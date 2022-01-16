Александр Самедов: У меня появилось желание стать тренером

О работе тренером

- Я никогда не говорил, что хочу тренировать, но, возможно, у меня что-то получилось бы. Вполне возможно, что в будущем стану тренером. У меня появилось такое желание. Когда я закончил карьеру, через полгода мне стало не хватать футбола. Но, конечно, ничего не заменит тех эмоций, когда находишься на футбольном поле. Тяжело от того, что не ощущаю этих эмоций.

О том, почему не принял предложение выступать за Азербайджан

- С большим уважением отношусь к Азербайджану. Там мои корни. Но если брать футбольный момент, то шансов оказаться на крупном турнире со сборной России гораздо больше. Плюс я родился в Москве и прожил здесь всю жизнь. Моя мама русская. Смысл всего – попасть на крупный турнир. И мои желания оправдались. Я сыграл на всех возможных турнирах.

О лимите на легионеров

- Лимит нужен. Я начинал играть без лимита, а потом он появился. Русские футболисты должны находиться на поле. Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских игроков? Почему в Италию или Англию приезжают футболисты только высокого уровня? Сделайте тогда так же и в России, чтобы к нам приезжали только сборники, потому что все сводится к тому, что русские футболисты зажрались. Но это не так. Да, есть те, кто ведет себя неправильно. Но все идет через призму того, что во всем виноваты русские футболисты, а иностранцы белые и пушистые. Русский человек в футболе изначально в проигрышной ситуации. Все построено так. Что касается зарплат, кого-то они портят, кого-то нет. Так же и с иностранцами. Некоторые из них гуляют по Москве, ходят по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Везде говорят, что портится исключительно российский игрок. Это несправедливо, и все дело в менталитете. Когда, например, Павлюченко приехал в Англию, и ему предъявляли англичане, если что-то не так. А почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда?

О лучших тренерах и игроках, с которыми работал

- Самый умный футболист - Егор Титов. Понимание игры, открывания, движение. Против кого было неудобно играть, так это против Дугласа Косты. У него высокая скорость, открывания. Мне было очень тяжело. А самый крутой футболист, с кем менялся футболками - Кавани. Мы проиграли на чемпионате мира Уругваю 0:3, я подошел к нему и попросил. Эта футболка лежит у меня дома.

Что касается тренеров, то если называть топ-3 с кем я работал, то именно по тренерским качествам, отмечу Кучука, Черчесова и Скалу. А по человеческим - Божовича, Карреру и Билича.

О самом запоминающемся матче в карьере

- Это была игра «Спартак» - «Анжи». Возвращение в «Спартак». Первая домашняя игра. Это был очень важный для меня момент. Тогда мне удалось забить победный мяч.

О поездке в США

- Раньше я думал, что было бы здорово под конец карьеры годик поиграть в США. И пожить там. Это было бы идеально. Но в итоге я закончил карьеру и посетил Америку как обычный человек. Полетел в Нью-Йорк. Попал на матчи, о которых мечтал. Посетил «Мэдисон Сквер Гарден». Потом поехал в Вашингтон к друзьям. Все это я увидел воочию и понял, что в Америке жить не хочу. Я был в Нью-Йорке четыре дня. Сходил на баскетбол, на хоккей, потом я поехал в Вашингтон. Меня Женя Кузнецов туда позвал. Вашингтон мне понравился гораздо больше. Он более чистый и спокойный. Нью-Йорк - очень грязный город. Огромное количество бездомных. По энергетике он очень тяжелый. Прямо давит на тебя. Вашингтон более спокойный и лайтовый. Может, если бы я оказался в Лос-Анджелесе, Майами или Сан-Франциско, куда очень хотел бы съездить, то по-другому реагировал бы.

Об отношении к московским клуба

- Если ты являешься воспитанником клуба и академии, то это с тобой на всю жизнь. Я всегда гордился, что являюсь воспитанником «Спартака». Да, мне приходилось менять клубы, но это моя карьера и мой выбор. Я ни о чем не жалею. Наверное, было бы здорово провести всю карьеру в «Спартаке», пройти путь от академии до основной команды. Но не у всех это получается. Это вообще редкий случай.

О работе старшим селекционером в молодежном «Локомотиве».

- Моя работа заключается в том, чтобы искать талантливых ребят для системы клуба. Это старшие возраста. Я должен раскрывать ребят, помогать в чем-то, чтобы они шли выше. Пока я набираюсь опыта. Помогаю ребятам раскрыться, чтобы они стали футболистами. У нас в футболе есть люди, которые на самом деле к нему никакого отношения не имеют. Перейду ли я куда-то, например, в «Спартак»? В любом случае буду искать для себя лучший вариант, где во мне будут заинтересованы.