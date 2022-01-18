Хесус Медина: Моя цель в каждой команде, за которую я выступаю - завоевывать трофеи

- Поделитесь эмоциями от перехода в ЦСКА. - Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и мечта сбылась. Это шаг вперед в моей карьере. ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли. - Вы перешли в ЦСКА в статусе свободного агента. Удавалось поддерживать форму в эти недели? - Последний матч я провел 11 декабря. Мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались. - Кого из состава ЦСКА знали по имени до перехода? - Акинфеева и Фернандеса. Я смотрел игры чемпионата мира-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Фуксе. - Какие у вас сильные игровые качества? - В последний год я чаще играл правого вингера, а до этого - «десятку». На краю поля мне комфортнее, я могу смещаться в центр и бить по воротам, или уходить во фланг, пасовать. Лучше чувствую пространство на этой позиции. Моя сильная нога - левая, но правая тоже хорошая, я подаю с нее, могу пробить. На позиции вингера я улучшил правую ногу, потому что постоянно задействовал ее. - Что знаете о российском футболе, и как принимали решение о переходе? - Я советовался с Бальбуэной из «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Он сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь много работать.

- Вы больше всего общаетесь с Фернандесом и Фуксом. Но интервью даете по-английски. Значит, и с остальными быстро сойдетесь?

- За четыре года в Нью-Йорке, я сумел подучить язык, и сейчас меня действительно понимают. Португальский и испанский похожи, так что мне проще общаться с ними двоими.

- В чемпионате России уже играли парагвайцы, в том числе против Акинфеева, братьев Березуцких, других армейцев. Кого из таких соотечественников знаете, кроме Бальбуэна?

- Лично знаю Алонсо из «Краснодара», Себальоса, Вальдеса, которые выступали за «Крылья Советов» и «Рубин». Слышал о Барейро, Барриосе, Мельгарехо.

- В истории ЦСКА вы первый парагваец. Это дополнительная ответственность?

- Да. Я попал в большую команду и хочу, чтобы меня как футболиста из Парагвая здесь запомнили с хорошей стороны. Я ставлю перед собой серьезные задачи, и сейчас главное - хорошо проявить себя на новом уровне. Если это удастся, то следующих парагвайцев уже будут принимать в клубе с осознанием того, что в моей стране умеют играть в футбол.

- Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажете о себе?

- Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России, и учить русский. В каждой новой стране надо хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины. Они говорят на русском или украинском. Я знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, и это интригующая для нее история. Потихоньку мы собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.

- В обеих своих командах на взрослом уровне вы становились чемпионом. Это что-то значит - с прицелом на будущее?

- Моя ментальность - работать на совесть, хорошо играть и побеждать. Я люблю важные матчи, в которых что-то решается. Конечно, это отличное чувство - завоевывать трофеи. Это моя цель в каждой команде, за которую я выступаю.