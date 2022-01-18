В Италии нашелся свой Безбородов. Но его игроки пострадавшего «Милана» не гнобили, а утешали

ОШИБКА ЦЕНОЮ В ТРИ ОЧКА

Не только в России бывают судейские скандалы. Арбитр матча «Милан» - «Специя» (1:2) Марко Серра на 92-й минуте при счете 1:1 допустил грубейшую ошибку, зафиксировав нарушение правил со стороны гостей за секунду до голевого удара Жуниора Мессиаса. Анте Ребич получил по ногам перед штрафной, но успел проткнуть мяч партнеру, красиво закрутившему мяч в девятку, однако к тому моменту игра оказалась остановлена. А спустя четыре минуты гости провели результативную контратаку и вырвали победу.

Негодованию россонери во время игры не было предела, но Серра быстро осознал свою оплошность и после финального свистка сразу извинился перед футболистами, о чем впоследствии рассказал наставник «Милана» Стефано Пиоли.

«Я пытался успокоить игроков, но не справился, и «Специя» забила. Мы знаем, что это было несправедливо, но мы сами виноваты и разделяем ответственность с судьей. Мне жаль это говорить. Он даже извинился, может быть, это даже не ошибка. Обидно. Впрочем, мы должны были забить больше в первом тайме, это был плохой вечер, и нам нужно правильно отреагировать» - сказал Пиоли.

Самое удивительное, что в подтрибунном помещении Серра не сдержал слез, и футболисты «Милана» во главе со Златаном Ибрагимовичем его утешали.

Ассоциация итальянских судей также принесла извинения «Милану». Сообщается, что он будет отстранен как минимум на два тура чемпионата.

В РПЛ БЕЗБОРОДОВА ЗА СХОЖИЙ ПРОСТУПОК ЗАКЛЕЙМИЛИ

Из произошедшего мы неожиданно узнали, что между серией А и РПЛ не так уж мало общего. Оказывается, в Италии арбитры тоже грубо косячат и обрекают себя на дисциплинарные санкции в виде отстранения. Вот только реакция всех сторон на происходящее полностью противоположна – арбитр горюет и просит прощения, ассоциация присоединяется к его извинениям, а игроки по-человечески прощают провинившегося.

А теперь вспомним очень похожий в плане методики судейства эпизод, произошедший в матче «Краснодар» - «Спартак» (1:3), который в октябре 2020 года обслуживал Владислав Безбородов. В той игре на 65-й минуте при счете 1:2 арбитр также поторопился дать свисток, увидев нарушение правил на Самуэле Жиго со стороны Кайо. Разница лишь в том, что в этом случае фол рефери определил со стороны атакующего игрока, а самого нарушения, согласно позиции ЭСК РФС, не было. Однако принципиального значения это не имеет – в обоих случаях ему следовало дать продолжить игру, и тогда гол был бы засчитан.

А теперь сравните реакцию «у них» и «у нас». В обоих случаях не засчитанные голы были определяющими в плане результата, и проигравшей стороне было очень обидно. Россонери, кстати, даже обиднее, потому что им не удалось воспользоваться осечкой «Интера» и выйти на первое место. Но там Ибра утешал плачущего судью, а здесь «Краснодар» на своем сайте разразился грозной тирадой за подписью гендиректора Владимира Хашига.

Из длинного текста процитируем две части:

«… После слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче «Краснодар» – «Спартак»), считаем необходимым высказать отношение к произошедшему.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартаку» в прошедшем матче.

… «Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией.

Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи. Санкции… Ну господин Безбородов, он непотопляем, он же не Казарцев.

На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче.

Еще раз хотел был повторить: «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников».

Как говорится, почувствуйте разницу.

КАМЕННЫЕ ИСТУКАНЫ

Но дело даже не в «Краснодаре» и Безбородове (все-таки в той игре речь шла о двух результативных ошибках). Таков весь наш футбол. Все происходит на серьезных щщах (извините, по-другому не скажешь) и без минимального человеческого участия. Как будто в футбол играют не люди, а каменные истуканы. Таковыми хотят предстать все – от игроков до топ-менеджеров РФС.

Вы можете представить, чтобы Безбородов или любой другой арбитр РПЛ расплакался из-за ошибки? Чтобы игроки пострадавшей команды его утешали… Чтобы судейский комитет РФС в лице его главы Ашота Хачатурянца принес извинения… Не можете? Вот и я не могу. Вот и выходит, что в итальянском футболе даже в ошибках и скандалах больше человеческого участия, чем в редких победах и достижениях в РПЛ. И от этого еще горше.