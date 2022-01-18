Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хесус Медина: Моя цель в каждой команде, за которую я выступаю - завоевывать трофеи

Новичок ЦСКА Хесус Медина в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации в новой команде, своих сильных качествах и о том, с кем советовался перед переходом в стан армейцев.
Хесус Медина: Моя цель в каждой команде, за которую я выступаю - завоевывать трофеи
18 января 2022 12:19
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

- Поделитесь эмоциями от перехода в ЦСКА.
- Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и мечта сбылась. Это шаг вперед в моей карьере. ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли.
- Вы перешли в ЦСКА в статусе свободного агента. Удавалось поддерживать форму в эти недели?
- Последний матч я провел 11 декабря. Мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались.
- Кого из состава ЦСКА знали по имени до перехода?
- Акинфеева и Фернандеса. Я смотрел игры чемпионата мира-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Фуксе.
- Какие у вас сильные игровые качества?
- В последний год я чаще играл правого вингера, а до этого - «десятку». На краю поля мне комфортнее, я могу смещаться в центр и бить по воротам, или уходить во фланг, пасовать. Лучше чувствую пространство на этой позиции. Моя сильная нога - левая, но правая тоже хорошая, я подаю с нее, могу пробить. На позиции вингера я улучшил правую ногу, потому что постоянно задействовал ее.
- Что знаете о российском футболе, и как принимали решение о переходе?
- Я советовался с Бальбуэной из «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Он сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь много работать.

- Вы больше всего общаетесь с Фернандесом и Фуксом. Но интервью даете по-английски. Значит, и с остальными быстро сойдетесь?
- За четыре года в Нью-Йорке, я сумел подучить язык, и сейчас меня действительно понимают. Португальский и испанский похожи, так что мне проще общаться с ними двоими.
- В чемпионате России уже играли парагвайцы, в том числе против Акинфеева, братьев Березуцких, других армейцев. Кого из таких соотечественников знаете, кроме Бальбуэна?
- Лично знаю Алонсо из «Краснодара», Себальоса, Вальдеса, которые выступали за «Крылья Советов» и «Рубин». Слышал о Барейро, Барриосе, Мельгарехо.
- В истории ЦСКА вы первый парагваец. Это дополнительная ответственность?
- Да. Я попал в большую команду и хочу, чтобы меня как футболиста из Парагвая здесь запомнили с хорошей стороны. Я ставлю перед собой серьезные задачи, и сейчас главное - хорошо проявить себя на новом уровне. Если это удастся, то следующих парагвайцев уже будут принимать в клубе с осознанием того, что в моей стране умеют играть в футбол.
- Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажете о себе?
- Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России, и учить русский. В каждой новой стране надо хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины. Они говорят на русском или украинском. Я знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, и это интригующая для нее история. Потихоньку мы собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.
- В обеих своих командах на взрослом уровне вы становились чемпионом. Это что-то значит - с прицелом на будущее?
- Моя ментальность - работать на совесть, хорошо играть и побеждать. Я люблю важные матчи, в которых что-то решается. Конечно, это отличное чувство - завоевывать трофеи. Это моя цель в каждой команде, за которую я выступаю.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноУткин: как же уродски поступили с Туктамышевой"Широко живет. Выглядит нескромно"
Как жаль, что мы не увидим их на Олимпиаде… Капризов и Барбашев оформили по дублю в НХЛ (видео)
Два гола Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» добраться до овертайма в матче с «Колорадо» (3:4Б), а две шайбы Ивана Барбашева обеспечили «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» (5:3).
Ждем продолжения эры СНГ! Расклады на Funspark ULTI 2021 Finals по CS:GO
18 — 24 января пройдет европейский online-турнир с участием 8 киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Simply The Best! Левандовски взял реванш у Месси и все-таки стал лучшим футболистом 2021 года
В Цюрихе состоялась церемония вручения призов The Best FIFA Football Awards 2021.
Зачем нужен Аскаров? А почему нет Толчинского? Вопросы к расширенной заявке сборной России на Олимпиаду
ФХР назвала имена кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022.
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика