Зарема Салихова: «Спартак» был на первом месте вопреки Газизову

О ПРЕТЕНЗИЯХ К ГАЗИЗОВУ

- Этот персонаж нас уже сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака» - он просто неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла». Если в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 миллиардов, то сейчас с учетом того, что евро каждый день растет на 2 рубля, за полгода мы уже улетели в плюс 10 рублей, и это не предел. Дефицит бюджета растет на ровном месте. Это не учитывая покупки игроков, продления.

ОБ ОБЕЩАНИЯХ ГАЗИЗОВА

- Газизов много чего. Он же сказочник. Посмотрите его интервью, там одно с другим не сходится. Он обещал, что сократит комиссии агентов, что у нас будут лучшие русские игроки, и из академии никого не будут уводить. А на самом деле он просто использовал «Спартак» как донора для «Уфы» и для себя. За спиной он пытался наших ребят бесплатно загонять в «Уфу». Якобы они будут там получать игровую практику. Но это была бы бесплатная аренда, и «Спартак» полностью покрывал бы их зарплату. Я была против того, чтобы наши футболисты играли в «Уфе» на искусственном поле, с непонятными тренерскими установками. К тому же футбол «Уфы» отличается от спартаковского. В итоге ни один игрок не перешел в «Уфу». А на эту тему в нас был большой конфликт.

О ТОМ, КАК ГАЗИЗОВ ПРИВЕЛ КОКОРИНА В «СПАРТАК»

- Сколько Газизов рассказывал, что Кокорин - это его инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас все игроки нормальные, семейные, с детьми. В отпуске они отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес. Они у нас все режимные. А этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции. И потом, Кокорин обошелся очень дорого. Газизов говорил, что это все бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил договор на четыре года, ни с кем это не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, что Саша исправился и у него супер человеческие качества. При у него были кресты, и в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование. Кокорин вообще не восстанавливался в тюрьме. А что такое кресты для футболиста в возрасте 30 лет, всем известно. Поэтому мы были против. А он говорил, что без Кокорина мы не победим. Он нам бесплатно достался, а по факту у него более четырех миллионов бонусов. Еще вопрос, сколько с этих денег получил Кокорин.

О ВЫПЛАТАХ КОКОРИНУ

- У Кокорина была какая-то нереальная геометрическая прогрессия, как и у Урунова, за «гол плюс пас», за все результативные действия. Более того, он взял личного массажиста Кокорина, который был просто вредителем, посадил его на бюджет «Спартак». Кокорину, у которого мышечная травма, нужен лед и покой, а тот его по шесть часов массажировал, только усугубляя все эти травмы. Плюс про Кокорина он сказал, что тот написал расписку, что если не забьет десять мячей, то вернет 500 тысяч. При этом как потом оказалось, это была расписка лично Газизову, и он говорил, что «Спартак» не имеет к этому отношения. Типа это он мне обещал, а не вам. Это вообще что такое? Где те 500 тысяч евро надо у Газизова надо спрашивать. Мы их не увидели. Я думаю, там вообще не было никакой выплаты. Кокорин соскочил с этой истории. Потом у нас с Газизовым отношения испортились, к началу сентября, когда он не смог привезти нам защитника и стало понятно, что Кокорин ни о чем. Это мы поняли к середине октября. Незадолго до окончания одной из тренировок он стал жаловаться, что у него болит задняя мышца. Его отвили на МРТ и сказали, что у Понсе мышечная травма намного хуже, а он играет и не жалуется. С ним все было понятно. Я просила продать его, Газизов сказал, что его «Динамо» зимой возьмет за четыре-пять миллионов. На самом деле мы бы его еще раньше убрали. Но Кокорин просил дать ему шанс, сказал, что зимой исправится.

