Каждый за своих. Как голосуют за лучшего игрока года ФИФА капитаны и тренеры сборных

КАРПИН И ДЖИКИЯ ЗА СОПЕРНИКА ПО СТЫКАМ

В понедельник ФИФА признала победителем лучшим игроком 2021 года Роберта Левандовски, обошедшего Лионеля Месси и Мохамеда Салаха, а затем опубликовала списки голосовавших, в число которых вошли главные тренеры и капитаны сборных, а также по одному медиа-представителю от каждой страны. Мы присмотрелись к этой таблице, оставив за скобками только журналистов.

Валерий Карпин неожиданно прокатил Лионеля Месси, выбрав в качестве трио сильнейших Левандовского, Салаха и Карима Бензема. При этом наставнике у национальной команды формально нет капитана, но когда пришлось выбирать одного, кто проголосует, эту честь оказали Георгию Джикии. Он также поставил на первое место немца, а вот второе вдруг отдал Криштиану Роналду, за которым поставил Месси.

ЕВРОПЕЙЦЫ – ЗА ЛЕВАНДОВСКОГО, ЗА МЕССИ – КЮРАСАО

Вообще внимательное прочтение результатов голосования в очередной раз наводит на мысль о том, что ФИФА надо менять его формат. Левандовски обошел Месси всего на четыре очка, но из реально заметных фигур (игроков и тренеров) за поставили поляка на первое место куда больше людей.

Среди прочих Левандовски назвали лучшим:

- Давид Алаба, Эдин Джеко, Симон Кьяер, Гарри Кейн, Мануэль Нойер, Сон Хен Мин, Стефан Йоветич, Ахмед Муса, Криштиану Роналду, Калиду Кулибали, Душан Тадич, Марек Гамшик, Андрей Пятов, Элдор Шомуродов, Гарет Бэйл (игроки), Каспер Юлман и Ханси Флик (тренеры).

Для сравнения, Месси назвали лучшим в том числе:

- Генрих Мхитарян, Бибрас Натхо, Гильермо Очоа, Ян Облак (игроки), Златко Далич и Луис Энрике (тренеры).

Не включили Месси в тройку:

- Лука Модрич, Вирджил ван Дейк, Роналду, Шомуродов, Бэйл (игроки), Франко Фода, Роберто Мартинес, Вилли Саньоль, Флик, Манчини и Фернанду Сантуш (тренеры).

А Левандовского обошли стороной:

- Мартин Эдегор, Диего Годин (игроки) и Гарет Саутгейт.

Из этих результатов можно сделать два вывода. Во-первых, большинство европейцев выбирали поляка, тогда как аргентинец половину «значимых» голосов собрал на других континентах. Во-вторых, с учетом минимального отрыва Левандовски статистику Месси сделали всякие там представители Американского Самоа и Кюрасао, чей голос по стоимости равен голосу чемпионов Европы итальянцев.

МНОГИЕ ГОЛОСУЮТ ЗА ДРУЗЕЙ

Показателен и выбор Месси. На два первых места он отрядил партнеров по «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе, которым вообще нечем похвастать, но прокатил Левандовского, тогда как поляк поставил главного конкурента на второе место.

Выбор Лео вообще до жути показателен и наглядно подтверждает дурость идеи давать голосовать футболистам и тренерам, потому что многие банально выбирают своих. Смотрите сами. Левандовского в числе прочих назвали лучшим:

- Давид Алаба (вместе играли за «Баварию»), Ханси Флик (тренировал «Баварию») и Паулу Соуза (тренировал Польшу), а партнер Роберта по клубу Мануэль Нойер еще и прокатил Месси (Левандовски, Салах, Нголо Канте).

Аналогичная мотивация прослеживается и выборе многих других. Месси назвали лучшим:

- Клаудио Браво, Ян Облак (вместе играли за «Барселону»), Луис Энрике (тренировал «Барселону») и Лионель Скалони (тренер Аргентины).

Неймара поставили на первое место Месси (одноклубник) и Тьяго Силва (партнер по сборной), Карима Бензема – Эден Азар, Лука Модрич (одноклубник), Уго Льорис (партнер по сборной), Дидье Дешам (тренер сборной) и Вилли Саньоль (экс-партнер по сборной). Джорджо Кьеллини и Роберто Манчини проголосовали за Жоржиньо, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон – за Салаха, Виктор Линделеф – за Роналду, Роберто Мартинес – за Кевина де Брейне, а норвежец Мартин Эдегор поставил Эрлинга Холанда на второе место.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Апофеозом, конечно, стал выбор французов, голосовавших только за своих соотечественников. Капитан сборной Уго Льорис и главный тренер Дидье Дешам синхронно выдали одинаковые тройки – Бензема, Мбаппе, Канте.

Вот и объясните, в чем смысл такого голосования, если каждая собака все равно лает от своего забора? У этой проблемы две грани. Во-первых, каждый по возможности проголосует за своего партнера/товарища/подопечного. Такова человеческая психология. Во-вторых, даже если он не хочет этого делать, то вынужден, потому что когда результаты опубликуют, условному Эдену Азару будет неловко смотреть Бензема в глаза. И не совсем понятно, как эту проблему исправлять. Запрещать выбирать тех, с кем играл или кого тренировал?

Бонусом в заключение несколько примеров тех, кто прокатил и Месси, и Левандовского:

- Эден Азар – Бензема, де Брейне, Жоржиньо;

- Андре Айю – Салах, Бензема, Канте;

- Гранит Джака – Салах, Роналду, Бензема;

- Луи ван Гал – Канте, де Брейне, Салах;

- Мурат Якин – Салах, Канте, Жоржиньо.