Виктор Гончаренко: Смолов не попал в «МЮ» из-за моего плохого английского

О СТЫДЕ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ИЗ ЦСКА В МИНСК ПОСЛЕ РАЗГРОМА ОТ «ЗЕНИТА» В ИЮНЕ 2020 ГОДА

- Мне стыдно за то, что было в ЦСКА, когда я уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает. Через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич держал со мной связь: «Давай остынешь, потом еще пообщаемся». Потом, понял эту ситуацию по отношениям к ребятам: приехал, уехал, что он там вообще делает? Смотрю на Влашича, а он думает: «Где ты был, что с тобой было? Да ну тебя нафиг». Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся футболисты. До этого отъезда у меня был лучше контакт с игроками ЦСКА, чем после него. Было что-то незримое, за что мне и сейчас стыдно.

О ТОМ, КАК РЕШИЛ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ

- После окончания футбольной карьеры мне так понравилась стезя, по которой я пошел, поработав с молодыми игроками. Приятно, когда ты побеждает в Лиге чемпионов или чемпионате России, но видеть, как растут дети, это большое счастье. Я сейчас всем футболистам советую, которые заканчивают, попробуйте. Васе Березуцкому это не говорил - поработать с детьми. Это очень интересно видеть, как через год они прибавляют. К какой школе тренеров я себя отношу? Получил лицензию B и А в Минске, Pro - в Киеве, а остальные подтверждения Pro - в Москве. Это симбиоз.

О ВЕРОЯТНОСТИ РАБОТЫ В «СПАРТАКЕ»

- Салихова когда-то рекомендовала меня Федуну? Это такие вещи, кто, кому и что рекомендует… Какой смысл в этом виртуальном общении? Сейчас болельщики ЦСКА навалятся, а болельщики «Спартака» скажут: «Да нафиг он нам нужен!». Но я же не могу запретить Зареме делать мне комплименты. «Спартак» для меня не табу? Да какое табу?! После расставания с «Кубанью» болельщики пришли ко мне домой и прямо умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я ответил: «Ребят, я не могу вам дать такого обещания. Футбольная карьера такова, что не знаешь, как все повернется».

О ТОМ, КАК УЗНАЛ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ «КРАСНОДАРА»

- Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого: никуда не пропадал, номер телефона не менял. У меня всегда работают и белорусский, и российский телефоны. «Краснодар» даже не поблагодарил меня на сайте за совместную работу? Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в его сторону. В «Краснодаре» столько всего сделано для футбола, настолько все щепетильно - стадион, база, академия – что ничего плохого язык не поворачивается говорить. Знал ли я о расторжении контракта? Нет. Прочитал на сайте. Просто открыл интернет и увидел новость о своем увольнении? Да.

ОБ УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ «КРАСНОДАРА» ЕГО ПОМОЩНИКА РУСЛАНА ЗУБИКА

- Мне сложно сказать послужило триггером в наших отношениях с «Краснодаром» увольнение Зубика, который приходил именно ко мне. Но людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Роман Бабаев вызывает и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре… Я считаю, что это как-то неправильно. Зубика уволили сразу после матча. И я не понял почему.

О ФУТБОЛИСТЕ ЦСКА С САМЫМ СЛОЖНЫМ ХАРАКТЕРОМ

- Это Игнашевич. Серега таким образом сам себя и сделал. Топовый футболист, который делает только так, как видит. А из тех, кого тренировал, и с кем было сложнее всего найти контакт, назову Шкурина. На удивление, это мой соотечественник.

ОБ ОБЩЕНИИ ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО, КОТОРОМУ ОН ОТКАЗАЛСЯ ПОЖАТЬ РУКУ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ

- С Тедеско мы любим один и тот же ресторан. Я его раз пять там встречал. Мы с ним великолепно общаемся, нет никаких препятствий. Это было и до того случая, и после.

О ТОМ, КАК ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ЦСКА РАЗГОВАРИВАЛ ПО ПОВОДУ СМОЛОВА С ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ

- У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с «МЮ» в Манчестере ко мне подходит Моуринью и начинает на английском говорить: «Слушай, а Смолов подойдет к нам в команду?» И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдет. Берите!». Моуринью в «Манчестер» хотел его взять. Я не знаю, насколько это было серьезно. По крайней мере, он спрашивал. А после этой игры мне набирает сын и говорит: «Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке?» Камера просто выхватила, как мы секунд 30 общались. И я сыну говорю: «Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский». А сын мне отвечает: «Да что ты там знаешь! Это я знаю, а ты ни хрена не знаешь». Можно ли сказать, что Смолов не попал в «Манчестер Юнайтед» из-за моего плохого произношения? Да, ха-ха-ха. Конечно, мне хочется выучить английский. Я все время критикую свою жену, которая 15 лет назад отбила у меня желание учить этот язык. Она начала смеяться над моим произношением. Жена знает английский язык, сын тоже. Когда я начинал неправильно строить фразы, она надо мной смеялась. И я сказал, что больше не буду заниматься с ней английским.

ОБ ОТБОРОЧНОМ МАТЧЕ ЧМ-2022 РОССИЯ - ХОРВАТИЯ

- В защиту Валерия Карпина скажу, что надо понимать, кто тебе противостои. Это Хорватия. Ты должен понимать, что будешь очень много работать без мяча, что есть Модрич, который в любой момент может тебе осложнить жизнь, что как бы ты ни договаривался контролировать мяч, он тоже умеет это делать. Он имеет в виду, наверно, другое, что в определенных вещах, когда простой мяч идет защитнику, он может его сохранить, а он его выносит, этот момент - может быть, да. Все остальное - это самобичевание Валерия Георгиевича, это была, на всякий случай. Хорватия любую команду может заставить обороняться все 90 минут.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КЛУБАМИ, В КОТОРЫХ РАНЕЕ РАБОТАЛ

- То, чему меня научила «Кубань» - какой бы уход ни был, он не может быть хорошим, а только достойным. В любом случае остается недовольным либо тренер, либо клуб. После «Кубани» я понял, что нужно стараться избегать комментариев на эту тему. Зрителям может быть интересны причины ухода, но в долгую - это всегда работает против тренера. На данный момент у меня хорошие отношения с ЦСКА, с Бабаевым, могу общаться с Орешкиным, так же и с Григорием Ивановым, с Газизовым тоже дружеские отношения. С «Краснодаром» вражеских отношений нет.