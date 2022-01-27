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Иран жалуется на «Зенит» в ФИФА – клуб не отпустил Азмуна в сборную на матчи отбора ЧМ-2022

«Зенит» отказался отпускать Сердара Азмуна в национальную команду Ирана на важнейшие отборочные матчи квалификации ЧМ-2022.
Иран жалуется на «Зенит» в ФИФА – клуб не отпустил Азмуна в сборную на матчи отбора ЧМ-2022
27 января 2022 14:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Разуваев / ФК "Зенит"

Об этом сообщил директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью Хоссейн Шарифи.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства.

Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование было проведено как можно скорее. Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется ФИФА», – сказал Шарифи.

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич заявил, что «Зенит» не имеет права не отпускать форварда.

«Зенит» не имеет права противодействовать нам, поскольку за это отвечает ФИФА, цитирует Скочича сайт Федерации футбола Ирана. Сначала сообщили, что у Сердара положительный тест, но затем выяснилось, что он сдал отрицательный тест на коронавирус. Мы должны обратиться к правилам Азиатской конфедерации футбола для таких ситуаций. Сейчас понятно только то, что завтра у нас этого игрока не будет».

Завтра сборная Ирана сыграет с командой Ирана в отборочном турнире ЧМ-2022.

Отметим, что Сердар Азмун ранее сдал положительный тест на коронавирус, но сегодня поступило сообщение, что он сдал отрицательный тест.

Иран лидирует в группе А в зоне Азия (АФК) с 16-ю очками (5 побед, 1 ничья). На втором месте Корея – 14 очков. В групповом турнире осталось провести четыре игры.

Азмун абсолютно лучший бомбардир сборной Ирана в принципе, и в этой отборочной кампании, в частности. Форвард «Зенита» входит в первую десятку лучших снайперов отбора ЧМ-2022 во всех зонах. Сердар забил 9 (!) мячей в 11 играх. Рядом с ним располагается нападающий сборной Японии и «Ливерпуля» Такуми Минамино. На мяч больше на счету Гари Кейна (сб. Англии, Тоттенхэм) и Мемфиса Депая (сб. Нидерландов, Барселона).

Лидирует с 14-ю голами Али Ахмед Мабхут, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов и клуба Аль-Джазира, выступающего в чемпионате ОАЭ.

источник: «Советский спорт»
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