«Правдоруб» с Островов Зеленого Мыса. Обиженный на «Локо» сбитый летчик Зе Луиш наговорил лишнего

Наконец-то появился в нашем футболе Данко, который, вырвав из груди сердце, осветил проблемы, с которыми столкнулся и «Локомотив», и чуть ранее «Спартак», а возможно, и другие клубы тоже. Символом мужества, достойным пера Горького, оказался бывший нападающий московских клубов с гражданством Кабо-Верде - Зе Луиш, дождавшийся расторжения контракта с красно-зелеными.

Но, пожалуй, хватит иронии. Ведь слова грозного некогда форварда, в «Локо», правда, отличившегося всего один раз, заставляют поежиться даже самых матерых циников. Как утверждает правдоруб с Островов Зеленого Мыса, где и находится государство Кабо-Верде, жестокий клуб заставил его – да-да, именно так – расторгнуть контракт. При этом, правда, условия расторжения были четко прописаны именно в самом договоре. И «результативный» форвард даже получил означенную сумму – вы, конечно, догадываетесь, что не самую маленькую. Интересно, а подписать контракт и принять потом деньги на свой счет Зе Луиша тоже заставили?

Источник фото: ФК «Локомотив»

Тут, собственно, и кроется ответ на возникающий у внимательного читателя вопрос: отчего нападающий начал возмущаться лишь сейчас, а когда его исключали осенью из заявки – молчал? Или же тогда, когда его отправляли лечиться не в Португалию, как он сам хотел, а в Нидерланды? Может быть, потому что понимал (если и не сам, то его агент либо другой человек, который и надоумил Зе Луиша выступить нынче с громкими разоблачениями): не стоит кусать руку, которая тебя кормит? А вот вдогонку ушедшему уже вперед каравану пролаять – совсем другое дело…

Если уж совсем серьезно, то слова Зе Луиша выглядят, по меньшей мере, странно. И не только про то, что разорвать контракт с «Локо» его заставили. Но и про то, что клуб «незаконно» исключил его из заявки в РПЛ: а как еще поступать при существующей квоте в 8 иностранцев, чтобы заявить других, более эффективных футболистов? И про то, что его должны были отправить лечиться в Португалию, где теплее и у него больше круг общения: согласитесь, в «Локомотиве», как и в любом другом нормальном клубе, ориентируются не на эти показатели, а на соотношение цена/качество, например. Ну или на другие объективные факторы.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Думается, нападающему стоит не слушать свое окружение, рассказывающее ему сказки, а объективно признать: он уже – сбитый летчик. Близко, увы, не способный играть в атаке так, как раньше. Тот самый 1 гол в «Локо» (за 16 матчей в РПЛ и еврокубках) об этом красноречиво говорит. Да и то, что за сборную Кабо-Верде – далеко не самую сильную даже по африканским меркам! – он не играл уже очень давно, большую часть встреч проведя еще до 2015 года, а потом пропуская игры в основном из-за травм, согласитесь, наводит на определенные мысли.

Да, собственно, про травмы Зе Луиша. Для любого клуба настолько подверженный им футболист – это просто кошмар. И, как правило, в таких случаях больше дело не в невезучести, тут возникают вопросы к самому игроку. Как он готовится к тренировкам, насколько строго режимит, как выкладывается и так далее. К профи претензий по этой части не бывает. Например, Федор Смолов, может, и давно навострил лыжи на выход из «Локомотива», но готовился и к тренировкам, и к играм практически образцово. А когда его выпускали на поле, делал все возможное, чтобы проявить себя. И это притом, что – в отличие от Зе Луиша – играл периодически за сборную своей страны.

Источник фото: ФК «Локомотив»

В общем, несколько бесплатных советов футболисту: нужно, как говорят в таких случаях разобраться в себе, понять, что без строгой дисциплины на четвертом десятке точно не заиграть ни на каком уровне, ну и немножко, извините за прямоту, привести в порядок голову. И тогда всем, а не только в «Локо» будет интересно посмотреть, что покажет нападающий дальше. Окажется в «Милане» или, например, «Челси», где, судя по его амбициям, Зе Луиш давно должен быть – либо попробует просто, честно относясь к футболу и к самому себе, проявить свои качества хотя бы на среднем уровне. Искренне хочется пожелать ему не растранжирить последние годы карьеры.