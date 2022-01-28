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Арсен Адамов: Рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в «Зените»

Новичок «Зенита» защитник «Арсен Адамов, который перешел в команду Сергея Семака из «Урала», дал первое интервью клубному сайту. Он рассказал о том, как состоялся его переход в питерский клуб, о том, с кем знаком из будущих партнеров, а также обратился к болельщика сине-бело-голубых.
Арсен Адамов: Рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в «Зените»
28 января 2022 10:02
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Урал"

- Арсен, поделитесь эмоциями от перехода в «Зенит».

- Эмоции самые положительные. «Зенит» - это большой клуб. Я очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны.
- Что для вас значит этот шаг в карьере?
- Это шаг вперед. Я уверен, что каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать. Через работу, думаю, все получится.
- Расскажите о том, как вы узнали о предложении петербуржцев?
- Узнал об этом 18 января, когда мы прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Иванов. Были и другие варианты продолжения карьеры, но я отклонил все предложения, узнав, что мной интересуется «Зенит». Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми.
- С кем из зенитовских футболистов вы уже знакомы лично?
- Знаю по сборной Сутормина, Чистякова, Кузяева, Оздоева, Ерохина.
- То есть сложностей с адаптацией в новом коллективе у вас не возникнет?
- Нет. Все будет нормально.
- Вы уже выбрали игровой номер для себя?
- Пока нет. Хотел бы взять 95-й, но он занят. Посмотрим.
- У команды впереди вторые зимние сборы. С каким настроением вы отправитесь в Португалию?
- С очень хорошим настроением. Буду работать, доказывать, что могу сразу претендовать на место в стартовом составе.
- Скажите несколько слов для болельщиков «Зенита».
- Хочу поприветствовать всех поклонников питерского клуба. Я прочитал множество приятных сообщений в директе «Инстаграма» от них. Жду вас на «Газпром Арене».

источник: «Советский спорт»
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