ОБ УРУНОВЕ

- Газизов, якобы, покупал Урунова у «Уфы». Но я считаю, что прокуратуре Уфы надо посмотреть, сколько денег от трансфера Урунова поступило в бюджет футбольного клуба. Но это их личное дело. А так изначально было 25 процентов прав у самого футболиста на него же. У нас таких сумм вообще никогда не было. Это тоже не было ни с кем согласовано. Мы об этом даже не знали. Дальше он меняет договор, будучи гендиректором «Спартака», что это уже 50 процентов лично Газизова, а к декабрю оказалось 75 процентов Урунова принадлежит Газизову. То есть абсолютная финансовая махинация.

О ТОМ, ЗА ЧТО УВОЛИЛИ ГАЗИЗОВА

- Газизова уволили за потерю доверия. Вранье на вранье там. Я думаю, юристы сами разберутся, за что уволили Газизова.

О ТОМ, КТО ПРИВЕЛ МОЗЕСА В «СПАРТАК»

- Мозеса привел не Газизов. Вы позвоните ему, и пусть он вам перечислит защитников «Интера», в том числе тех, кто находится в аренде. Он вам хоть кого-то назовет? Нет. Он все пытался привезти игрока из «Тоттенхема», из «Атлетико» Мадрид, из «Наполи», из «Байера». Мы ему говорили, что это вообще не наш путь. Зачем вы нам хотите 32-х летних привести? Он говорил: «Нет, надо прославиться. Я хочу привести такого, чтобы все сильно удивились, и сказал вау». У него был пунктик - прославиться. Когда я давала ему список игроков, которые были готовы к трансферу в «Спартак», он даже не смотрел, и браковал их. Он говорил: «Дайте моим парням прославиться». Это Нариману и компании, которые больше трансферы для «Уфы» делали, как оказалось.

Газизову дали Мозеса и он попросил два дня посмотреть. Типа мы же не Петрушки, нам самим надо посмотреть. Какой посмотреть? Уже десять туров прошло. Тем более, Мозес был свободен, можно сказать, с января. Если бы мы привезли его к первому августа, то у «Спартака» был бы гораздо больше отрыв. Мы бы тогда «Зенит» обогнали, а не так, что к одиннадцатому туру команда просто сдалась. Газизов сам все трансферы провалил. Он ничего не смог.

О ТОМ, КАК «СПАРТАК» БУДЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА ПРЕТЕНЗИИ ГАЗИЗОВА

- Он же один суд проиграл. Нас этот вопрос сильно утомил и мы еще до сих пор расхлебываем все последствия, потому что кроме того, что он никудышный спортивный директор, он же еще и как генеральный директор не работал. Его не интересовала ни коммерция, ни инфраструктурные проекты. Он не привез нам Сангаре – опорника, который перешел в ПСВ. Хотя говорил, что привезет его за 4 миллиона. Мы смеялись, что его за столько не продадут. ПВС его купил за 8.5 миллионов, а Газизов хотел за 4 миллиона. Он это сказал для красного словца. Но надо учитывать реалии.

Очень смешно слышать о том, что когда он ушел, «Спартак» был на первом месте. «Спартак» был на первом месте просто вопреки Газизову. У нас даже была ситуация, когда Соболев перед играми сборной в октябре получил травму. Врачи сказали, что ему нужен покой две недели и ничего нельзя делать, и он восстановится. А Газизов со своей агентской философией сказал Соболеву, что ему надо идти в сборную, иначе больше туда не позовут. Получается, что он травмированного футболиста, находящего на грани операции, спокойно отправил в сборную. Его там доломали, в итоге операция и десять матчей пропуска.

О ВЫВОДАХ ИЗ ИСТОРИИ С ГАЗИЗОВЫМ

- Нельзя из грязи в князи. В «Уфе» у него получается на бюджетных деньгах. А как только его привели в «Спартак», дали деньги, он бегал и не знал, как их потратить. Ой, побегу в «Тоттенхэм», побегу в «Атлетико» Мадрид, в «Байер». У него не было никаких прямых контактов с клубами. Было очень смешно, когда нам звонили из «Байера» и мы узнали, что об игроке спрашивает Тимофей Бердышев – агент Кокорина. Он палился везде.