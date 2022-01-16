Алексей Сафонов: Миранчука приглашал Шевченко? «Дженоа» платит такие деньги, значит, рассчитывает

- Как сообщается, «Дженоа» заплатит «Аталанте» за аренду Алексея Миранчука приличную сумму - 2,5 млн евро. Вряд ли за такие деньги речь идет об аренде на полгода.

- Мне трудно сказать, я же не видел соглашения. Но судя по сумме, наверное, аренда на год.

- Но звал Миранчука Андрей Шевченко, а его вчера уволили с поста главного тренера «Дженоа». Из огня да в полымя.

- Если клуб платит такие деньги, а для «Дженоа» это приличная сумма, наверное, на Миранчука рассчитывают. А для него сейчас главное – игровая практика.

Какие у него еще варианты? В «Аталанте» Миранчук конкуренцию не выдерживал, значит, что-то нужно было менять. Как понимаю, в Россию он возвращаться не хочет. И правильно делает.

А кто там теперь будет тренером, это гадание на кофейной гуще. Важно, чтобы с тренером было контакт. Вон Коутиньо в «Барселоне» на лавке сидел, а вчера за «Астон Виллу» впервые вышел и игру спас. Посмотрим…

Но, в любом случае, за Миранчука заплачены приличные деньги, шанс ему предоставят. Остальное зависит только от него.

- В последнем матче за «Аталанту» он сыграл все 90 минут, и выглядел неплохо.

- Это русская традиция – пока жареный петух не клюнет.

- У «Дженоа» большие шансы на вылет в Серию В, Придется Миранчуку играть в Серии В.

- Думаю, в контракте есть пункт, что аренда подразумевает только Серию А. В Серии В такие деньги никто платить за аренду не будет.

Ну, а если все-таки придется играть в дивизионе ниже - ничего страшного. Все знают, какой высокий уровень в Чемпионшипе, в Серии В тоже все не так просто.

- Пару слов про Андрея Шевченко. После достаточно удачной работы со сборной Украины взялся за безнадежное дело в «Дженоа» и теперь подпортил себе резюме.

- Всех тренеров когда-то откуда-то увольняют. Как известно любой тренер, даже самый именитый, должен держать наготове собранный чемодан с вещами. А у «Дженоа» были совсем плачевные результаты – 1 победа в 12 матчах.

- Пошли разговоры, что поляки зовут Шевченко в свою сборную. Накануне стыковых матчей ЧМ-2022. Зачем ему это? Вылетят - и до свидания.

- Не верю, что Шевченко пойдет в сборную Польши накануне стыков. Можно совсем репутацию убить.