много контактов, которые помогли. С тех пор прошло уже 14 лет. Я начинал в службе скаутинга «Палермо», и мне нужно было следить за одним ганским нападающим, который играл в то время в ОАЭ.

- Кого бы выделили в «Палермо» в качестве ваших учителей?

- Это Вальтер Сабатини. Было большой удачей с ним работать. Он просто топ профессионал и один из лучших специалистов в выявлении талантов. Пару сезонов назад мы с ним случайно встретились. Мне надо было посмотреть следующего соперника «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Это была «Аталанта». Ей предстоял матч с «Болоньей», в которой как раз работал Сабатини. Меня сложно заставить всплакнуть, но когда я увидел Вальтера после стольких лет, это принесло мне большую радость. После матча мы с ним ужинали и говорили на разные темы.

- Приглашение Дибалы в «Палермо» - это ваша главная победа в карьере?

- Не хочу приписывать себе какие-то заслуги. Я работал в разных клубах. Если говорить о моих личных победах – то это «Спартак». Получить такую должность и завоевать доверие такого клуба… Не думаю, каких футболистов я открыл или помог подписать. Мне хочется сказать, что лучший игрок которого я открою, еще впереди.

- Надо ограничивать футболистов от давления и собираетесь ли вы это делать в «Спартаке»? И сложнее ли будет для московского клуба найти игроков в менталитетом победителя, чем для «ПСЖ»?

- Футболисты и сами знают, что их ждет. Конечно, задачей клуба является всячески защищать игроков и делать так, чтобы они думали только о матче и результате. Но изолироваться на сто процентов просто невозможно. Поэтому перед тем, как пригласить футболиста, надо понимать, как ты с ним потом будешь работать. Основная работа начинается уже после подписания контракта.

- Как вам поступило предложение от «Спартака», и были какие-то моменты, которые смущали?

- Нет. Меня ничего не смущало. Но я думал, что будет просто уйти из «ПСЖ», но меня не хотели отпускать. У меня изначально не было желания уходить из «ПСЖ». Кроме «Спартака» было еще несколько вариантов, но я их сразу отмел. А вариант со «Спартаком» стал особенным. «Спартак» действовал очень решительно, поэтому я и согласился сюда пойти.

- Вы участвовали в том, чтобы Ваноли стал главный тренером «Спартака»?

- «Спартак» попросил приготовить информацию, каким должен быть клуб и какие моменты можно улучшить. Я подготовил подробною информацию, указал список возможных приобретений, тех футболистов, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, предложил организационную модель. Затем я ждал обратной связи, но ответ не получил. А позже увидел ответ на футбольном поле. Хотя мне не сказали ни да, ни нет, я понял, что клуб принял мои предложения и поэтому я здесь. А что касается Ваноли, мы с ним работали в «Челси» в одно время, но тогда не были знакомы. Познакомились только сейчас. У него есть понимание своего пути. Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне. Я настроен очень оптимистично. Он внимателен к деталям. Ваноли может казаться придирчивым, но это не так. Просто работа над мелкими деталями позволит много добиться.

- Как вы обнаружили Свинова, который играл во второй лиге?

- По кандидатуре Свинова определяющим было слово Артема Реброва. Дело не в том, из какой лиги пришел вратарь. Нам могут быть интересны ребята и из третьего дивизиона. Не должен пугать тот факт, что Свинов играл в ФНЛ.

- Что касается Хлусевича, какие его качества привлекли?

- Скорость и расстояние, которое он пробегает на ускорении. У него хорошие физический данные.

- Одной из главный бед нашего футбола многие считают лимит на легионеров. Что вы об этом думаете?

- Это не в моей компетенции. У лимита есть и плюсы, и минусы. Присутствие легионеров дает положительный эффект для развития, но может создавать трудности для российских игроков.

- У «Спартака» есть Соболев, Ларссон, Понсе. Почему необходимо было покупать Николсона?

- Не надо думать, что если Соболев высокий и Николсон высокий, то играть будет кто-то один. У ребят разные характеристики. А еще здесь надо сказать о конкретном моменте, когда я пришел в клуб. Была проблема с результативностью. Это очевидно.

источник: «Советский спорт»
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