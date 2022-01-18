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Дмитрий Селюк: Азмун в Европе потеряет в зарплате, перспективы не ясны, нужно оставаться в «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Сердару Азмуну нужно оставаться в «Зените» до конца карьеры.
Дмитрий Селюк: Азмун в Европе потеряет в зарплате, перспективы не ясны, нужно оставаться в «Зените»
18 января 2022 13:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

- Появилась информация, что «Ювентус» предлагает «Зениту» 5 миллионов евро за Сердара Азмуна. Причем итальянский клуб планирует приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Остается в силе и предложение «Лиона». Французы вроде бы готовы ждать до лета.

- Азмун должен остаться, а «Зенит» должен делать все, чтобы форвард остался. Такое мое мнение.

- Азмуну только исполнилось 27 лет, уровень его известен. Считаю, в России он пересидел минимум год, а то и два. Самое время попробовать себя в Европе.

- Не факт, что распиаренные в РПЛ футболисты заиграют в Европе. Перед глазами примеры Влашича и Крала.

- Но Азмун совсем другой уровень, чем Влашич, и уж тем более, Крал. Это форвард очень хорошего европейского уровня.

- Я согласен – Азмун очень хороший форвард и качественней всех влашичей вместе взятых. Но у него иранский паспорт, и плюс никто в Европе ему таких денег, как в «Зените, не даст. В «Лионе» он потеряет минимум в два раза в зарплате, а, возможно, и больше учитывая, какие во Франции налоги.

Поэтому Азмун должен сознательно пойти на значительное уменьшение зарплаты. Чтобы развивать карьеру дальше, ему нужно будет себя здорово проявить в «Лионе», забить условные 18-20 голов, что почти невероятно, и отыграть там полтора-два сезона.

Допустим, все получилось, много назабивал, быстро адаптировался, заявил о себе. И ему уже 29 лет. Купит ли за хорошие деньги и предложит ли высокую зарплату почти 30-летнему нападающему какой-то большой клуб? Не уверен. И все это время он будет получать в два раза меньше, чем в «Зените».

- «Ювентус» - это совсем другой вариант, чем «Лион». В такой клуб два раза не зовут.

- Если б я был агентом Азмуна, я бы отсоветовал ему ехать в Италию. Там тактически очень грамотный футбол, отлично обученные защитники. И в «Ювентусе» никто не будет давать время на адаптацию. В таких суперклубах нужно сразу выходить и показывать результат. Франция или Испания Азмуну больше в этом плане подходит.

- Так какой вывод?

- Сейчас перед Азмуном стоит выбор - туманные перспективы в «Лионе» или «Ювентусе», значительное понижение в зарплате. На другой чаще весов - «Зенит», где ему предложат новый, наверняка еще более выгодный контракт, возможно, даже выплатят приличный бонус за подписание. Клуб и город, где ты полностью адаптирован, где тебя любят, где у тебя идет игра. А на счет Лиги чемпионов, «Зенит» в ней и так играет каждый год. Считаю, Азмуну нужно оставаться в Санкт-Петербурге и даже здесь закончить карьеру. И «Зениту» будет сложно найти ему замену.

источник: «Советский спорт»
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