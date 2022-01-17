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«Спартак» на сборе в ОАЭ. Мелкадзе не взяли, Жиго присоединится позже

«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор в Дубай (ОАЭ), где пробудет до 29 января. Здесь же 1-12 февраля пройдет и второй сбор.
«Спартак» на сборе в ОАЭ. Мелкадзе не взяли, Жиго присоединится позже
17 января 2022 14:06
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ПО КОНСПЕКТАМ ТЕДЕСКО

Известен список матчей, которые намерены провести красно-белые. Первым соперником за день до промежуточного возвращения в Москву станет словацкий «Слован» (28 января). Интересно, что в первые две недели команда сыграет только раз. Подобного подхода два года назад придерживался и Доменико Тедеско. Он объяснял это тем, что на первом этапе ему важно контролировать физическую нагрузку игроков, что возможно только в тренировочном процессе. Видимо, Паоло Ваноли придерживается той же логики, и в единственной игре футболисты выйдут не более чем на 45 минут.

Основные матчи запланированы на второй сбор. Сразу после повторного прилета в Дубай 2 февраля красно-белые сыграют с дружественной им «Ригой» (владелец – российский бизнесмен Сергей Ломакин, сюда из Москвы приехал тренировать Олег Кононов), затем игры с малазийским «Джохором» (5 февраля) и «Уралом» (8 февраля). Все они начнутся в 17:00 по мск.

БЕЗ МЕЛКАДЗЕ И ЖИГО

Объявлен и список игроков, отправляющихся на первый сбор. Для него Ваноли отобрал 31 футболиста. Примечательно, что среди них не оказалось Георгия Мелкадзе. По всей видимости, зимой он покинет команду, поскольку до истечения его контракта осталось всего полгода. В данный момент он находится в расположении «Спартака-2».

Не полетел на сбор и Самуэль Жиго, подарив болельщикам и журналистам пищу для размышлений. Всего пару дней назад стало известно, что летом он точно не продлит контракт из-за проблем в семье. Уже после переезда в Москву он развелся с оставшейся во Франции супругой, но не может получить опеку над их общим сыном, так как, по местным законам, для этого должен находиться рядом с ребенком.

По слухам, уже в это трансферное окно он может покинуть Россию (в претендентах ходит «Марсель»), но в «Спартаке» ее опровергают. Как и предположение о том, что он заболел коронавирусом.

- Как и говорил врач команда Глеб Чернов, у Жиго простуда, — заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов. - Как только он поправится, присоединится к команде в Дубае.

Ожидается, что это произойдет в течение ближайших трех-пяти дней.

ХЕНДРИКС ЛЕТИТ, ПРУЦЕВА ВСЕ НЕТ

В остальном сенсаций не произошло. В Объединенные Арабские Эмираты отправляются все значимые игроки и группа молодежи. Любопытно, что в списке сразу пятеро вратарей – столько же, сколько и нападающих. Помимо претендентов на место в основе Александра Селихова и его тезки Максименко, это новичок Илья Свинов и два игрока молодежки: Даниил Марков и Михаил Волков.

Летит на сбор и полузащитник Йоррит Хендрикс, агент которого заявил о том, что его клиент продолжит борьбу за место в основе. Таким образом, в составе четыре центральных полузащитника, каждый из которых может сыграть в опорной зоне: Хендрикс, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Руслан Литвинов.

А вот Даниила Пруцева в команде до сих пор нет. На фоне заявления спортивного директора Луки Каттани о том, что трансферная кампания в нынешнем сезоне завершена, возникают сомнения в переходе полузащитника «Крыльев Советов». СМИ давно пишут о нем, как об игроке «Спартака», но на практике пока сделка не оформлена.

И в этом главная загвоздка, потому что если на флангах обороны вопрос худо-бедно решается (дублером Айртона станет Леон Классен, а Виктора Мозеса – Даниил Хлусевич), то опорная зона страдает от отсутствия «бульдога» со времен отъезда Фернандо. Даже Пруцев эту проблему решил бы вряд ли, но по крайней мере, это была бы попытка усилить центр поля, коей до сих пор не видно. А без этого спартаковцы и дальше будут страдать, позволяя соперникам хозяйничать перед штрафной. Посмотрим в товарищеских матчах, за счет чего Ваноли планирует нивелировать отсутствие качества на этой позиции.

СПИСОК ВЫЗВАННЫХ НА ПЕРВЫЙ СБОР:

Вратари – Селихов, Максименко, Свинов, Марков, Волков;

защитники – Джикия, Айртон, Жиго (присоединится позже из-за простуды), Классен, Кофрие, Кутепов, Маслов, Гапонов, Гуца, Рассказов;

полузащитники – Бакаев, Денисов, Игнатов, Зобнин, Литвинов, Маркитесов, Мозес, Промес, Умяров, Хендрикс, Хлусевич;

нападающие – Соболев, Ларссон, Николсон, Понсе, Шитов.

источник: «Советский спорт»
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