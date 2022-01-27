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«Зенит» определился с заменой Азмуну, «Рубин» забрал у ЦСКА Кучаева, «Химки» готовы взять Кокорина

Клубы РПЛ продолжают трансферную кампанию.
«Зенит» определился с заменой Азмуну, «Рубин» забрал у ЦСКА Кучаева, «Химки» готовы взять Кокорина
27 января 2022 16:38
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Юри Алберто

АЛБЕРТО ПОКИНУЛ БРАЗИЛИЮ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С «ЗЕНИТОМ»

Сердар Азмун может покинуть «Зенит» уже в зимнее трансферное окно, если клуб из Санкт-Петербурга окончательно договорится с «Интернасьоналем» о переходе нападающего Юри Алберто. Пресс-служба бразильского клуба сделала официальное заявление, что игрок покинул страну для завершения сделки с российской командой.

Ранее боссы «Интернасьоналя» говорили, что не отпустят футболиста до лета. Но «Зениту» форвард понадобился прямо сейчас. Ускорить процесс перехода в Питере решили после самовольной отлучки иранца для заключения соглашения с леверкузенским «Байером». Азмун уехал из отеля в Дубае, где находился на сборах, к представителям немецкого клуба. При этом, как сообщают инсайдеры, Сердар не поставил руководство сине-бело-голубых в известность.

«Зенит» обиделся, после чего попросил «Байер» забрать легионера уже нынешней зимой. Компенсация за его уход не может быть большой. Летом у Азмуна заканчивается контракт, так что больше 3 млн евро за него вряд ли возможно получить. В то же время за трансфер Алберто питерцы отдадут около 17 млн евро, хотя изначально речь шла о 15 млн.

Бразилец в ста играх за «Интернасьонал» забил 30 мячей. В нем видят замену иранцу. Напомним, что в начале января «Зенит» приобрел у «Крыльев Советов» форварда Ивана Сергеева.

КУЧАЕВ ПОШЕЛ К СЛУЦКОМУ ЗА ИГРОВОЙ ПРАКТИКОЙ

«Рубин» взял в аренду у ЦСКА 23-летнего полузащитника Константина Кучаева. Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего казанский клуб может выкупить игрока у армейцев. Его стоимость оценивается примерно в 5 млн евро.

Красно-синие до последнего сомневались, отдавать ли им перспективного футболиста. Кучаев был одним из лидеров молодежной сборной, попадал в национальную команду. Он очень хорошо начинал в ЦСКА прошлый сезон, забил за довольно короткий срок пять мячей, но затем начал сдавать. Окончательно потерял место в стартовом составе Константин после смены тренерского штаба. Когда один за другим главными становились после ухода Виктора Гончаренко сначала Ивица Олич, а затем Алексей Березуцкий.

Кучаев был на первом сборе армейцев в Кампоаморе, играл в контрольном матче с клубом из Люксембурга «Дюделанж» (0:1), в котором произвел не очень хорошее впечатление. После этого трансфер в «Рубин» был оформлен окончательно.

Сам игрок отметил, что знает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и его взгляды на футбол. Этот фактор стал решающим при выборе футболиста, которому, по его словам, нужна игровая практика.

Существует вариант, при котором в аренду ЦСКА может отдать и нападающего Федора Чалова. От него давно ждут яркой игры, но форвард крайне нестабилен. В число кандидатов на замену входит нападающий мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиас. Однако прямо сейчас трансфер маловероятен.

«ХИМКИ» НЕ ПРОЧЬ СОЕДИНИТЬ КОКОРИНА И МАМАЕВА

«Химки» готовы представить миру суперсвязку друзей по криминальным похождениям: Мамаев – Кокорин. Павел уже ранее стал игроком подмосковной команды, а Александр пока все еще полирует скамейку итальянской «Фиорентины». Химчане не скрывают свою заинтересованность в нападающем, но не будут платить за его трансфер.

Кокорин может оказаться в клубе РПЛ, если разорвет контракт с «фиалками». Итальянцы на русского легионера уже не рассчитывают, но не знают, кому его пристроить. Очередь за бывшим форвардом сборной России при его печальной статистике не стоит.

В то же время «Химки» заявили, что больше не проявляют интереса к нападающему Джордже Деспотовичу, который недавно покинул «Рубин».

источник: «Советский спорт»
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