Fan-ID для международных матчей, а не РПЛ? У футбола есть шанс увернуться от «паспорта болельщика»

ПОЗИТИВНЫЕ СИГНАЛЫ

В последние дни фанатские объединения при поддержке многочисленных СМИ и футбольных людей поочередно стали выступать с заявлениями против Fan-ID и предупреждениями о том, что российский футбол их лишится, если закон все-таки затронет РПЛ. Мы уже привыкли к тому, что подобные акции протеста лишь раздражают законодателей, и не верили, что это может привести к чему-то положительному.

Однако на сегодняшний день можно с осторожностью говорить, что благоразумие все же берет верх, и инициатива заклеймить всех болельщиков специальным документом постепенно сходит на нет. Пока поводов для этого не так уж много, но вообще-то это довольно значимые в российской действительности сигналы.

СОЛОВЬЕВ: БОЛЕЛЬЩИКОВ НАДО ЛЮБИТЬ

Первым оптимизма придал главный кремлевский рупор на телевидении Владимир Соловьев: «Я не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон или является нежелательным персонажем, его можно вычислить безо всякого Fan-ID.

Не знаю, зачем возвращаться технологически к предыдущему поколению, если есть наработки, позволяющие это делать без лишних хлопот. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе, особенно в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола. По-моему, нужно слушать людей, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. С ними нужно беседовать. Болельщиков надо любить».

Это очень важное высказывание, потому что телеведущий в авторском стиле зачастую транслирует «правильные» мысли в понимании первых лиц государства. И вдруг оппонирует встает на сторону болельщиков.

ПЕСКОВ: ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ ПУТЕМ ДИАЛОГА

Следом весьма миролюбиво выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять.

В любом случае, это надо делать путем диалога. И представители этих объединений тоже, наверное, прежде чем занимать такие непримиримые позиции, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями».

В его выступлении не было намека на отмену закона, зато вместо привычных выражений вроде «провести разъяснительную работу с фанатами» прозвучала мысль о диалоге. Тоже важный момент, потому что в первом случае речь идет о разговоре с позиции силы, а во втором – на равных правах.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ: НЕ БУДЕТ БОЛЕЛЬЩИКА – НЕ БУДЕТ ФУТБОЛА

В среду на совещании клубов РПЛ пришли к мнению, что пока механизм реализации проекта не ясен, а выделенных государством денег может не хватить. Ранее депутат Владимир Ревякин сообщал, что Минцифры совместно с Минспорта согласовали выделение из бюджета 800 миллионов рублей, но по подсчетам экспертов на один только футбол потребуется 6 миллиаров. А теперь добавьте сюда вложение средств во всех остальных видах спорта, включая популярные баскетбол и хоккей, не говоря уж о том, что на эти деньги можно пять-шесть лет содержать, допустим, «Ахмат». Велика вероятность, что до сезона-2023/24 Fan-ID не будет.

Популярную позицию среди отечественных клубов высказал президент «Урала» Григорий Иванов: «Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с Fan-ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика – не будет футбола».

ЖУРОВА: FAN-ID И ВОВСЕ НЕ БУДЕТ В РПЛ

Уже вечером в среду совсем иначе о происходящем высказалась депутат Светлана Журова. «Пока данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять, но на данный я момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану.

Нужно, чтобы болельщики между собой разобрались – а нужен ли им Fan-ID? И влияет ли это на что-то? Нужен порядок. К этому времени мы тщательно разберем закон, и все будут знать, почему им дали добро или не дали на этот паспорт. Когда будет разработан порядок, болельщики начнут понимать, что и как работает. Не будет так, что для чемпионата России одни требования, а для чемпионата мира – другие.

Уже есть информация, что Fan-ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!» – приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Ключевые слова в ее выступлении о том, что пока Fan-ID рассматривают не в контексте РПЛ, а именно международных соревнований. Кажется, это оптимальный компромисс для всех сторон. Игры сборной и еврокубков в любом случае будут собирать аншлаг, зато РПЛ гарантированно не пострадает от ухода болельщиков с трибун.

ТЕРЮШКОВ: КЛУБ СМОЖЕТ ОФОРМИТЬ FAN - ID САМ

Интересную идею высказал и член комитета по спорту и физической культуре Госдумы РФ, а по совместительству член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. По его словам, есть вероятность, что клубы будут сами оформлять Fan-ID для болельщиков. Правда, речь идет только об обладателях сезонных абонементов, поскольку только в их отношении у клубов есть вся полнота информации.

«В декабре перед принятием законопроекта в третьем чтении у нас был круглый стол, где мы обозначили Минцифре необходимость проактивного оказания услуги. В таком случае оформить персонифицированную карту за человека сможет футбольный клуб, который обладает всей информацией о своих болельщиках. Ведь все равно многие фанаты получают клубные карты, для которых предоставляют о себе всю информацию. Для проактивного оказания услуги будет достаточно всего лишь выгрузить базу в Минцифры. После этого болельщик получит уведомление на телефон, почту или в Госуслугах, что карта оформлена», - сказал Терюшков в интервью «РБ Спорт».

ШНУРОВ: ПА-СПОРТ

В общем, все не может оказаться не так страшно, как виделось изначально, и футбольного армагеддона может не случиться. Последний намек на это – новый клип Сергея Шнурова в Youtube-канале «Ленинграда». Шнур нынче отвечает за презентацию гласа народа, а если учесть, что он давно уже не алкоголик в фуфайке, то можно сделать вывод, что и на это есть добро сверху. Мол, вместе посмеемся над недоразумением и забудем.

Песня называется «Па-спорт», ее первый куплет звучит так (куплет тоже хорош, но закон о СМИ против того, чтобы мы это публиковали):

«Думы думают полно экспертов,

Что ни день, то мыслей миллион:

сделать паспорт посетителя концертов

Или паспорт, чтоб сходить на стадион.

Паспорт радости, документ для грусти,

Справку посетителя пивнушки,

Документ, чтобы в магаз зайти, допустим.

Мысли есть у них, как сделать еще лучше».