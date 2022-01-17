Валерий Карпин: Не готов жертвовать стилем сборной России, ведь нет гарантий, что станет лучше

- Вы говорили, что с игроками сборной России больше не будет собраний, какие были раньше.

- Таких и не получится, к сожалению.

- Футболистам будет сразу выдаваться информация по видео? Хотя бы для тех, кого вы видите в стартовом составе стыковых матчей чемпионата мира.

- Нет. Давать видеоинформацию футболистам, которые находятся на сборах, про отпуск я вообще не говорю, не стоит. В своих клубах у них и так голова забита командными перестроениями, тактикой, физикой. Общаться с кандидатами в сборную, я, конечно, буду. А что делать? Давать Джикии видеоматериалы о Левандовски? Или забивать нападающим голову тем, что мы будем делать с поляками в атаке? Точно не стану этого делать. Приедут на сборы, тогда да.

- Существует теория, что выход третьего центрального защитника по ходу матчей путает все построение, команда начинает допускать больше моментов. Эта теория справедлива?

- Если бы мы проигрывали Словакии и Словении, прессинговали бы, сто процентов не переходили бы на пять защитников. Силы у нас были. После Хорватии один футболист сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной. Они появились на 82-й минуте.

- Очевидно, что это связано не с физическим состоянием.

- Возможно, нам хватает сил на два тайма в схеме 4-3-3. Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил. У Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как и в игре с Кипром, у нас не было. Вроде бы команда физически стала сильнее.

- С Мальтой и Кипром одним из двух центральных защитников выходил Осипенко. Когда Россия переходит на три центральных защитника, выходит Чистяков. Можно ли сказать, что Максим - третий выбор при двух центральных защитниках, а Дмитрий - первый при переходе на тройку?

- Можно. Чистяков практически только так и играл в «Зените».

- Еще одна история с третьим центральным защитником - это Баринов в матче со Словакией. После игры вы назвали себя идиотом, потому что нагрузили футболистов теорией. Зачем было играть так сложно?

- Мы думали, что фланговый защитник будет выдвигаться для прессинга, центральный защитник будет смещаться на его место, а Баринов опускаться. Все равно оставалась бы четверка защитников. В теории все выглядит красиво, поэтому я и сказал, что это моя вина. Хотели поменять структуру прессинга, но получилось как всегда.

- Что говорил Баринов?

- Перед матчем говорил, что ему все понятно. Потом вместо того, чтобы играть в футбол, он думал, куда надо бежать. Выдвигаться или опускаться. Компьютер завис и его надо выключать.

- После матча с Хорватией вас спросили, готовы ли вы пожертвовать стилем в сборной. Вы ответили отрицательно, мотивируя это тем, что вам будет некомфортно с самим собой. Что думаете сейчас?

- Ответ такой же. Мне никто не даст гарантию, что будет лучше, если пожертвовать стилем.

- Естественно, не даст.

- Поэтому и не готов им пожертвовать.

- У вас был классный «Ростов»-2019/20. Потом состав поменялся, появилась гибридная роль Норманна, но основные принципы игры сохранились, и на определенных отрезках сезона был результат. Складывается впечатление, что Карпин понял - это катит, и перенес это на сборную России без привязки к ее игрокам.

- Игроки сборной сильнее, чем в «Ростове». По всему.

- Они сильнее по мастерству, но есть много примеров, когда один футболист сильнее другого, но он не подходит под требования тренера.

- Захарян может играть правого нападающего? Баринов может делать то, что делал Норманн? Считаю, что да. Головин может делать то, что делал Попов? Он больше может. Кузяев может делать то, что делал Еременко, хотя бы по объему? Кто лучше в обороне: Кузяев или Еременко? Поэтому я считаю, что эти футболисты могут делать то же самое. Но может быть, я ошибаюсь.

- В обороне я согласен. Но у Баринова и Норманна разное качество передачи.

- А вы найдите мне русского Норманна.

- Мы переносим лучшее из лучшего «Ростова», но у нас нет пасующего опорного.

- Глебов там тоже играл - он тоже не Норманн.

- При этом, когда в «Ростове» не было Норманна в прошлом сезоне, от Глебова в начале атаки требовалось то же, что и от Матиаса.

- Да, то же самое. Даже при том, что Глебов не может делать таких передач. Надо, чтобы Глебов рос. Он реально вырос. Но если от него этого не требовать, если подстраиваться под него, то он и отдавал бы передачи нашим защитникам на пять метров. А так он прогрессирует.

- В августе прошлого года президент РФС Александр Дюков сказал, что у нас нет российской тренерской школы. А вы как считаете?

- Это не так. Не наша тренерская школа - это кто?

- Испанская, немецкая, итальянская.

- Сюда приезжали итальянцы, немцы. Многие приезжали. И что сверхъестественного мы увидели?

- Когда видишь Сандро Шварца, то понимаешь, что это типичный представитель немецкой школы последней волны.

- «Ростов» так же играл. С русским тренером. Есть хорошие специалисты, есть плохие.

- Что такое российская тренерская школа?

- Это Семак, это Слуцкий. Русские люди, которые тренируют и добиваются определенного результата. Я не вижу базиса и в других лигах. Все испанские тренеры как Гвардиола? Или все немцы как Клопп? Есть Томас Тухель - они же абсолютно разные. Поэтому говорить о том, что есть такая школа, а есть - такая, неправильно.