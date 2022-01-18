Россия рассматривает возможность побороться за Евро-2032. Что об этом известно?

Чемпионат мира-2018 и последующие матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге так вдохновили российских чиновников, что теперь Россия рассматривает возможность подачи заявки на участие в конкурсе на право проведения чемпионата Европы в 2032 году. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Другие журналисты дополняют коллег, информируя о масштабной программе. Почти наверняка ее поручат готовить главе оргкомитета, занимающегося всеми футбольными соревнованиями международного уровня, Алексею Сорокину. В данный момент он работает над организацией финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который состоится 28 мая на «Газпром Арене».

Сам Сорокин рассказал о том, что ему об этом ничего не известно, поскольку решение принимает РФС. «Но если рассуждать теоретически, мне кажется, что у России есть шансы. У нас есть инфраструктура и опыт», - приводит слова футбольного чиновника «РБ-Спорт».

По его словам, тот факт, что России и так довелось принять ЧМ-2018 и матчи Евро-2020, играть роли не должен, поскольку между этими событиями пройдет уже много времени. Оптимистичен он и в отношении политической составляющей, даже несмотря на не лучшую репутацию России в мире: «Вы же знаете принцип: футбол вне политики. Он иногда соблюдается, иногда — нет. Но все-таки такой принцип существует. Можно рассчитывать на то, что наши коллеги будут ему следовать. Если бы это было так, как вы говорите, тогда нам бы никогда не дали ни часть Евро, ни финал Лиги чемпионов».

Поскольку никакой программы в данный момент нет, то и говорить о городах, которые заявит РФС, и других деталях не представляется возможным.

Примечательно, что тема Евро-2032 всплывает не впервые. Еще в июне президент РФС Александр Дюков комментировал журналистам подобные слухи: «РФС не делал объявлений о проведении Евро — 2032. Что касается проведения крупных спортивных соревнований в общем, не важно, на что мы претендуем – это наш долг и задача проводить соревнования на высшем уровне. Мы так относимся ко всем турнирам».

Не исключено, что за прошедшее время идея получила более конкретные очертания. Несколько депутатов Государственной думы уже положительно отреагировали на эту перспективу, а футбольные болельщики пока в основном иронизируют. «Дети ЧМ-2018 наконец увидят своих отцов», «Как раз стадионы можно будет снести, так как старые и требуют реконструкции», - так выглядят два из нескольких наиболее заплюсованных комментариев на одном из самых популярных спортивных порталов.

Напомним, что ЧМ-2018 в России был признан ФИФА лучшим в истории (в плане организации, конечно). Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии, а на Евро-2028 с совместной заявкой Румыния, Болгария, Сербии и Греции конкурирует Турция.

Стоит также добавить, что из-за инициативы ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года периодичность и даты проведения последующих Евро могут быть изменены, поэтому вообще не факт, что в 2032 году пройдет европейское первенство.