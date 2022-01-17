Россия по тратам на трансферы – восьмая в мире. Каким был глобальный рынок в прошлом году

ёАвторский телеграм-канал Алексея Киричека «А2К: Спортивный дивергент» приводит несколько цифр из упомянутого отчета:

- 18 068 международных трансферов совершено в 2021 году, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом, и всего на 12 контрактов (!) меньше чем в 2019 году. Рынок восстанавливается с точки зрения количества переходов, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID;

- $4,86 млрд. – объем трансферного рынка в 2021 году, что на 13,6% меньше, чем в 2020 году, и на 33,8% меньше, чем в 2019 году, который был пиковым по объему сделок. Уровень 2021 года самый низкий с 2011 (!) года;

- $300 000 составила величина медианного трансферного контракта. Это на 21% меньше чем в суперпандейминый 2020 год. Это показатель - 2011 года, вот куда упал рынок. Медиана означает, что половина контрактов заключена ниже этого значения, а половина выше;

- 2230 (12,3% от общего числа – наименьший показатель с 2014 года) контрактов были заключены с выплатой трансферной суммы. Контракты более $5 млн., составляли немногим менее 10% от указанного числа;

- Топ-10 трансферов собрали 15% ($730 млн.) всего трансферного рынка в 2021 году. На Топ-100 крупнейших трансферов приходится 50% трансферных выплат, тогда как в 2020 году 50% рынка приходилось на Топ-80 трансферов;

- 58% всех трансферов с выплатой компенсации приходится на трансферы футболистов в возрасте от 18 до 23 лет. За них было заплачено $2.83 млрд.

Итак, несмотря на то, что клубы активно меняли составы после пандемийного 2020 года они по прежнему не готовы платить за футболистов значительные суммы. Оборот трансферного рынка снижается второй год подряд. Никто не стремится переплачивать и все это знают на рынке.

Россия занимает 8 (!) место в мире после США по количеству денег, потраченных на трансферы. Российские клубы потратили $131.2 млн. в 2021 согласно данным ФИФА, что в 10 раз меньше чем потратил лидер списка – Англия ($1,386 млрд.). В 2020 году российские клубы потратили $124.6млн.

Автор также отмечает, что ФИФА благодаря системе TMS имеет возможность «выдавать на гора» отчет о трансферном рынке за 2021 год через две недели. Это очень круто (!) и на уровне лучших публичных компаний мира, торгующихся на бирже!