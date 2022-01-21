Спартаковские «шоколадки», Газизов и бордель, «Новичок» для «Балтики»

19 января СММщики ЦСКА выложили презентационное видео в честь перехода турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» к красно-синим. В ролике они инсценировали переписку с игроком, где он сначала игнорирует просьбу армейцев, но в конце концов отвечает согласием после сообщения: «Юсуф, мы тебя ждем. В России много Наташ».

Через полчаса ЦСКА удалил пост из-за гневных комментариев и извинился от лица главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой, которая признала (сама раскаялась или заставили – история умалчивает), что видео оказалось неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

Горячо отреагировали на скандал даже в Испании, Франции и Турции. В турецких медиа, например, о нем написали Sporx, TurkSpor TV и другие аккаунты. В ответ на заявление Кирильчевой в твиттере люди говорили о неуважении к своим женщинам, к турецкому народу и к Юсуфу.

«Ребята, это худший анонс, который я когда-либо видел. Во-первых, вы унизили всех русских женщин, назвав их Наташами — так в 90-х в Турции в буквальном смысле называли проституток. Юсуф — умный и образованный игрок, и совершенно точно не из тех, у кого в голове есть стереотипы про Наташу. Как турок, я очень разочарован тем, как вы нас видите. Извинитесь перед вашими женщинами, а потом перед нами, пожалуйста».

Но встречались и позитивные комментарии. В них выделяли остроумие СММщиков, а также подчеркивали, что в Турции имя Наташа считают комплементарным. «Какие ранимые люди пошли. Наташа – это вообще-то комплимент красоте русских женщин».

Скандал быстро сошел на нет. А мы решили вспомнить другие «косяки» российских клубов в соцсетях.

Спартаковские шоколадки на солнце

В 2018 году «Спартак» был втянут в расистский скандал. На сборах Георгий Джикия вел твиттер для клуба. Он опубликовал видео, где Луис Адриано и Фернандо выполняли упражнения на тренировочном поле, и дал такой комментарий: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Видео разлетелось по сети, его подхватили британские таблоиды, а пользователи просили УЕФА разобраться в ситуации. Пост был удален. Но вскоре Фернандо записал видеообращение, где успокаивал болельщиков. «В «Спартаке» нет расизма. У нас дружная семья», — уверял бразилец.

Потом клубу все же пришлось принести формальные извинения за неудачный твит.

Газизов и бордель

В 2020 году «Спартак» анонсировал уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба отрывком из мультсериала «Симпсоны». В эпизоде один из персонажей заходит в бордель и выходит из него. Пользователи быстро смекнули, что это отсылка к уходу Газизова из «Спартака» (то есть из борделя по мультсериалу). Позже твит был удален.

Балтийский «новичок»

В сентябре 2020 года в официальной группе клуба «Балтика» в ВК опубликовали пост скорого трансфера и озаглавили запись как «Балтийский новичок».

«По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». Все подробности клуб сообщит в ближайшее время. Следите за новостями!»

Запись сопровождалась фотографией немецкой клиники Charite — там лечился политик Алексей Навальный, ныне отбывающий тюремное заключение, а тогда он утверждал, что был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» в августе 2020 года.

Комментаторы возмутились вычурной игрой слов, после чего пост был удален.

Куку, Кукуляк

В апреле 2021 года группа SMM «Уфы» выпустила твит, где эмоционально с нецензурной примесью отреагировала на решение судьи не ставить пенальти.

В игре против «Ахмата» уфимцы проигрывали в один мяч. Но на последних минутах матча претендовали на пенальти, однако арбитр на точку не указал.

«Ку-ку!.. Если это не пенальти, то что это?» — вопрошали в официальном аккаунте клуба у судьи Кукуляка.

Пост вызвал негодование среди пользователей соцсети, после чего клуб саркастически извинился. «Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММщик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от твиттера «Уфы» на один календарный матч», — было написано в публикации.

В комитете РФС по этике извинения «Уфы» не оценили и выписали клубу штраф в размере 250 тысяч евро.