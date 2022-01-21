Аннулируют ли португальский паспорт Абрамовича?

Министерство юстиции Португалии сообщило, что эта проверка является стандартным процессом, который применяется при возникновении новостей о возможном нарушении в проведённой процедуре.

мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Это уже вторая проверка по этому вопросу. Что послужило поводом для неё, не уточняется.

Представители Абрамовича заявили, что они приветствуют проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство Португалии было получено в соответствии с правилами.

Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.

Роман Аркадьевич при подаче документов на натурализацию указал, что является потомком общины сефардских евреев. При этом, хозяин «Челси» также является гражданином России и Израиля. Зачем миллиардеру понадобилось гражданство европейкой страны, входящей в Евросоюз? Очевидно, что Абрамович решил легализоваться в Европе.

В мае 2018 года власти Великобритании вдруг не продлили инвестиционную визу Абрамовичу, и ему пришлось срочно покинуть страну. Из-за этого он был вынужден пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Британские власти выдают инвестиционную визу в обмен на вложения в экономику Великобритании в размере не менее двух миллионов фунтов стерлингов. Понятно, что Абрамович «оставил» в Британии гораздо большую сумму. Считается, что такое решение британских властей было продиктовано политическими мотивами.

Затем Роман Аркадьевич быстро слетал в Израиль и получил паспорт гражданина этой страны, на который имел все юридические основания. С паспортом гражданина Израиля он вскоре без проблем въехал в Англию. Но находиться там он мог ограниченное время – до 180 дней. Это стандартная процедура для безвизового въезда в любую европейскую страну. Параллельно Абрамович предпринял попытку легализоваться в Швейцарии.

Еще в июле 2016 года хозяин «Челси» обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в кантоне Вале. Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. После долгого рассмотрения власти кантона в предоставлении вида на жительство Абрамовичу отказали. Эксперты посчитали такое решение швейцарских властей политически мотивированным.