Иран жалуется на «Зенит» в ФИФА – клуб не отпустил Азмуна в сборную на матчи отбора ЧМ-2022

Об этом сообщил директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью Хоссейн Шарифи.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства.

Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование было проведено как можно скорее. Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется ФИФА», – сказал Шарифи.

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич заявил, что «Зенит» не имеет права не отпускать форварда.

«Зенит» не имеет права противодействовать нам, поскольку за это отвечает ФИФА, – цитирует Скочича сайт Федерации футбола Ирана. – Сначала сообщили, что у Сердара положительный тест, но затем выяснилось, что он сдал отрицательный тест на коронавирус. Мы должны обратиться к правилам Азиатской конфедерации футбола для таких ситуаций. Сейчас понятно только то, что завтра у нас этого игрока не будет».

Завтра сборная Ирана сыграет с командой Ирана в отборочном турнире ЧМ-2022.

Отметим, что Сердар Азмун ранее сдал положительный тест на коронавирус, но сегодня поступило сообщение, что он сдал отрицательный тест.

Иран лидирует в группе А в зоне Азия (АФК) с 16-ю очками (5 побед, 1 ничья). На втором месте Корея – 14 очков. В групповом турнире осталось провести четыре игры.

Азмун абсолютно лучший бомбардир сборной Ирана в принципе, и в этой отборочной кампании, в частности. Форвард «Зенита» входит в первую десятку лучших снайперов отбора ЧМ-2022 во всех зонах. Сердар забил 9 (!) мячей в 11 играх. Рядом с ним располагается нападающий сборной Японии и «Ливерпуля» Такуми Минамино. На мяч больше на счету Гари Кейна (сб. Англии, Тоттенхэм) и Мемфиса Депая (сб. Нидерландов, Барселона).

Лидирует с 14-ю голами Али Ахмед Мабхут, нападающий сборной Объединенных Арабских Эмиратов и клуба Аль-Джазира, выступающего в чемпионате ОАЭ.