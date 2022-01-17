Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россия по тратам на трансферы – восьмая в мире. Каким был глобальный рынок в прошлом году

ФИФА опубликовала отчет о глобальном трансферном рынке за 2021 год. Основная тенденция: по сравнению с 2020 годом произошёл рост количества международных трансферов в мужском профессиональном футболе одновременно с дальнейшим снижением средней стоимости трансфера.
Россия по тратам на трансферы – восьмая в мире. Каким был глобальный рынок в прошлом году
17 января 2022 17:26
автор:
автор фото: ФК «Зенит»

ёАвторский телеграм-канал Алексея Киричека «А2К: Спортивный дивергент» приводит несколько цифр из упомянутого отчета:

- 18 068 международных трансферов совершено в 2021 году, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом, и всего на 12 контрактов (!) меньше чем в 2019 году. Рынок восстанавливается с точки зрения количества переходов, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID;

- $4,86 млрд. – объем трансферного рынка в 2021 году, что на 13,6% меньше, чем в 2020 году, и на 33,8% меньше, чем в 2019 году, который был пиковым по объему сделок. Уровень 2021 года самый низкий с 2011 (!) года;

- $300 000 составила величина медианного трансферного контракта. Это на 21% меньше чем в суперпандейминый 2020 год. Это показатель - 2011 года, вот куда упал рынок. Медиана означает, что половина контрактов заключена ниже этого значения, а половина выше;

- 2230 (12,3% от общего числа – наименьший показатель с 2014 года) контрактов были заключены с выплатой трансферной суммы. Контракты более $5 млн., составляли немногим менее 10% от указанного числа;

- Топ-10 трансферов собрали 15% ($730 млн.) всего трансферного рынка в 2021 году. На Топ-100 крупнейших трансферов приходится 50% трансферных выплат, тогда как в 2020 году 50% рынка приходилось на Топ-80 трансферов;

- 58% всех трансферов с выплатой компенсации приходится на трансферы футболистов в возрасте от 18 до 23 лет. За них было заплачено $2.83 млрд.

Итак, несмотря на то, что клубы активно меняли составы после пандемийного 2020 года они по прежнему не готовы платить за футболистов значительные суммы. Оборот трансферного рынка снижается второй год подряд. Никто не стремится переплачивать и все это знают на рынке.

Россия занимает 8 (!) место в мире после США по количеству денег, потраченных на трансферы. Российские клубы потратили $131.2 млн. в 2021 согласно данным ФИФА, что в 10 раз меньше чем потратил лидер списка – Англия ($1,386 млрд.). В 2020 году российские клубы потратили $124.6млн.

Автор также отмечает, что ФИФА благодаря системе TMS имеет возможность «выдавать на гора» отчет о трансферном рынке за 2021 год через две недели. Это очень круто (!) и на уровне лучших публичных компаний мира, торгующихся на бирже!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноУткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойЗагитову раскритиковали за фото в купальнике
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Новогоднее падение трафика, приход SberPay и 10 номинаций 1хBet. Букмекерский обзор
Самое главное из мира беттинга за последние дни.
С олимпийским составом ясно почти всё. Но кого ставить в командник — Кондратюка или Коляду?
Чемпионат Европы-2022 завершился триумфом сборной России, взявшей четыре золота из четырех. Кроме того, турнир в Таллине прояснил: кто из наших фигуристов выступит на Олимпиаде в Пекине, которая откроется уже 4 февраля.
А если бы Джокович был американцем, а не сербом, его бы тоже депортировали? Как политика победила спорт
Новаку Джоковичу все-таки не дали возможности сыграть на Australian Open. Федеральный суд Австралии признал законным решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.
Россия взяла все золото ЧЕ по фигурному катанию, Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Джоковича депортируют из Австралии
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика