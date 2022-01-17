Ян Кухта: Уверен, что перейдя в «Локомотив», я сделал правильный выбор

- Что вы успели узнать о вашем новом клубе «Локомотиве»?

- В целом все позитивно. Перед рождеством я общался со спортивным директором Цорном. Он рассказал о том проекте, который хотят запустить в «Локомотиве». Меня это заинтересовало. Я ощутил, что клуб заинтересован в моих услугах. Уже прошел медосмотр в Праге, и в воскресенье вылетаю в Испанию на сборы, чтобы увидеться с командой. Там все и обсудим.

- Что вас больше всего впечатлило в этом проекте?

- Меня выбрали аналитики данных, а также тренер и руководство клуба. Это понравилось больше всего, потому что меня подвергли по настоящему тщательному анализу. «Локомотив» - один из крупнейших клубов России, у которого огромный потенциал. Команда из года в год выступает в еврокубках, а в последние несколько лет даже выходила в Лигу чемпионов. Это мне тоже импонирует. Уверен, что сделал правильный выбор.

- То есть амбиции выше, чем нынешнее шестое место в чемпионате?

- Конечно. Если смотреть на таблицу, то третья строчка в пределах досягаемости. Да и за второе место можно побороться. Планы самые большие. Также я хочу выйти в финал Кубка.

- Вы раньше бывали в России?

- Никогда. Видел Москву только на фотографиях. Я жил в деревне, рядом с лесом, а теперь еду в такой огромный город. Для меня это будет вызовом, но уверен, что скоро привыкну.

- Вас не пугают такие кардинальные перемены?

- Да нет. Я не переживаю по этому поводу. Уверен, что все будет хорошо. Я еду в Москву ради футбола. Обязательно найду время, чтобы посмотреть город, но хочу сосредоточиться на футболе. Сначала я буду жить один, найду хорошее жилье, а потом ко мне переедет моя девушка.

- Летом были разговоры, что вами интересовался «Сток Сити» из Англии. Вы чувствуете облегчение, что трансфер за границу состоялся?

- Интерес «Сток Сити» был не таким серьезным, как у «Локомотива». Когда летом «Славия» отклонила вариант с трансфером, я не расстроился. Подумал, что зимой может появиться еще какой-то вариант. Так и получилась. Пришло предложение, от которого было невозможно отказаться. Думаю, для «Славии» оно было интересным и в финансовом плане тоже.

- Неужели летом вы не были разочарованы, что переход английским клуб не состоялся?

- Если только на мгновение. А потом в «Славию» пришли такие конкуренты, как Михаэл Крменчик и Иван Шранц. Конкуренция - это всегда здорово, потому что она помогает всем. Но, с другой стороны, у нас было четыре футболиста на одну позицию. Это не легко принять. Но когда ты выступаешь в Чехии в большой команде, нужно быть готовым к конкуренции. Нам сказали, что будем играть в два форварда, но представления тренера об этом не совсем сбылись.

- Как вы будете осваиваться в новой команде?

- Я смогу добиться успеха в России, если буду усердно работать на поле и хотя бы чуть-чуть выучу русский язык. Это продемонстрирует, что мне не наплевать на людей в клубе и на саму команду. Я буду усердно работать. Верю, что смогу реализовать свои навыки и помочь «Локомотиву». Только так я смогу привлечь людей на свою сторону.