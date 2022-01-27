Валерий Карпин: У нас люди не знают, где купить билет - а им говорят про fan-ID

О ЗНАКОМСТВЕ С ПАОЛО ВАНОЛИ

- Ваноли очень приятное впечатление произвел. Он очень грамотно расставил акценты. Тот посыл, который хочет дать клубу, мне кажется правильным и корректным. У нас с ним состоялась очень хорошая беседа и обмен мнениями. Тренировки, которые я увидел у «Спартака», порадовали. Думаю, физически футболисты будут готовы хорошо. То, что я увидел, придает уверенность, что физически игроки «Спартака» будут готовы лучше, чем были. Произошла смена тренерского штаба и тренировочного процесса. Для меня эта поездка была очень информативной. Писарев находится в Турции, потому что там много команд, Онопко - в Испании. Послезавтра поеду в Турцию, соберу информацию от других тренерских штабов команд. Потом в Испанию - там ЦСКА. «Краснодар» тоже переехал в Марбелью.

О ВВЕДЕНИИ FAN-ID В РПЛ

- Не вдавался в подробности. Понимаю, что фанаты против из-за контроля. Например, мой тесть приехал в Ростов, и он что, не сможет пойти на футбол? По мне - это катастрофа. Я не знаю, что нужно сделать, как быстро оформить паспорт болельщика. У нас люди не знают, где купить билет - а им говорят про fan-ID. Это как минимум неудобно.

О СЛОВАХ СМОЛОВА ПРО ИСПУГ СБОРНОЙ ПЕРЕД МАТЧЕМ С ХОРВАТИЕЙ

- Смолов сказал, что мы струсили? после матча я говорил про психологическую готовность. Федор сказал о том же. Понять это можно. Была большая ответственность перед болельщиками, за результат. Возможно, кто-то испугался громких имен, соперника. Страхов очень много. Не думаю, что за зиму появится огромная обойма футболистов, которых не было в сборной. Думаю, она останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут прибавиться.

О СТИЛЕ ИГРЫ СБОРНОЙ РОССИИ В ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ОТБОРОЧНОГО ЦИКЛА НА ЧМ

- Ясно, что мы готовились к предыдущей сборной Польши. Понять, какая сборная будет в марте, очень сложно. Польша сейчас - это темная лошадка. Конечно, мы будем готовиться, учитывая разные нюансы, которые могут появиться с приходом нового тренера. Сможет ли сборная России играть в смелый футбол? Мы этого хотим, а вот получится или нет - другой вопрос.

О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЕГО ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ПОСТ НАСТАВНИКА СБОРНОЙ РОССИИ

- Моя жизнь полностью поменялась. Раньше был конкретный режим, а сейчас этого нет. В клубном режиме надо готовить тренировки, ты находишься в ежедневной работе. Сейчас режим другой: проснулся, позавтракал, поехал на тренировку, посмотрел, пообедал, поехал на вечернюю тренировку.

День между турами складывается из просмотра игр - даже тех, которые видел в живую. Но я не привязан к режиму, времени семье можно уделить больше.