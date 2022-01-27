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Жуниор Алонсо: Я приехал, чтобы выиграть с «Краснодаром» чемпионский титул

Защитник «Краснодара» Жуниор Алонсо перед сборами в Марбелье дал интервью пресс-службе клуба. «Советский спорт» приводит самые интересные фрагменты.
Жуниор Алонсо: Я приехал, чтобы выиграть с «Краснодаром» чемпионский титул
27 января 2022 18:39
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Краснодар»

- Каким вы видите этот этап своей карьеры?
- Как хороший этап. Я все еще молод, но уже набрался опыта. Я прошел через разные клубы в разных странах. Эта дорога привела меня к шансу подписать контракт с «Краснодаром» и вернуться в Европу, что было одной из моих целей.

- Чемпион Парагвая, чемпион Бразилии, чемпион Аргентины переходит в молодой российский клуб, который пока не поднимался выше третьего места в РПЛ. Решение было сложным?
- Ничего сложного. Да, у меня есть опыт побед в чемпионатах с другими командами. В сезоне-2021 в Бразилии мы взяли три титула за год с «Атлетико Минейро» - впервые в истории клуба. Мы выиграли чемпионат Бразилии впервые за 50 лет, так что нет ничего невозможного. Я приехал в молодой, но амбициозный клуб - это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими. Я буду работать и показывать все, на что способен, чтобы помочь «Краснодару» выиграть титулы.

- Поездка в Россию на другую половину земного шара для тебя приключение, вызов, рабочий процесс или что-то другое?
- Тут замешаны две вещи: приключения и работа. Играть в футбол - моя работа. Я воспринимаю это, прежде всего, как профессию. С другой стороны, это большое приключение: знакомиться с новой страной, культурой, футболом. Думаю, интересно будет и мне, и моей семье, которая с нетерпением ждет приезда в Россию.

- Первые дни в «Краснодаре» позади. Какие впечатления?
- Это молодая команда с большими амбициями. Под руководством нового тренера мы работаем над реализацией его идей, стараемся адаптироваться к его системе игры. В целом все прекрасно, приняли меня очень тепло. Благодаря ребятам из Южной Америки - Вандерсону, Кайо, Кристиану Рамиресу - адаптация проходит легче. Они помогают привыкнуть к новой команде и подсказывают во всем.

- В контрольном матче с «Легией» вашим напарником был Александр Мартынович. Успели сработаться или пришлось подстраиваться на лету?
- За неделю тренировок мы отработали какие-то совместные моменты. Знаю, что Александр - игрок с большим опытом, выступает за «быков» около десяти лет. Постараюсь сыграться и с ним, и с другими ребятами.

- Трудно привыкать к требованиям Даниэля Фарке?
- Думаю, больших сложностей не возникнет. Я уже работал с тренерами со схожим видением игры. Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли, Эдуардо Бериссо - все это специалисты, которые предпочитают футбол с высоким владением мячом, игру первым номером. Этот стиль мне подходит, я к нему привычен. Фарке уже обозначил общую концепцию своей игры, но пока мы не так много общались о конкретных тактических задачах. Он доносит свое видение постепенно. Впрочем, за время сборов у него будет возможность разъяснить все детали.

- К своим сильным качествам вы относите игру головой. Как это возможно, учитывая небольшой рост для центрального защитника?
- Среди центральных защитников я не самый высокий, но у меня хороший прыжок, и я хорошо рассчитываю время. Это помогает встретиться с мячом в оптимальной точке. В Парагвае очень большое значение имеет игра на втором этаже, мы ее много тренируем. Это помогает мне хорошо себя чувствовать в верховой борьбе в атаке и в защите.

- Какие человеческие качества в себе считаете основными?
- Я серьезный, ответственный, стараюсь быть хорошим другом. Таким же остаюсь и на поле, проявляю уважение к партнерам.

- А чего не приемлете в людях?
- Это противоположные черты тем, которые воспитал в себе. Безответственность, неуважение. Мне хотелось бы чувствовать уважение к себе, и я отвечаю тем же. А еще жду от людей уважение к профессионализму и правилам поведения.

- У вас много титулов. Какие из них самый важный для вас?
- Назову три победы в чемпионатах. С «Серро Портеньо», мой первый титул в жизни, чемпионство с «Бока Хуниорс», и золотые медали с «Атлетико Минейро», которых в клубе ждали пятьдесят лет.

- Хочется добавить к ним титул чемпиона России?
- Конечно. Я общался на эту тему с разными людьми. Я перебрался на другой конец света, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул - это то, к чему я стремлюсь.

- Что вы успели узнать об РПЛ?
- Знаю, что Премьер-лига - требовательный к «физике» чемпионат, где нужно много бегать. Но физически я готов очень хорошо, чемпионат Бразилии завершил в отличной форме. Сейчас усиленно работаю на сборах, чтобы быть в оптимальном состоянии к началу сезона. Осталось двенадцать матчей, необходимо провести их качественно и набрать максимум очков.

- А себе какие задачи ставите на ближайшие месяцы?
- Прежде всего, нужно адаптироваться к новой команде, незнакомому городу и другому чемпионату. Ну и выкладываться по максимуму. Нужно как можно лучше возобновить сезон и потом как можно лучше его закончить.

источник: «Советский спорт»
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