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Есть первый трофей Анчелотти! Модрич провел выдающийся матч, «Реал» выиграл Суперкубок

Мадридцы в финале Суперкубка Испании уверенно победили «Атлетик» (2:0), взяв первый трофей в году. По голу забили Модрич и Бензема, Куртуа ногой отразил удар с пенальти.
Есть первый трофей Анчелотти! Модрич провел выдающийся матч, «Реал» выиграл Суперкубок
16 января 2022 23:38
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Реал" (Мадрид)

АНЧЕЛОТТИ VS МАРСЕЛИНО – 3:0

В финале Суперкубка Испании встретились команды, не выигравшие в прошлом сезоне ни Кубка, ни чемпионата страны, но «Барселона» и «Атлетико» сами виноваты, что не добрались до решающего матча. И если каталонцам изначально не повезло в первой же игре попасть на Эль Класико, то «матрасники» еще сильнее разочаровали своих болельщиков, не удержав победу в матче, в котором они вели к 77-й минуте.

«Реал» побеждал соперника из Бильбао в трех последних очных встречах, однако началась эта серия после прошлогоднего поражения как раз в Суперкубке. Отметим также, что при Карло Анчелотти сливочные дважды били подопечных Гарсии Марселино Тораля с разницей в один мяч – 1:0 дома и 2:1 в гостях. Последняя встреча прошла менее месяца назад – 22 декабря. Однако у басков была своя красивая серия – три победы в Суперкубке подряд – год назад именно они стали триумфаторами турнира. И все же Папа Карло третий раз подряд оставил оппонента не у дел, и вновь с разницей в один мяч.

Каких-то значимых сюрпризов тренеры друг другу не преподнесли. Итальянец поменял правый фланг – в обороне появился Лукас Васкес, а в атаке Родриго, – но первое изменение было вынужденным из-за положительного теста Дани Карвахаля на коронавирус. Плюс вернулся Давид Алаба. Марселино вообще не стал делать изменений, повторив победные и состав, и схему (4-4-2).

КОРОЛЕВСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Эти игры в Суперкубке – хороший пример того, как «Реал» перестраивается в зависимости от соперника. В среду мадридцы позволяли «Барсе» много катать мяч и ловили соперника на контратаке, а теперь отдали эту роль баскам. В отличие от сине-гранатовых, они лучше представляли себе, за счет чего намерены обострять, однако в обороне действовали не намного надежнее – уже в дебюте встречи мяч после удара Иньяки Уильямса попал в руку пластавшегося по газону Алабы. Видимо, арбитры решили, что рука защитника была в опорном положении, иначе не миновать бы бланкос 11-метрового.

Обе команды демонстрировали хорошее движение, но мяч двигали не столь интенсивно, поэтому большинство атак получились позиционными. И хотя моменты для ударов игроки находили, но в основном из неопасных позиций. Поэтому легко читаемый удар Каземиро с правого края в ближний угол стал одним из самых запоминающихся эпизодов первого получаса.

Главной ошибкой басков стала идея Марселино высоко прессинговать оппонентов, отчего полузащитникам при неудаче приходилось сломя голову нестись назад. Незадолго до перерыва за это мадридцы соперника и покарали. Выйдя из-под прессинга, Лука Модрич классно развил атаку передачей направо, где Родриго дерзко пошел на троих и покатил хорвату на линию штрафной. Удар обладателя «Золотого мяча»-2018 был безукоризнен. «Реал» фантастически реализует свои моменты. Баски же перед самым перерывом ответили опаснейшим ударом Ойана Сансета, едва не закрутившего мяч в дальнюю девятку.

В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В начале второго тайма все было кончено. Опорники «Атлетика» Ойер Саррага и Дани Гарсия вновь не успели на линию штрафной и позволили Кариму Бензема беспрепятственно пробить. Мяч попал в руку бросившемуся в подкат Ераю Альваресу, и Сесар Сото Градо после подсказки ВАР назначил 11-метровый. Француз сам его и реализовал, четко уложив мяч в угол. Унаю Симону не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до него, но уж очень хлестко пробил лучший бомбардир «королевского» клуба.

На исходе часа игры Марселино израсходовал уже четыре замены из пяти, тогда как Анчелотти традиционно долго доверял стартовому составу, к 86-й минуте выпустив лишь Федерико Вальверде. Да и то вместо Родриго. «Атлетик» попытался задушить соперника у его штрафной, но при наличии Тони Крооса и Модрича «Реал» способен выходить из-под любого прессинга, тем более, что у басков он не столь отлажен.

Хорват вообще выдал очередной гениальный матч. Не потому что забил, а потому что каждое его действие профессорское – своевременное, умное, минимально энергозатратное, безукоризненно исполненное. Он всегда располагается в наилучшей позиции и легко выходить из самых сложных ситуаций в любой точке поля – что у своей штрафной, что у чужой. Неудивительно, что даже в 36 лет (в сентябре будет 37) у него уже на руках предложение о продлении контракта.

КУРТУА «ДАЛ АКИНФЕЕВА»

Шанс спастись красно-белым подарил Эдер Милитао, рукой отбивший мяч, летевший в створ. Градо удалил защитника и назначил пенальти, но Тибо Куртуа ногой отразил удар Рауля Гарсии с «точки» в лучших традициях Игоря Акинфеева. Шла 88-я минута… Несмотря на этот эпизод, «Реал» уверенно контролировал игру и хладнокровно довел ее до победного конца.

Это 12-й Суперкубок для сливочных, больше только у «Барселоны» - 13. Так Анчелотти взял первый трофей в году и в свой второй приезд в Мадрид. В 2014 году под его руководством «королевский» клуб за год пополнил музей Кубком Испании, чашей Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Суперкубок Испании. Финал

«Атлетик» - «Реал» - 0:2 (0:1)

Голы: Модрич, 38 – 0:1. Бензема, 52 – с пенальти – 0:2.

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 88 (вратарь).

«Атлетик»: Симон, де Маркос, Ерай, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Нико Уильямс, 46), Дани Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муньяин, Сансет (Рауль Гарсия, 58), Иньяки Уильямс.

«Реал»: Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Винисиус (Марсело, 86), Бензема.

Предупреждение: Дани Гарсия, 77. Ерай, 90.

Судья: Градо.

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